"Труба Порошенко": политолог рассказал, почему Медведчук начал давать показания против екс-президента, и оценил последствия

Задержанный Виктор Медведчук подтвердил обвинения против экс-президента Петра Порошенко в отношении схемы вывода из государственной собственности нефтепровода "Самара-Западное направление".

Данные кума Путина свидетельствуют о том, что это была не "труба Медведчука ", а "труба Порошенко". Однако на сторонников пятого президента Украины это не окажет существенного влияния.

Об этом в комментарии ТСН.ua сказал политолог, доктор политических наук, преподаватель КНУ им. Шевченко Петр Олещук.

"Задержанный СБУ Виктор Медведчук начал давать показания. Он подтвердил обнародованную ранее информацию и по сути подтвердил все обвинения, ранее выдвигавшиеся Порошенко в рамках дела о государственной измене. Здесь самое главное то, что он рассказал о схеме вывода из государственной собственности части нефтепровода "Самара- Западное направление" для дальнейшей прокачки через него дизельного топлива и отметил, что там была ключевая роль именно экс-президента Порошенко. Потому что Порошенко, как следует из свидетельства, не только обратился к Медведчуку с просьбой связаться с руководством РФ, но и обеспечил необходимые решения во всех украинских инстанциях. Это по сути превращает "трубу Медведчука" в "трубу Порошенко". Потому что по свидетельству Медведчука, она стала собственностью именно Порошенко. И это очень важно", — пояснил Олещук.

Политолог отметил, что, вероятно, Медведчук начал давать показания для того, чтобы Украина обменяла его и он мог выехать в Россию.

"Я не знаю, почему это выяснилось сейчас. Но Медведчук никогда не отличался смелостью и готовностью идти до последнего, прикрывать своих бизнес-партнеров. Он достаточно циничен, он беспокоится только о себе и своих собственных интересах. И в этой ситуации у него нет никакого смысла что-либо отрицать. Никаких возможностей в нынешних политических кругах у Медведчука нет. Его все равно ждет суд. Но как вариант, его могут обменять. И если Медведчук даст свидетельства, расскажет обо всех делах, которые ему инкриминируют, тем скорее произойдет его обмен. Поэтому мотивация здесь у него очень проста: чем быстрее сольет сообщников — тем быстрее произойдет его обмен ", — подчеркнул Петр Олещук.

Также политолог подчеркнул, что после показания Медведчука в глобальном смысле для Порошенко ничего не изменится.

"Я бы пока не переоценивал последствия для Порошенко. Понятно, что Порошенко и его окружение перейдут в глухое сопротивление. Они все будут отрицать и говорить, что это какая-то спецоперация против них, что это дискредитация, нарушение какого-то пакта о ненападении. Хотя всем очевидно, что сам Порошенко его никогда не придерживался и занимался исключительно политической борьбой. Я думаю, что на "ядро" сторонников Порошенко это очень слабо повлияет, потому что они преданы своему лидеру. Но сторонников Порошенко уже не так много, как это было раньше. Поэтому глобально, в сфере политики ничего не изменится. Порошенко будет все отрицать. Порошенко и его сторонники будут все отвергать, а для подавляющего большинства избирателей Порошенко уже не тот политик, который представляет какой-то интерес", — пояснил Олещук.

Напомним, Виктор Медведчук, которому выдвинуто подозрение в государственной измене и содействии терроризму, рассказал о схеме вывода из государственной собственности части магистрального нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление" для дальнейшей прокачки через него дизельного топлива.

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