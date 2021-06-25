Трое суток без воды и пищи: в Харьковской области в лесу нашли истощенную бабушку

Бабушка пошла на кладбище и заблудилась.
В селе в Харьковской области нашли 86-летнюю пенсионерку, которая заблудилась в лесу. Старушка провела трое суток без воды и пищи.
Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 25 июня.
Бабушка пошла на кладбище, где похоронена родня, но домой так и не вернулась. Родственники забили тревогу.
Сначала пропавшую бабушку пытались разыскать самостоятельно. Но в конце позвали на помощь полицейских. А к ним впоследствии присоединились и волонтеры.
Поисковики прочесывали местный лес. Ведь были предположения, что пенсионерка что-то перепутала то и направилась не той тропой.
В конце концов, нашли бабушкину сумку, а в километре оттуда и саму пенсионерку. Она была совершенно истощена. Ее осмотрели медики, сейчас женщина уже дома.
Напомним, ранее в Миргородском районе Полтавской области в лесном массиве Ярески заблудилась пожилая женщина. Искали пенсионерку спасатели и полицейские.