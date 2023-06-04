Трое детей в тяжелом состоянии: после удара "Искандера" по Подгородному в больницах остаются 12 человек

На месте ракетного удара по городу Подгородное в Днепропетровской области спасатели завершили поиски. Несколько человек достали из-под завалов, они живы. Один ребенок погиб, еще 22 жильца получили ранения, среди них — пятеро детей, говорится в ТСН.

В доме, где было попадание, нет нескольких стен, выбиты окна и двери. Сейчас коммунальные службы разбирают разрушенные дома горожан. В общей сложности разбито более тридцати квартир в этом и соседних многоквартирных домах. Также повреждены 23 частных дома и семь авто.

В больницах остаются двенадцать человек, из них трое – это дети, они прооперированы, в тяжелом состоянии.

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На развалинах двухэтажки цветы и игрушки в память о маленькой девочке. Лизе было всего два года, когда российская ракета оборвала ее жизнь. Ее тело достали через пять часов после удара. Ее маму доставали из-под плиты. “Женщина, которая была привалена плитой, ей предоставили кислород. Затем, когда ее деблокировали, передали карете скорой. Осложнялось тем, что возникли два очага пожара”, — рассказывает представитель ГСЧС Днепропетровщины Сергей Ковтонюк.

Жарила котлеты на Троицу – вспоминает момент удара Валентина Шевченко. То, что было на кухне спасло ей жизнь, потому что комнаты разрушило. “Меня холодильник придавил. Я кричала помогите, а потом появились спасатели”, – вспоминает женщина.

Без сил сидит на обломке дивана у руин своей квартиры Алена Середняк. Она возвращалась с работы, когда увидела, как в ее дом ударила ракета, а дома был сын. “Бежала с подстанции, под машины бросалась, бежала домой! Здесь у меня ребенок сам дома был», — с ужасом вспоминает женщина.

Саша только что окончил девятый класс, сейчас в реанимации. В общей сложности 22 человека ранены, среди них пятеро детей. Двух девочек уже отпустили домой. Трое мальчиков – в больнице, самому маленькому – шесть лет. "Три, из которых в тяжелом состоянии, но наши медики делают все возможное, чтобы дальше привести их к нормальной жизни. Угрозы для жизни нет. Ночью их медики стабилизировали”, – рассказывает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Избито два десятка домов, спасательная часть, газопроводы и авто. Люди пытаются найти документы и домашних животных. “Моя кошка! Где она? Я без нее никак. Моя подруга. Все понимает, но не говорит. Конечно, буду ее искать. Я каждый день буду приезжать”, — говорит владелица пропавшего котика.

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