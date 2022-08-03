Трое украинцев отправились в Великобританию на велосипедах, чтобы собрать средства на реанимобили

От Украины до Великобритании на велосипедах и за 15 дней – это невероятный челлендж для трех украинских волонтеров – Андрея, Николая и Дмитрия.

Три украинских волонтера благодаря велопробегу собирают средства на закупку 15 реанимобилей и доказывают европейцам, насколько важна нам их поддержка, чтобы зло не расползалось дальше. Благотворительный пелотон уже проделал две трети пути, говорится в ТСН.

Позади уже Польша, Чехия, где к ним присоединились Дмитрий, Германия и Франция. Под ливнями и палящим солнцем, с короткими остановками и рассказами, насколько Украине важна и нужна поддержка европейцев. «Это Лозовая, Харьковская область. Раненый военный это просто человек, и мы везем не тоску и печаль, а хотим продемонстрировать ту победу и доблесть украинской армии», — говорит врач-волонтер Андрей.

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Ребят сопровождает лондонская скорая, именно на такие они собирают деньги. Возвращаться в Украину тоже будут вместе с ней и, надеются, еще с 15 новыми реанимобилями. Этот автомобиль теперь разрисован автографами украинцев разбросанных по миру. Задают подписи и взрослые и дети.

Уже завтра волонтеры будут встречаться в Париже, а 8 августа финиш в Лондоне.

Напомним, что около 150 тысяч вынужденных переселенцев до сих пор не получили обещанные государством выплаты. Минсоцполитики обещает, что независимо от времени задержки и проблемы – выплаты получат все и за все время.

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