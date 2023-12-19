Триумф Путина, "хрупкая" поддержка Запада и усиление мобилизации — обзор западных СМИ о войне в Украине

Международные журналисты и эксперты продолжают анализировать ситуацию на войне в Украине по состоянию на конец 2023 года. Президент Джо Байден готов идти на компромиссы, чтобы можно было принять новый пакет помощи Украине.

Однако ослабление финансовой поддержки со стороны Вашингтона и Брюсселя совпало с обещанием президента РФ Владимира Путина вести войну до тех пор, пока не будут достигнуты его цели по "денатификации" и "демилитаризации".

ТСН.ua собрал обзор западных СМИ о войне в Украине.

Украина наращивает производство оружия на фоне уменьшения помощи США и ЕС

Украина надеется развить собственную промышленность боеприпасов с помощью Запада. Но украинцы в значительной степени полагаются на западные поставки, в частности, на поставки ракет большой дальности и систем противовоздушной обороны для борьбы с оккупационными российскими войсками.

Военные ВСУ / Фото: Associated Press

ВСУ столкнулись с нехваткой боеприпасов вдоль "всей линии фронта", что создает "большую проблему" для Киева. Это происходит в тот момент, когда миллиарды долларов помощи США и ЕС были задержаны из-за политических споров.

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Украина столкнулась с дефицитом боеприпасов. ЕС пообещал прислать один миллион артиллерийских снарядов до марта 2024 года, но только 480 000 были доставлены или находятся на стадии разработки.

Приподнятое настроение Путина

The Washington Post пишет о том, что "Москва торжествует, когда фронт замирает, а западная помощь Украине прекращается".

"Внутри Кремля настроение, кажется, еще лучше – по крайней мере, так говорят официальные сообщения. Поскольку западная помощь Украине снизилась в Вашингтоне и Брюсселе на фоне неудачного контрнаступления Киева, а линии фронта в основном зашли в тупик, да и Россия оккупировала около 30% территории Украины, президент Владимир Путин завершает 2023 год на триумфальной ноте. Он хвастался "неизбежной победой" во время своей первой ежегодной пресс-конференции после вторжения в феврале 2022 года", — пишут журналисты издания.

Во время "прямой линии" 14 декабря Путин шутил и хвастался, что российская экономика "поправилась" от западных санкций.

Владимир Путин / Фото: Associated Press

Как отмечают американские журналисты, это был совсем другой тон, чем напряженные, очень "хореографические публичные выступления", которые Путин делал, когда его войска терпели неудачи на поле боя в 2022 году.

В последние недели Путин даже возобновил международные поездки, которые Кремль долгое время откладывал, ведь Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на его арест, обвиняя в военных преступлениях. Так президент РФ посетил Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.

"Война для бедных"

Американское издание The New York Times пишет о жестких методах украинского военного руководства после усиления мобилизации. Речь идет о случаях, когда мужчин забирают с улиц в центры комплектования, запугивают и даже применяют физическую силу.

Отмечается, что в ноябре было 226 судебных решений по мобилизации. NYT также пишет о том, что усилия ТЦК и СП непропорционально направлены на более бедные слои украинцев.

Украину ждут "мрачные перспективы

Издание Financial Times пишет, что Украина вступает в новый год с нехваткой амуниции, денег и дипломатической поддержки. В основе этого критического дефицита еще один важный недостаток: Украина и ее западные спонсоры больше не имеют убедительной теории победы. Если они не смогут этого придумать, западная поддержка государства будет в дальнейшем колебаться.

Авторы прогнозируют, что в 2024 году "перспективы гораздо мрачнее".

"Западные лидеры обычно обещают поддерживать Украину "столько, сколько потребуется". Но недавно президент Джо Байден зловеще изменил это на "столько, сколько мы можем", — обращается внимание в статье.

Без новой финансовой помощи позиция Украины на поле боя может быстро ухудшиться. Путин уже начал кричать, что государство развалится без внешней поддержки.

Президент США Джо Байден / Фото: Associated Press

Как пишут журналисты, 2024 год станет годом, когда Россия вернется в атаку. Отмечается, что самый плохой для Украины сценарий состоит в том, что в случае прекращения западной помощи государство может иметь серьезные проблемы до лета.

"Сейчас более вероятно, чем невозможно согласование нового пакета западной помощи для Украины. Этого должно быть достаточно, чтобы сдержать силы Путина, если они пойдут в наступление. Но даже если в 2024 году война останется в тупике, время может быть на стороне России", – говорится в публикации.

Там добавляют, что сейчас и Москва, и Киев видят, что западная поддержка Украины хрупкая.

Западные страны опоздали с поддержкой Украины

В статье Financial Times "Усталость от Украины" — это проблема самих западных лидеров" журналист Мартин Сандбу считает, что усталость от войны "догнала" всех на Западе. В то же время он частично обвиняет партнеров Украины в невыполнении обещаний и затягивании времени.

"Пусть вас слишком не вдохновляет способность лидеров ЕС избежать худшего. Конечно, решение начать переговоры о членстве Украины приветствуется. И, несмотря на сопротивление Венгрии, остальные 26 членов ЕС, несомненно, найдут способ обеспечить свою обещанную четырехлетнюю программу финансирования для Украины стоимостью 50 миллиардов евро, когда они снова соберутся в новом году. Но тот факт, что эти решения были на балансе, и многие считали, что они все равно вероятно пойдут другим путем, показывает, насколько хрупкой может быть поддержка Украины", — написал он.

Виктор Орбан / Фото: Associated Press

Шансы Путина растут

The New York Times пишет, что шансы российского диктатора Владимира Путина по поводу его планов в войне в Украине растут. Это происходит на фоне ослабления поддержки Запада.

"Контрнаступление, начатое полгода назад, провалилось. Украина достигла критического момента, поскольку месяцы жестоких боев сделали Москву более уверенной, а Киев — неуверенным в своих перспективах", — пишет издание.

Усиливает эту ситуацию также объявление Путина о том, что он, ожидаемо, будет снова баллотироваться на президентских выборах. Он уверенно заявил, что у Украины нет будущего, поскольку она зависит от внешней помощи.

Восстановление экономики зависит от помощи союзников

Как отмечает Financial Times, глава МВФ Кристалина Георгиева призвала союзников Украины быстро разблокировать помощь для страны, поскольку задержки с предоставлением дополнительного финансирования поставят под угрозу предварительное экономическое восстановление Киева.

"Важно не затягивать этот период, потому что тогда это оказывает большее давление на Украину, чтобы адаптироваться... именно в то время, когда страна вернулась к лучшим перспективам для экономики", — сказала Георгиева.

А если Россия победит?

Как пишет Bloomberg, несмотря на то, что у Киева есть мощная поддержка союзников, европейские чиновники начинают думать о последствиях в случае победы России.

"Если у Украины нет поддержки со стороны ЕС и США, то Путин победит", — премьер-министр Ирландии Лео Варадкар сказал на прошлой неделе на саммите Европейского Союза.

Президент США Джо Байден на прошлой неделе пообещал поддерживать Украину "столько, сколько мы сможем", что является изменением риторики, ведь раньше он заявлял — "сколько будет нужно".

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"Кроме растущего скептицизма относительно стоимости поддержки Украины, неутешительные результаты контрнаступления Киева этим летом – когда войска добились лишь скромных успехов в борьбе с сильно укрепленными войсками России – вызвали вопрос о том, публично ли провозглашена цель Украины вернуть всю оккупированную территорию Путиным реалистичен", — пишут журналисты.

По словам европейских чиновников, Россия, скорее всего, будет стремиться захватить больше территории и уничтожить больше инфраструктуры, если Украина не получит оружие, необходимое для защиты. По их словам, "Украина может быть вынуждена принять соглашение о прекращении огня на условиях России".

Кремль в Москве / Фото: Associated Press

Те, кто поддерживает Украину как в ЕС, так и в США, утверждают, что помощь, вероятно, будет утверждена в той или иной форме в начале следующего года. Но это вряд ли приведет к значительному прорыву в поле боя, говорят чиновники. Кроме того, становится все более очевидной, что борьба может продолжаться еще долгие годы, пишет Bloomberg.

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