Трудно ли найти работу и какие вакансии самые востребованные: как изменился рынок труда за два месяца войны

Трудно ли найти работу и какие вакансии самые востребованные: как изменился рынок труда за два месяца войны

Экономика постепенно восстанавливается. Вакансии уже составляют 12% довоенного времени. Наиболее востребованные профессии – это все рабочие.

Экономика Украины работает даже под обстрелами. После первого шока многие предприятия постепенно возобновляют свою работу.

О том, как приходит в себя украинский бизнес за более чем два месяца полномасштабной войны, также ли трудно найти работу, какие вакансии сейчас самые нужные и где — 27 апреля говорится в сюжете ТСН.

Так, вокруг одной из теплиц Киевской области, в Броварском районе, вражеские снаряды летали один за другим. Выходить на работу под стеклянную крышу теплицы стало рискованно.

"Светить было нельзя, топить у нас уже было нечем, не могли привезти", — вспоминает бригадир Алена.

А для тепличных растений это ключевое – температура должна быть плюс 18. И светить лампами нужно круглосуточно. Три недели теплица не работала. Не выжило от 70 до 100 тысяч растений.

Но – благодаря нескольким героям, проживавшим вблизи теплицы, которые на свой страх и риск таки выходили работать – часть растений выжила.

В самой теплице незначительные повреждения — выбило всего три стекла. А вот рядом цех изуродовал взрывной волной. Его уже починили. Ущерб от замерзших растений и простоя руководитель оценивает в миллионы гривен.

В настоящее время на работу вышли все работники. И пробуют выйти на довоенные объемы продукции. Конечно, так удалось далеко не всем в Украине. Однако ситуацию на рынке труда можно назвать оптимистичной, говорит специалист Ярослав Гуменюк.

"По сравнению с месяцем назад увеличилось количество вакансий, увеличилась активность соискателей, мы видим возобновление экономической деятельности в Киеве, и в Киевском регионе", — отмечает он.

Кроме Киевского региона, больше вакансий на Львовщине, Днепропетровщине и что как ни странно в Харьковской области, где, конечно, не идут боевые действия. А наиболее востребованные профессии – все рабочие – от слесаря до электрика, нужны швеи, работники торговли, специалисты по логистике – от водителя до международного менеджера. Агросектор. А больше всего вакансий в IТ.

"Бизнес приходит в себя и приспосабливается к новым реалиям. Количество соискателей сейчас примерно 61%, если брать за 100% довоенное время. Если говорить о вакансиях, то они уже составляют 12% от довоенного времени", — отмечает эксперт.

То есть, на каждые 100 вакансий до войны сейчас есть только 12. И это уже лучше. Потому месяц назад – это было 4-6. Отчасти потому, что бизнес перемещается на безопасные территории.

Кроме того, специалисты по поиску работы советуют соискателям не зацикливаться только на своей профессии, а смотреть шире – потому что есть немало смежных специальностей, где можно найти себя.

Трудно ли сейчас найти работу в Украине и какие вакансии наиболее нужны

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