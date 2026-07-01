Тропические ночи, аномальная жара и внезапное похолодание: синоптики поразили погодой в Украине

В Украине наблюдается волна аномальной жары / © Associated Press

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В Украине наблюдается волна африканской жары — местами температура достигает 38 градусов. Дороги плавятся, пляжи переполнены.

Как пережить эти адские дни без ущерба для здоровья? И когда станет легче — в репортаже корреспондентки ТСН Валерии Ковалинской.

Необычная жара в Киеве

Утро. В Киеве уже 29 градусов тепла. А мобильные приложения ещё и показывают, что ощущается как 32. Пляжи заполняются людьми, а Владимир готовится к рабочему дню, который ему предстоит провести под открытым небом.

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Владимир Марусенко, спасатель КАРС «Плесо»: «Я взял с собой бутылочку воды, одну бутылочку, вторую минералку взял — это во-первых. Когда я пришел сюда, я окунулся в воду. И мне хорошо. И так пройдет мой рабочий день — то есть я буду пить воду и освежаться».

Владимир — спасатель на одном из столичных пляжей. Он говорит, что большинство отдыхающих сами хорошо знают все правила и рекомендации о том, как вести себя в жару. Сами же отдыхающие в «лайвах» делятся простыми рецептами спасения: «Купаться, сидеть в воде» и пить «зелёный чай с тимьяном! Очень вкусно!».

Однако жара может быть не только изнурительной, но и смертельно опасной для здоровья. Наибольшему риску подвержены пожилые люди, маленькие дети, беременные женщины, а также люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями или сахарным диабетом.

Медицинские рекомендации: кондиционеры, правила гидратации и опасность пива

Медики настойчиво подчеркивают: в такую погоду особенно важно не допускать опасного обезвоживания организма.

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Анна Серова, семейный врач: «Кондиционеры, если есть возможность и если нет отключений, обязательно нужно использовать! По возможности не выходить на улицу в часы наибольшей солнечной активности. Находиться на улице до 9–10 утра и после 16 часов. Если вы всё же на улице — оставайтесь в тени, имейте при себе воду, надевайте лёгкую светлую одежду и головной убор. Пить нужно часто, понемногу, нет такого, что у нас есть там волшебные 3 или 5 литров».

Пить нужно именно чистую воду регулярно, небольшими порциями, даже если вы не чувствуете сильной жажды. В то же время некоторые популярные способы «охладиться» могут лишь значительно навредить.

Анна Серова, семейный врач: «Ни соки, ни газированные напитки — у них нет такой биодоступности, как у обычной воды. Очень часто можно увидеть молодых людей, которые в такую жару охлаждают себя пивом. Это опасно, потому что, опять же, из-за алкоголя жажда может не ощущаться. Плохое самочувствие, головокружение могут восприниматься как действие алкоголя, и человек может получить и тепловой, и солнечный удар».

Правильное питание и «дышащая» одежда: советы диетолога и стилиста

Чтобы не перегружать и без того истощённый организм, врачи советуют оставлять все тяжёлые блюда на прохладный вечер, а днём выбирать более лёгкую пищу с достаточным количеством белков.

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Александр Кущ, диетолог: «Пища также должна быть лёгкой и питательной, следует избегать тяжёлых сочетаний жирного и сладкого — всего того, что в жару дополнительно нагружает наш организм. Но не забываем, что жара — это жара, каждый день наш организм должен получать коктейль из полезных веществ. То есть определенное количество белка, определенное количество углеводов, чтобы иметь энергию».

Еще одна важная рекомендация, которую категорически нельзя игнорировать в жару, — это правильная одежда. Особое внимание следует уделять именно материалу.

Кирилл Савченко, стилист: «Масс-маркеты, которые у нас продаются, — это все синтетика, в такую погоду в них будет очень жарко, очень-очень неудобно. Лучше выбирать одежду украинских производителей, которые сейчас более тщательно подбирают именно дышащие ткани. Платье будет очень комфортным и удобным, потому что оно сделано из льна, вы можете потрогать. И оно само по себе свободное. Главное помнить, что в аномальную жару нужно надевать светлые вещи, потому что они не нагреваются так сильно, как чёрные. Потому что все тёмные цвета — они очень опасны на сегодняшний момент, и вы будете, как наши украинские дороги сегодня, будете таять».

Кроме того, стилист призывает ни в коем случае не забывать о летних головных уборах. Шляпы сейчас вообще обязательно нужно иметь при себе, потому что на улице очень жаркое солнце, и если выходить без них, то голова может быстро нагреться.

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«Тропические ночи» и задымленность из-за пожаров в Чернобыле

Раскаленный воздух пришел к нам через Европу прямо с севера Африки — и сейчас он уверенно поддерживает аномально высокие температуры по всей стране.

Наталья Птуха, синоптик Укргидрометцентра: «Больше всего подвергается воздействию правобережье Украины, именно из-за высоких температур. Особенно это ощущается в западных областях. Сильная жара — в пределах 35–38 градусов. Когда ночная температура превышает 20 градусов — это считается тропической ночью. И именно сейчас во многих регионах мы переживаем этот период».

Помимо изнурительной жары, киевляне и жители области в последние дни явно ощущали неприятное задымление в воздухе. Главная причина — масштабные лесные пожары в северных районах Киевской области и непосредственно в Чернобыльской зоне отчуждения, где сейчас активно работают спасатели. При этом радиационный фон в районе проведения работ постоянно контролируется специалистами. По официальным данным ГСЧС, каких-либо превышений допустимых показателей пока не зафиксировано.

Сезон отпусков: пассажиропоток на государственных границах

В разгар летнего сезона отпусков традиционно вырос и пассажиропоток на государственной границе Украины. Если весной за сутки границу пересекали в среднем около 80–100 тысяч человек, то сейчас эти цифры значительно выше.

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Андрей Демченко, пресс-секретарь Госпогранслужбы: «Жара, в принципе, не влияет на пассажиропоток. На него влияет летний сезон в целом. Так традиционно происходит каждый год. Сейчас пассажиропоток в будние дни составляет не менее 120 тысяч пересечений границы в сутки».

Наибольшая нагрузка на пункты пропуска наблюдается непосредственно перед выходными и в выходные дни. Именно в это время у популярных пунктов пропуска образуются очереди из автомобилей. В то же время пограничники отмечают, что постоянных пробок на границе нет. Людям рекомендуют тщательно проверять ситуацию перед поездкой и, по возможности, выбирать альтернативные, менее загруженные маршруты, а не простаивать часами в очередях.

Когда ожидать долгожданного похолодания

Синоптики прогнозируют ослабление аномальной жары ближе к концу текущей недели — вместе с долгожданными дождями и сменой воздушных масс.

Наталья Птуха, синоптик Укргидрометцентра: «Ожидаем, что понижение температуры придется именно на конец недели. В пятницу уже начнут надвигаться атмосферные фронты с северо-запада, и тогда температура будет снижаться на фоне осадков».

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А пока в Кривом Роге и Ровно из-за экстремально высоких температур на дорогах самопроизвольно загораются автомобили, а температура открытых поверхностей на солнце местами превышает 50 градусов.

Врачи в очередной раз напоминают: если после пребывания на открытом солнце у вас или у людей рядом появились головокружение, сильная слабость, тошнота или человек внезапно потерял сознание — необходимо немедленно перенести пострадавшего в прохладное затененное место, начать постепенное охлаждение тела и срочно обратиться за профессиональной медицинской помощью.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Африканская жара и пожары в Чернобыле: когда в Украину придет долгожданная ПРОХЛАДА?

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