"Трудно даже дышать": почему появляется аллергия и какие опасные болезни возникнут, если ее не лечить

Лечение аллергии может затянуться на несколько лет.

В пору цветений все больше людей болеют аллергией, которая имеет не только неприятные симптомы, но даже опасна для жизни.

Как узнать, от чего вам держаться подальше, чтобы обезопасить себя — в материале корреспондентки ТСН Елены Лоскун.

Оксаны Гайдук говорит, что весна и лето для нее – время страданий из-за аллергии на цветение.

"Даже доходило до того, что мне тяжело было дышать", – говорит она.

Оксана Гайдук

Так, иммунная система Оксаны реагирует на попадание в организм практически невидимой для человеческого глаза пыльцы из деревьев и трав, говорит руководитель проектов программ по аллергологии и инфектологии частной лаборатории Лариса Коробка.

Лариса Коробка.

"Деревья, которые больше пылят и являются виновниками аллергии — это береза, ольха, кипарисы. Среди трав значительными аллергоносными являются тимофеевка, полынь, амброзиг, подорожник и т.д.", — говорит она.

Причем некоторые люди о происхождении своих бед даже не догадываются – предупреждает профессор, врач-аллерголог Лилия Романюк.

"То есть, часто люди, страдающие пыльцой березы, они имеют перекрестную пищевую реактивность например, сельдерей, морковь, орехи, люди имеющие аллергию на пыльцу амброзии имеют пищевую аллергию на бахчевые культуры", — объясняет она.

А вот пух тополя, на который мы так часто сетуем, к появлению аллергии приводит редко.

"Но пух тополевой он собирает на себя частицы загрязнения среды, пыльцу других растений, которые вредны для человека. ну и самое механическое раздражение скажем там глаз или носа, куда может тот пух дотронуться", — добавляет Лилия Романюк.

Аллергией страдают и взрослые, и дети. Слезотечение, покраснение глаз, насморк, заложенность носа, отек горла или удушье. Симптомы у каждого могут быть разные. Но только почувствуете себя плохо — обязательно нужно обратиться к врачу на выяснить причину недомогания.

Чтобы определить раздражитель медики делают прик-тест – местные кожные пробы на чувствительность к конкретным аллергенам. Среди преимуществ – скорость процедуры и ее простота. Диагностировать причину аллергии можно и благодаря забора крови. В таком случае результаты придется ждать несколько дней.

Лечение аллергии может затянуться на несколько лет. Но делать это нужно исключительно под наблюдением специалистов. Назначать препараты самостоятельно или вообще – игнорировать симптомы точно не стоит. Ибо последствия могут быть плачевными.

"Если сначала люди реагировали, скажем, на небольшой спектр аллергии, например на березу, то через некоторое время спектр аллергенов расширяется. Более того, потом человек может иметь такую проблему, как еще и бронхиальная астма", — говорит Лилия Романюк.

Лиля Романюк

Чтобы обезопаситься от болезни, медики советуют избегать прогулок в ветреную погоду. В случае необходимости – лучше носить защитную маску. После того, как пришли домой, умойтесь и постирайте одежду. Систематически делайте в доме влажную уборку.

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Напомним, в Украине в результате распространяется опасная болезнь.

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