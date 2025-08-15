- Дата публикации
Трогательные объятия и слезы: как семьи встречали освобожденных из плена 84 украинцев
Накануне Украина и Россия обменялись пленными.
Из российского плена удалось вернуть 84 человека, из них более полусотни — гражданские.
Об этом говорится в материале корреспондентов ТСН.
Что известно об освобожденных из российского плена
Среди тех, кого удалось вернуть домой — Богдан Ковальчук. Он попал в руки россиян в 17 лет еще в 2016-м, его осудили на 10 лет.
Есть три женщины — Светлана Головань, Юлия Панина и Марина Березняцкая. Среди них — учительница младших классов, которую оккупанты посадили за проукраинскую позицию.
Среди освобожденных — и медики. Хирург Игорь Назаренко, который находился в плену с 2017 года. Это и Игорь Кирьяненко, он в плену перенес инфаркт и инсульт — находился в неволе с 2020-го. Это и Юрий Шаповалов, который провел в плену 7 лет.
Также вернулся командир минного тральщика «Геническ», который пропал в первые месяцы полномасштабной войны в Мариуполе.
Из плена вернулся полковник Госпогранслужбы — побратимы встречали его чрезвычайно теплыми объятиями.
Пообщаться с гражданскими, которые уже на лечении, журналисты возможности не имели, но 31 военного, которые вернулись домой, уже успели увидеть. Для четырех семей этот день стал особенным, ведь родственникам удалось лично встретить и на несколько минут обнять своих.
Как родственники встречали освобожденных из плена украинцев
Анна не сдерживает слезы, а любимый наконец улыбается в телефоне и понятно — уже час-два и они смогут обняться. Домой возвращается ее Максим — морпех Максим Туркоман. Он с 2014 года в армии. Встречать его приехали всей семьей.
Кирилл видел папу, когда ему было 5, теперь мальчику 9 и он уверен, что папу сразу узнает — потому что они очень похожи.
Ирина Абрамова ждала своего Мишку 40 месяцев и два дня. У них два сына Давид и Артур — на заставке телефона они еще школьники в вышиванках рядом с папой. Сейчас сыновья уже работают. Из сумки Ирина достает цепочку и крестик, купленные накануне.
Когда украинцы на родной земле — сразу звонят родным.
«84 — 51 гражданский, 10 офицеров, но среди тех, кто вернулся, много защитников. Один из освобожденных был в плену с 2014 года, один попал 18-летним парнем, учительница младших классов, родные братья, предприниматели, просто гражданские украинцы», — говорит Андрей Юсов.
Виолетта и Анастасия показывают маленькому Давиду сразу двух его родственников. Это два родных брата Владислав и Артур — папа и дядя Давида.
Влад и Артур были в плену сорок месяцев. Их держали порознь, но возвращаются вместе.
Сначала во двор заезжает скорая помощь — в ней двое больных парней. После этого заезжает автобус.
Анастасия, выглядывая мужа Артура, держит руки в молитве, но увидев его в окне, руки сами складываются в сердечко.
Не всем освобожденным посчастливилось увидеть родных сразу. Ирина не может дождаться, пока ее любимый выйдет из автобуса, и сама заскакивает к нему.
Морпеха Максима семья успевает обнять только впопыхах.
Чуть больше чем через час свободные парни возвращаются в автобус. Анастасия обнимает своего Артура. Владиславу побратим приносит Давида. Он обнимает свою Виолетту под ветвистым орехом, и волнуется, куда побежал его малыш. Давид побежал за гостинцем — приносит папе зеленые орехи.
Напомним, 14 августа в рамках очередного обмена пленными домой вернули 84 украинца, среди которых есть как защитники Мариуполя, так и гражданские, которые находились в неволе еще с 2014 года.
