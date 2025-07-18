Трибунал над Россией: почему пока не смогут осудить Путина, Лаврова и Мишустина

Россиян будут судить на специальном трибунале / © Pixabay

Реклама

На этой неделе Парламент ратифицировал соглашение с Советом Европы о создании трибунала над Россией.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Натальи Ярмолы.

Украина стала еще на шаг ближе к началу работы Спецтрибунала. На этой неделе парламент единогласно ратифицировал соглашение с Советом Европы о его создании. Следующий шаг — принятие изменений в наших законах и подписание расширенного договора со странами-участницами.

Реклама

Президент просит сделать это безотлагательно, чтобы ускорить создание суда, рассказал ТСН директор департамента международного права МИД Антон Кориневич.

«Сразу после этого — будут осуществлены практические шаги: подбор помещения в Гааге, персонала, прокуроров, судей и дел для ТОП-чиновников страны-агрессора. К этому процессу привлечены более 40 стран. И не только из Евросоюза», — говорит директор департамента международного права МИД Антон Кориневич.

Такого трибунала не было со времен Нюрнберга: когда судили гитлеровскую верхушку. До сих пор — еще ни одного диктатора или их пособников — не привлекали к ответственности за преступление агрессии. То есть — за само решение: начать войну и пересечь украинскую границу.

Этот суд — сможет начать работу, не дожидаясь завершения боевых действий на фронте, и судить преступников — заочно. И не только российских. Но и из других стран, причастных к агрессии. Их может быть около 20 человек. Окончательное количество обвиняемых определят судьи Трибунала.

Реклама

Но обойти так называемый «иммунитет тройки» — главы государства, правительства и МИД — этот суд не способен. Это означает, что расследовать преступления Путина, Лаврова и Мишустина — смогут. А вот судить, пока они сидят в своих креслах — нет. Правозащитница Александра Романцова убеждена — даже само расследование их преступлений — это сильный политический удар.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ТСН 18:00 новости 18 июля. «Северный поток» — ВСЕ? И куда делся УМЕРОВ?!