Троих младенцев в Украине нашли на обочине дороги и у мусорников: что говорят медики

Медики призывают родителей не оставлять новорожденных детей в неположенных местах, а отдать их в "окно жизни", где о детях позаботятся.

С начала года уже троих новорожденных младенцев нашли брошенными в неположенных местах. По данным Нацполиции, одного ребенка обнаружили уже мертвым.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Наталии Ткачук.

"Окно жизни" столичного центра репродуктивной и перинатальной медицины существует уже 11 лет. Но статистика, которую приводит нам заведующая – за последние 5 лет. Сюда принесли 4 девочек і 6 мальчиков.

Больница

"Были случаи, когда рядом с ребенком лежала записочка даже, иногда имя мама выбирает для своего ребенка", — говорит заведующая акушерским отделением Рома Ткачук.

По правилам работы "окна" мамы имеют два месяца, чтобы вернуться и забрать ребенка. Но пока ни одного из таких случаев не было.

Всех брошенных детей, говорит врач, в заведении помнят поименно, потому что многим из них сами давали имя.

ТСН рассказывала историю Назарчика. Малыш был завернут в одеяло, а рядом с ним — записка с датой рождения.

"Мама, которая хочет оставить ребенка в заведении, открывает окно, оставляет ребенка в боксе в теплом месте. Также есть звонок, в который можно известить о том, что ребенок оставлен в окне жизни", — говорится в сюжете ТСН.

"Окно жизни" в больнице

Это все абсолютно анонимно и конфиденциально. Здесь никто не следит за тем, кто принес ребенка.

"Этих мамочек не ищет ни полиция, никто. Не рядом с помойкой поставила, а все же донесла в отделение и оставила ребенка в какой-то тряпочке, но живой и здоровой", — говорит детский врач-неонатология Татьяна Смолякова.

Врачи не поощряют намерение женщины оставить ребенка, но благодаря «окну жизни» пытаются предупредить случаи, когда детей оставляют просто на улице. Только за этот месяц в Украине в неположенных местах бросили трех младенцев. По данным полиции, одного ребенка нашли без признаков жизни.

Этот случай произошел в Черкасской области. Тело новорожденной девочки заметили в мусорнике. Как выяснили правоохранители, женщина родила младенца дома, после чего положила его в пакет и выбросила.

Еще одного новорожденного ребенка в этом же месяце нашли в сумке на обочине улицы на Киевщине. Мальчик жив, его доставили в больницу. Вовремя заметили и завернутого в полотенце младенца, который лежал в полиэтиленовом пакете вблизи мусорных баков в Хмельницком. Полицейским удалось разыскали 36-летнюю роженицу. Против нее открыли уголовное дело.

"Окно жизни" обустроено так, чтобы женщины не боялись осуждения и преследования. А еще дает ребенку шанс на новую семью. Тогда как желающие усыновить таких маленьких младенцев ждут в очередях годами.

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