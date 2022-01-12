Тропический сад на огороде: под Харьковом женщина выращивает более 70 сортов экзотических фруктов

В сад организовали экскурсии.

Тропический сад в Харькове: в обычных теплицах украинка выращивает более 70 сортов цитрусовых. Убирая урожай, взялась еще и экскурсии водить своей оранжереей.

Как в Украине выращивают экзотику, рассказали в сюжете ТСН.Ранок 12 января.

Лимоны великаны. Душистые кумкваты – совсем мелкие и большие. Фингерлайм, который еще называют цитрусовой икрой. А еще ананасы, авокадо, манго, бананы – всего здесь более 70 сортов цитрусовых.

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Тропический сад произрастает в обычных теплицах. Валентина Черкашина более 20 лет была в швейном деле, а когда переехала в село, то решила взяться за что-нибудь необычное. Я все выглядывала из окон и думала, мол, такая большая территория, 20 соток. Чтобы с этим сделает?", — рассказывает владелица тропического сада Валентина Черкашина.

Пока соседи выращивали картофель и тыквы, она сажала экзотику. Первыми были полтора десятка саженцев лимонов и кумкватов. "Я бы сказала так: на сколько денег хватило", – вспоминает женщина.

Под Харьковом женщина создала тропический сад на огороде

Небольшие деревца покупала в разных уголках Украины и мира. К примеру, огромные лимоны от отечественных селекционеров, а грейпфруты – из Италии. У всех цитрусовых – один генетический код. 300 видов можно привить на одно дерево.

Тропические фрукты довольно капризны. Любят влажность и тепло: здесь должно быть не менее +16. Поэтому Валентина пристально следит за температурой зимой.

Ее сад превратился в туристическую изюминку. Сюда на экскурсии ездят по целым семьям. Саженцы тоже достаточно популярны, говорит садовница. По ее словам, они будут расти даже у ленивых хозяев. К сожалению, обогревать теплицы сейчас очень дорого.