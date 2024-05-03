"Трижды хоронили сына": в Черновцах в братской могиле похоронили 19 воинов, погибших во время авианалета

В Черновцах впервые в Украине похоронили останки 19 защитников в братской могиле. Бойцы родом из разных регионов, однако погибли вместе во время авианалета в Киевской области в марте 2022 года. До сих пор продолжались сотни экспертиз изуродованных тел, часть семей уже несколько раз хоронила останки родных, которые идентифицировали ранее.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Виктории Танасийчук.

Ритуальный кортеж встречали почти два десятка семей из разных уголков страны, которых объединило общее горе. В одном гробу хоронят останки тел их родных - мужей, сыновей, отцов.

Встреча погибших защитников Украины в Черновцах

"Я прощаюсь со своим сыном. Он позвонил и начались взрывы, ребята начали кричать и я больше его не слышала, больше телефон не отвечал", — говорит мать погибшего военного Галина Григоряк.

Погибший Сергей Григоряк

Галина Григоряк вспоминает последний разговор с сыном. 39-летний Сергей в составе бригады "Эдельвейс" выполнял боевые задания в Киевской области в марте 22-го. Погиб во время авианалета врага на украинские позиции – тогда оборвались жизнь еще 18 его собратьев.

"Я думала может он в плену, может быть ранен, может не помнит свое имя, но через два года сказали, что нашли", — говорит мать погибшего.

Галина Григоряк

Тела были очень изуродованными, что усложняло процесс идентификации. Экспертизы затянулись на два года. Некоторые семьи хоронили своих родных уже несколько раз. Ведь часть фрагментов тел удалось идентифицировать раньше.

Сергей Стець

"Через полтора года признали его мертвым по ДНК. Нам фрагмент кости дали, через полгода нам дали еще один фрагмент тоже моего сына. Это было второе захоронение, а теперь общее. Три раза хоронить одного и того же – это слов нет", — говорит отец погибшего военного Сергей Стець.

Погибший сын Сергея Стеця — Василий Стець

Более двухсот фрагментов останков так обгорели, что не подлежат никакой экспертизе. Поэтому их не могли разделить и вернуть семьям. Родственники решили совершить братское захоронение.

Родители Тараса Леня

На этой братской могиле высечат и имя сына Ивана и Надежды. 21-летний Тарас Лень был командиром взвода. До полномасштабного вторжения служил в зоне ООС и мечтал только об одном – выгнать врага из родной земли.

Тарас Лень

"Мы подали петицию о присвоении героя, чувствуем перед ребенком какую-то вину. Люди спрашивают: а что вы с того будете иметь? Нам ничего не надо, у нас ребенка нет", – говорит отец погибшего военного Иван Лень.

Родители хотят, чтобы на месте захоронения их сына и его собратьев появился мемориал, напоминающий об их подвиге.

Это первая общая могила военных в Украине. Здесь похоронили останки 19 бойцов, троих из которых не удалось идентифицировать по ДНК. Родные воинов решили сделать это в Черновцах, откуда родом было большинство военнослужащих.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН 18:00 за 3 мая 2024 года | Полный выпуск новостей

Напомним, в Ивано-Франковске попрощались с летчиком Андреем Ткаченко.

Читайте также: