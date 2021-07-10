Трое детей попали в реанимацию после укусов змей на Прикарпатье: ученые объяснили нашествия

Село Кинчаки — куча заброшенных домов и высокая, некошенная трава — рай для змей, говорят селяне.

За считанные часы трое детей из разных районов Прикарпатья в тяжелом состоянии попали в реанимацию областной детской больницы, потому что их покусали гадюки. Двое из пострадавших — ребята 16 и 17 лет — не заметили пресмыкающихся в высокой траве. А вот 12-летняя девочка наоборот, приблизилась к гадюке, чтобы похвастаться перед друзьями своей смелостью.

Об этом говорится в ТСН.19.30.

Две красных пятнышка на детской руке — следы от змеиных зубов. 12-летняя девочка приехала из Кривого Рога отдохнуть в одном из частных лагерей горной Осмолоди. Сейчас она в реанимации в тяжелом состоянии: отек руки, высокая температура, интоксикация организма. «Она говорит, что сознательно брала змею, с тем, что поспорила с ребятами, кто посмелее», — рассказывают врачи.

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Еще двум подросткам — 16 и 17 лет, в этот же день оказались на больничных койках, повезло больше — змеи укусили их в ноги. Поэтому ребят довольно быстро перевели из реанимации долечиваться в хирургию.

Село Кинчаки — куча заброшенных домов и высокая, некошенная трава — рай для змей, говорят селяне.

С другом 16-летний подросток шел по сельской улице. Вдруг почувствовал будто легкий укол в ногу. Говорит, сначала и не понял, что произошло. «Сначала я подумал, что я в скошенную траву укололся, а потом я уже увидел змею. Она была темно-коричневой с узором», — рассказывает парень.

Подросток сразу позвонил матери. Она — в "скорую". Пока медики добирались к селу, женщина делала, что ей приказали телефоном. Так не было утрачено драгоценное время. «Мне сказали, что нужно как можно быстрее перевязать ногу эластичным бинтом и приложить или лед, или что-то холодное», — рассказывает женщина.

Ежегодно змей селяне встречают все ближе к своим домам. Сетуют на аграриев, усиленно окропляют свои поля, соответственно, пресмыкающиеся оттуда бегут в деревни. А еще на нерадивых соседей и сельских голов, которые ленятся организовывать суботник и косить высокую траву.

«Люди вымерли, дома неухоженные, сорняки, от змеи и водятся», — убеждают местные.

Что змей на Прикарпатье стало больше, говорят уже и ученые. «Общее потепление и посушивание климата, благоприятная для пресмыкающихся, они активно размножаются, больше молодежи выживает, соответственно новые змеи должны себе искать новые территории для заселения», — объясняет глава Львовского отделения украинского герпентологического общества Тарас Гринчишин.

Ученые предостерегают, ради эффектного фото в соцсети ближе, чем на два метра не приближаться к змеям. Если же нежелательная встреча все же состоялась, советуют не делать резких движений, а тихонько отойти. А на природе гулять в длинных штанах, плотной обуви и с длинной палкой, чтобы прощупывать траву — вдруг там затаилась змея, тогда она непременно убежит.

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