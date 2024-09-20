"Троянские" пейджеры: как Израиль провел успешную операцию против "Хезболлы" и чего ждать дальше

Израильская разведка умудрилась продать своим врагам – террористической группировке "Хезболла" приборы, которыми потом их взорвала.

Лидер "Хезболлы" заявляет: Израиль начал войну и угрожает кровавой местью. Израиль настаивает: войну начали против него еще в прошлом году. Запад призывает к немедленной деэскалации.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Яны Слесарчук.

Почему "Хезболла" пользуется пейджерами

Хассан Насралла уже более тридцати лет лидер террористической группировки "Хезболла". С тех пор, как израильские спецслужбы подстрелили его предшественника. Он уже несколько лет называл мобильные телефоны злом, из-за которого агенты израильской разведки узнают о местонахождении боевиков "Хезболлы".

Насралла называл мобильные телефоны "злом"

Он запретил брать телефоны на важные совещания и настоятельно посоветовал всем своим подконтрольным террористам выбросить их. Поэтому общались боевики с помощью пейджеров.

"Фишка" пейджера в том, что он не регистрирует свое местонахождение в сети, с этой точки зрения он действительно более безопасен для того, чтобы избегать слежения с помощью высоких технологий. Поэтому главные современные фаны пейджеров – это организованная преступность: наркокартели и террористы.

Когда началась операция против "Хезболлы"

Израильская операция против "Хезболлы" началась три года назад в Будапеште. Фирма все это время выдавала себя за производителя пейджеров. Для этого даже купила лицензию у уважаемой тайваньской компании. Клиентам поставляли обычные партии пейджеров для того, чтобы наработать имидж. Но единственный клиент, на которого охотился БАК "Консалтинг" - это "Хезболла".

"Хезболла" - это террористы, которых финансирует Иран. После гражданской войны в Ливане они вошли даже в политический аппарат страны. "Хезболла" - главный союзник палестинских террористов „Хамас“. И главная угроза для севера Израиля. Из-за постоянных обстрелов 70 тысяч человек покинули свои дома без надежды в ближайшее время туда вернуться.

"Я уже говорил ранее: мы сделаем так, чтобы жители севера смогли безопасно вернуться домой. И именно это мы собираемся сделать", - заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.

Три представителя израильской разведки, с которыми общалось американское издание The New York Times утверждают: в пейджеры, изготовленные для «Хезболлы», заложили батареи со взрывчаткой. Поставки начались еще в 2022 году. А после того как в феврале этого года шейх Насралла призвал всех боевиков "Хезболлы" выбросить телефоны на помойку, спрос на пейджеры значительно вырос.

"Чего до сих пор не понимают аналитики по безопасности в разных странах - это почему Израиль активировал пейджеры именно на этой неделе. Есть даже мнение, что сделали это в спешке - потому что боялись, что операция раскрыта. Чтобы по крайней мере хоть что-то получилось", - отмечает Яна Слесарчук.

"Насколько я понимаю, такая операция должна начинать войну. И я думаю, что-то заставило ее активировать именно сейчас, а не тогда, когда планировалось. Проблема в том, что такое можно сделать только раз. Больше враг на это не купится", - говорит Харел Менашри, специалист по безопасности из Израиля.

17 сентября 15:30 на все троянские пейджеры, которые "Хезболла", сама того не зная, купила у израильской спецслужбы, приходит сообщение на арабском. Оно выглядит так, будто написано высшим руководством. Через несколько секунд после этого пейджеры начинают взрываться.

Пейджер

Как взрывались пейджеры

Педжеры взрывались в супермаркетах, на улицах, в домах. Среди жертв - не только боевики, есть и женщины, и дети. Более 2700 раненых, несколько сотен в критическом состоянии. Потерял глаз даже посол Ирана в Ливане, а один из погибших боевиков - сын ливанского депутата. На следующий же день во время похорон жертв пейджеров, начинают взрываться рации. Их меньше, но по размеру они больше, поэтому взрывы - мощнее.

Последствия одного из них собственными глазами видела репортер британского телеканала Sky News.

"Люди бежали в разные стороны, кто-то покрыт кровью, кровь была на асфальте, кровью была покрыта машина. Мимо нас бежал очень нервный юноша, мы спросили, что произошло, и он сказал, что одна из раций, которыми здесь пользовались охранники из "Хезболлы" - взорвалась прямо у него в руках. И дальше все охранники начали быстро снимать рации, доставать из них батарейки. Наш оператор пытался это снимать, но его сразу окружили разъяренные боевики и заставили это прекратить", - говорит репортер Sky News Алекс Кроуфорд.

В Ливане после этого паника. Международный аэропорт запрещает проносить любую электронную технику на борт самолета - с собой или в багаже. Ряд европейских авиакомпаний, среди них «Люфтганза» и «Эйр Франс» отменяют рейсы во весь регион - и в Израиль, и в Ливан, и в Иран.

Японская компания-производитель раций, вслед за тайваньской - выходит к прессе с объяснениями: рации этой модели сняли с производства 10 лет назад. И все, что с тех пор появляется на рынке - скорее всего подделка.

От того, чтобы слушать по телевизору обещания шейха Насраллы отомстить израильтянам, ливанцев отвлекают звуки за окном: над небом столицы, Бейрута, проносится сверхзвуковой боевой самолет израильтян. А на юге страны - один за другим взрывы: Израиль взрывает пусковые установки "Хезболлы".

Шейх Насралла

Кто стоял за тем, чтобы продать "Хезболли" пейджеры

Кто же непосредственно стоял за тем, чтобы продать «Хезболле» троянские пейджеры? Ряд западных изданий со ссылкой на анонимные источники указывает на секретное военное подразделение 8200, которое занимается хайтековой разведкой. Его бывший сотрудник Коби Самборски ничего не говорит о деталях операции, но соглашается описать само подразделение.

"Если бы вам вчера или позавчера сказали, что что-то такое может произойти, вы бы сказали: да нет, я не думаю, что это возможно. Это какое-то фантастическое кино. Но именно такие задачи решает молодежь в этом подразделении. Туда попадают преимущественно лет в 18, без всякого предварительного опыта или образования. Средний возраст там - где-то 21 год. И главное - это отношение к задачам: «возможно все, надо только придумать, как", - говорит он.

В разъяренной речи шейх Насралла обвинил Израиль в гибели гражданских ливанцев. Но это - часть израильского способа взаимодействия с врагами: если уж ты часть террористической организации, которая выдала тебе этот пейджер или рацию - ответственность за последствия для членов твоей семьи лежит на тебе.

Продали гаджеты врагу, а потом взорвали их! История шпионского боевика в реальности!

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН НОВОСТИ за 20 сентября 2024 | Новости Украины СЕГОДНЯ НАЖИВО

Читайте также: