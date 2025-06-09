Трибунал за преступления России против Украины: почему сейчас невозможно наказать Путина, Лаврова и Мишустина

Путин

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США наложили новые санкции на судей Международного уголовного суда. Это существенно усложняет работу суда, в том числе и над новыми делами о преступлениях россиян. Госсекретарь Рубио обвинил МУС, что он «политизирован». И вспомнил ордер на арест близкого союзника США — премьера Израиля.

Как эти санкции влияют на расследование дел российских преступников? И когда свою работу запустит Трибунал по агрессии, о котором Украина вместе с европейскими странами объявила месяц назад — в материале специального корреспондента ТСН Натальи Ярмолы.

Расследование военных преступлений в Украине — это настоящий вызов для прокуроров Международного уголовного суда. Ведь за 18 месяцев работы в Украине они задокументировали больше доказательств, чем за все 20 лет существования Суда. Всех этих доказательств хватит на сотни новых ордеров. Сейчас — их 6. Последний был объявлен — более года назад, 5 марта 2024 года. Впрочем, последний год — Международный уголовный суд переживает непростые времена. Попытки устроиться в офис российских шпионов, многочисленные хакерские атаки, санкции США, которые буквально заморозили работу суда. И сексуальный

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«В сентябре будет решаться вопрос. И говорится, что возможно он уйдет в отставку потому что действительно очень серьезный удар по репутации органа», — говорит Владимир Яворский, программный директор Центра гражданских свобод.

Ордера на арест двух лидеров — России и Израиля, которые выдал Карим Хан, страны-участницы Римского статута уже несколько раз проигнорировали. В прошлом году — Монголия встречала Путина с красной дорожкой. В этом году, в начале апреля — Венгрия принимала Нетаньяху. Во время встречи Виктор Орбан объяснил это так: его гость имеет иммунитет главы государства, которое не является участником Римского статута. А значит — выполнять ордер МУС не собирается.

«Венгрия утверждает, что оба эти лидеры — и Путин и Нетаньяху происходят из стран, которые не являются государствами-участниками Римского статута, суда. Но это не имеет значения. Если вы являетесь государством-участником суда, вы обязаны в соответствии с Римским статутом, уставом суда, задерживать и арестовывать любое лицо, которому суд выдвинул обвинения», — говорит исполнительный директор Международной ассоциации юристов Марк Элис.

А несколько недель назад венгерский парламент вообще проголосовал за выход из Международного уголовного суда. И этот процесс займет около года. В ЕС воспринимают это как еще один демонстративный шаг, когда Венгрия собственные интересы ставит выше общей внешней политики Евросоюза. Поэтому в Брюсселе активно обсуждается вопрос — лишение этой страны права голоса.

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На фоне кризиса в МУС, Украина вместе со странами Совета Европы объявили о создании Трибунала по преступлению агрессии — для Путина и его пособников. После политического заявления во Львове — осенью ожидаем подписания соглашения. К нему присоединятся более 40 стран и не только с Европейского континента. Устав уже определен. Следующий шаг — подготовка инфраструктуры суда: от помещения в Гааге до отбора судей и прокуроров.

«Я ожидаю, что трибунал будет активирован и начнет свою работу не позднее начала следующего года. Но одна важная вещь о трибунале. Нам нужно быть очень реалистичными относительно того, что этот трибунал сможет делать, а что нет. Трибунал не сможет преследовать Владимира Путина по ордеру на арест. Он сможет расследовать против него дела, выдвинуть обвинительный акт, но они не могут его подтвердить. Но как только он покинет пост, процесс будет открыт», — говорит Марк Элис, исполнительный директор Международной ассоциации юристов, который сотрудничает с Украиной.

Иммунитет тройки — президент, министр иностранных дел и премьера, этот Трибунал преодолеть не может. Потому что создан не на основе решения ООН, а на базе Совета Европы. Так что Путин, Лавров, Мишустин, пока будут занимать свои должности — под действие Трибунала не подпадают.

Пожизненное преследование пока грозит лишь остальным преступникам — генералам, пропагандистам, политикам. Международное правосудие — медленное, но свою действенность миру таки доказывало — не раз.

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