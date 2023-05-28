Трое детей остались без отца: в Черкасской области прощаются с нацгвардейцем Бондаренко, которого сбил судья (фото)

У нацгвардейца осталось трое детей. Ему было всего 23 года.

В городе Тальное Черкасской области собрались местные провести в последний путь украинского военного Вадима Бондаренко, которого в ночь на 26 мая сбил судья Макаровского райсуда Алексей Тандыр.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.

В центре Тального собрались сотни горожан. Все они несли цветы к телу погибшего солдата. Прощание сопровождал почетный караул НГУ.

У него осталась жена и трое детей – 2 старших детей от первого брака и 2-летняя девочка. Также отец и брат погибшего защищают Украину на фронте.

В Черкасской области прощаются с погибшим в ДТП нацгвардейцем Вадимом Бондаренко 28 мая

В Черкасской области прощаются с погибшим в ДТП нацгвардейцем Вадимом Бондаренко 28 мая

В Черкасской области прощаются с погибшим в ДТП нацгвардейцем Вадимом Бондаренко 28 мая

Судья насмерть сбил нацгвардейца Вадима Бондаренко: что известно

Напомним, в ночь на 26 мая в Киеве произошло смертельное ДТП. Горе-судья Макаровского районного суда Алексей Тандыр сбил на блокпоста военного Нацгвардии Вадима Бондаренко из города Тальное Черкасской области.

Судьи инкриминируют смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения. 27 мая Высший совет правосудия разрешил арестовать Тандыра. До 21 июля 2023 будет находиться под стражей без возможности внесения залога. Во время суда адвокаты подозреваемого заявили, что он якобы не находился в состоянии алкогольного опьянения и не превышал скорость. Они предлагали отправить Тандыру под круглосуточный домашний арест.

В Черкасской области прощаются с нацгвардейцем, погибшим в смертельном ДТП в Киеве

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