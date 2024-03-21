"Троя" и "Борзый": в Киеве попрощались с воинами 67 ОМБр Анастасией Марьянчук и Денисом Дайнеко (фото)

В Киеве провели в последний путь павших защитников Украины Анастасию Марьянчук с позывным "Троя" и Дениса Дайнеко с позывным "Борзый".

Юная парамедик и минометчик вместе воевали, вместе погибли на позициях на Донетчине. Сейчас в Киеве прощались с двумя павшими из 67 бригады Правого сектора — Анастасия Марьянчук с позывным "Троя" и Денис Дайнеко "Борзый".

Об этом сообщает ТСН.

38-летний Денис Дайнеко родился в Луганской области. В ряды защитников Украины Денис принял участие в апреле 2022 года. Давал отпор захватчику в составе пулеметного взвода роты огневой поддержки. Был минометчиком и погиб с оружием в руках во время боевого задания на Донетчине 16 марта.

Денис Дайнеко / Фото: ТСН.ua

Боевой медикине Анастасии Марьянчук с позывным "Троя" теперь навсегда 22. Она погибла, когда спасала раненых побратимов. Девушка мечтала увидеть Японию, поэтому училась на переводчика в университете японской филологии.

Анастасия Марьянчук с позывным "Троя" / Фото: КНУ імені Тараса Шевченка

Но бросила учебу на 2 курсе в первые дни полномасштабной войны и стала парамедиком в 20 лет. В бою под Бахмутом Анастасия получила контузию, лечилась. И после перерыва снова вернулась на позиции. Смертельное ранение Анастасия получила в Донецкой области во время артобстрела, когда спасала раненых.

Анастасия Марьянчук с позывным "Троя"

В Михайловский собор провести последний раз "Трою" пришли ее однокурсники филологи-японисты 4 курса КНУ им. Тараса Шевченко.

Фото: ТСН.ua

Фото: ТСН.ua

Прощание с погибшими бойцами 67 ОМБр состоялось в Михайловском соборе / Фото: ТСН.ua

Они принесли на прощание желтые яркие цветы, потому что помнили ее как светлую и отважную девушку, которая даже с нуля писала им в чат – все будет хорошо.

Фото: ТСН.ua

Почтить погибшим пришли боевые побратимы, друзья и знакомые / Фото: ТСН.ua

Фото: ТСН.ua

Напомним, что 18 марта во время эвакуации раненых в Донецкой области погибла боевая медик, 22-летняя Анастасия Марьянчук с позывным "Троя".

В Киеве прощаются с медикиней Анастасией Марьянчук на позывной "Троя"

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