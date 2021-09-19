Триумфальная арка в Париже сменила имидж: ее обтянули серебристой тканью

Сам автор свое детище воочию не увидит — художник болгарского происхождения умер в прошлом году.

Триумфальная арка в Париже — сменила имидж: одну из самых известных достопримечательностей французской столицы обтянули серебристой тканью и опоясали веревками. Любители искусства узнают в инсталляции стиль Красота — франко болгарского мастера, для которого этот проект стал посмертным. 25000 квадратных метров серебристо-голубой ткани, затянутой тремя тысячами метров красной веревки — новый наряд Триумфальной арки не только арт-объект, но и инженерный достижение, над которым работала команда из 150 человек.

Об этом шла речь в сюжете ТСН.19: 30.

Сам автор свое детище воочию не увидит — художник болгарского происхождения умер в прошлом году. Несмотря на смерть арт-легенды французские власти от установки не отказалась. Не последнюю роль в этом сыграл финансовый аргумент — бюджетных денег на наряды для арки не понадобилось. 14000000 евро на проект поступили по продажам рисунков, коллажей и макетов Кристо. Посмотреть на эфемерное произведение пришел даже президент Франции Эмануэль Макрона.

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Арка — не первая "одета" достопримечательность, Кристо уже обтягивал тканью Новый мост в Париже в 1985, берлинский Рейхстаг в 1995 и Центральный парк Нью-Йорка в 2005. Увидеть известные памятники свежим взглядом, почувствовать себя ближе к ним — хотеть прикоснуться, почувствовать контакт — идею Красота разделяют и понимают далеко не все.

Оригинальная красота или бессмысленная выходка — сделать собственный вывод парижане и туристы смогут до 3 октября, после чего Арка вернется к привычному виду.

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