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Триумфальный дебют: украинская женская сборная на ЧЕ по каратэ "разбила" Европу

Триумфальный дебют: украинская женская сборная на ЧЕ по каратэ "разбила" Европу

Триумфальный дебют: украинская женская сборная на ЧЕ по каратэ "разбила" Европу

Женская сборная по разбиванию предметов впервые поехала на чемпионате Европы по традиционному каратэ, однако получила немало медалей.

На чемпионате Европы по традиционному каратэ, который состоялся в Польше, впервые с Украины была представлена женская сборная по разбиванию предметов. Наши девушки всех поразили — разбили все доски и заняли все места на пьедестале. Мужчины от девушек не отставали. В целом украинская команда привезла домой целый ворох медалей.

Триумфаторов в аэропорту встречала наша съемочная группа, говорится 7 октября в сюжете ТСН.19:30.

Украинские каратисты возвращаются с чемпионата Европы и на весь терминал звенят своими наградами. В команде двое мужчин и четыре девушки. Они на этой неделе поражали Европу своим боевым искусством, а еще крушили доски.

Чтобы рукой разбить доску, говорят девушки, тренировать руки мало, больше следует натренировать голову.

Виктория в номинации "разбивание предметов" получила золото. А еще у нее самая высокая награда в спарринге. За первое место боролись с румынкой, которую с ноги отправила на пол.

Традиционное японское каратэ имеет разные стили. Они колотят в стиле фудокан. В команде — как профессиональные спортсмены, так и те, для кого каратэ — это хобби. Вот как для Андрея, он работает дизайнером.

"Работаю за компьютером 8 часов в сутки, поэтому мне нужно двигаться", — объясняет он.

А еще в команде курсантки Харьковского университета внутренних дел. Преступники будут дрожать, потому что в будущей оперативница уже есть черный пояс по карате. У них всех большие планы. Украинские каратисты планируют собрать денег и ехать соревноваться и представлять страну и дальше. Уже в конце этого месяца будет чемпионат в Сербии.

Новости мира: на чемпионате Европы по каратэ впервые от Украины была представлена ​​женская сборная по разбиванию предметов

Новости мира: на чемпионате Европы по каратэ впервые от Украины была представлена ​​женская сборная по разбиванию предметов

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