Трубы треснули, в укрытии — бассейн: как выглядит дом в Киеве со "стеной плача"
На Берестейском проспекте жители многоэтажки больше двух недель выживают без отопления.
Трубы рвутся, а стены покрываются ледяными сталактитами — жилая многоэтажка на Берестейском проспекте в Киеве уже более двух недель живет без отопления. Пока чиновники отчитываются в соцсетях, что «процесс пошел», люди в своих квартирах вынуждены ходить в нескольких слоях теплой одежды и греться бутылками с горячей водой. К тому же из-за постоянных аварий затопленным и непригодным стало даже бомбоубежище.
Корреспондент ТСН Алина Лисовая видела масштаб бедствия собственными глазами.
+6 в квартирах и дети в больницах
Фасад 10-подъездного дома жители уже прозвали «стеной плача» — из-за огромных сосулек, свисающих с подоконников. Внутри ситуация еще сложнее. Температура в домах упала до критических показателей.
Ярослава Гура, жительница дома: «Я вообще не снимаю теплую одежду. У меня в квартире сегодня 6 градусов тепла».
Для семей с детьми этот холод стал фатальным. Юлия Коровка рассказывает, что ее дети (2,5 и 4,5 лет) не выдержали таких условий. Один из них сейчас в больнице на стационаре под антибиотиками — у обоих тяжелый бронхит.
Отопление пропало после обстрелов, а трубы начали «рваться»
Проблемы с теплом начались после одного из российских обстрелов. Но настоящая катастрофа произошла из-за устаревших коммуникаций и несвоевременного обслуживания сетей. Когда систему пытаются запустить — трубы на замерзших и неутепленных чердаках просто лопаются.
«Мы начали вызывать аварийную в 23 часа, а она приехала только в 6 утра. За это время были залиты уже все стояки с 8-го по 4-й этаж. Все просто плавало», — рассказывают люди.
Замерзшие квартиры в доме
Елене, чье помещение на последнем этаже затопило одним из первых, пришлось переехать в общежитие. В квартире стоят ведра, а вода на потолке не капает только потому, что замерзла. Между тем ее 90-летняя соседка Валентина, которая не выходит из дома уже 4 года, спасается бутылками с горячей водой в постели.
Даже единственное укрытие в подвале, которое люди обустроили за свой счет, теперь напоминает бассейн.
«Посмотрите, сколько воды, мы уже плаваем здесь, будем разводить устрицы! Как здесь можно спрятаться от ракет, если вода течет третьи сутки?» — говорят жители.
Коммунальщики приехали, но чуда не произошло
Во время съемок в дом наконец прибыла усиленная бригада коммунальщиков, в частности из КП «Здолбуновское», которые приехали на помощь коллегам из другого региона. Специалисты отмечают: ситуация сложная, потому что трубы на крыше фактически находятся на открытом воздухе без надлежащего утепления.
Пока председатель Шевченковской РГА отчитывался в соцсетях о контроле над ситуацией, прямо на глазах журналистов ТСН во время очередной попытки запуска произошел новый прорыв. По состоянию на сейчас жители остаются в ледяной ловушке.
