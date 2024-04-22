Трудный период начнется уже в мае: Зеленский и Буданов предупредили украинцев

Этот прогноз от Буданова должен услышать каждый украинец. Глава Главного управления разведки сделал потрясающий, а главное откровенный прогноз. Украину ждет тяжелый период на фронте уже в мае. Между тем, президент Зеленский назвал то, что позволит Украине перехватить инициативу на фронте.

Когда Россия пойдет в новое наступление, удержат ли фронт ВСУ, как Украина будет возвращать оккупированные территории и какие прогнозы сделали Зеленский и Буданов? Подробности рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

Украину ждет "тяжелый период" уже с мая

Украинская разведка предупреждает: май 2024 станет тяжелым периодом как для ВСУ, так и для всей страны. Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что именно в конце весны россияне пойдут с новой силой в атаку, а также готовят новую волну мобилизации. Теперь же свою оценку дали и в ГУР. В интервью BBC глава управления Кирилл Буданов заявил, что новое наступление россиян будет "комплексным" и даже сделало прогноз. По его словам, проблемы будут не только на фронте, но и внутри страны, поэтому украинцам снова стоит сплотиться.



“Нас ждет достаточно тяжелая, по нашей оценке, ситуация в ближайшее время. Но она не катастрофическая, это тоже нужно понимать. Армагеддон не состоится, как многие сейчас начинают говорить. Но проблемы с середины мая будут… Я и о фронте в том числе. Это комплексный подход, потому что россияне будут использовать комплексный подход. Они производят комплексную операцию. Не будем мы об этом с вами долго разговаривать, но это трудный период будет. Середина мая, начало июня”, – сказал Буданов.

На вопрос журналистки, идет ли речь и о внутриполитической ситуации, глава ГУР ответил: "Речь обо всем".

"Армагеддона не будет"

Но, Армагеддон точно не будет. Буданов признает, что у Украины есть, по крайней мере, несколько системных проблем, которые тянутся уже довольно долгое время. Но, несмотря на все эти проблемы, все, что смогла Россия — это захват Авдеевки. Выстоим и сейчас, уверен Буданов. "Панические" настроения в СМИ, в том числе и в мировых, начальник ГУР считает безосновательными.



“Послушайте, если мы с вами говорим о разрабатываемых сценариях, которые могут быть — так в любом случае есть, скажем так, положительные для одной из сторон и отрицательные для другой из сторон сценарии. Нет оснований для того, чтобы верить в стратегический проигрыш Украины. Да, если говорить, что все будет идти плохо — ну вполне понятно, что и результат будет плох. Однако, если пойдут изменения к лучшему, а основания полагать, что так будет, все еще есть.

Да, есть проблемы на фронте, но надо тоже откровенно говорить – эти проблемы не сегодня появились, и не месяц назад, и даже не три месяца назад. Это системная проблема, с которой мы столкнулись. И вместе с тем следует помнить, что Украина все еще существует…

Смотрите, у россиян был реальный успех на Авдеевке. Это нужно признать. Это факт. Они не смогли. Все остальное — ну пока рано об этом говорить», — прокомментировал главный разведчик Украины.

Важность западной помощи

По словам Буданова, становится ясно, что по его мнению, неудачи Украины и сложности на фронте последних месяцев связаны с перебоями западной помощи. Стоит сказать, что недавно подобную оценку давал и его американский коллега — директор ЦРУ Уильям Бернс. В марте 2024-го он четко заявил: без помощи США, в Украине может быть "больше Авдеевок".



"Без дополнительной помощи в 2024 году вы увидите больше Авдеевок, и это, как мне кажется, было бы огромной и исторической ошибкой для Соединенных Штатов", — отметил Уильям Бернс.

19 апреля, накануне исторического по своей значимости голосования за помощь Украине в Палате представителей Конгресса США, Бернс вновь заявил, что без американской помощи Украина вряд ли продержится даже в 2024 году:



"Существует вполне реальный риск того, что украинцы могут проиграть на поле боя до конца 2024 года, или по крайней мере поставить Путина в такое положение, когда он сможет по существу диктовать условия политического урегулирования".

К счастью, 20 апреля законопроект таки приняли и уже 23 апреля его должен рассмотреть Сенат, а затем и подписать президент. По мнению экспертов, переживать Украине уже не за что, и обещанная помощь будет. Кроме того, как пишут СМИ, в Пентагоне уже готовы прислать Украине первый в этом году полноценный пакет помощи. Оружие прибудет очень быстро — менее чем через неделю, как только вступит в силу закон.

Возвратный фактор в войне

Именно этот фактор и станет возвратным в войне, считает Владимир Зеленский. В интервью телеканалу NBS News президент уделил больше внимания американской помощи. Ранее он говорил, что из-за нехватки боеприпасов и техники от Запада Украина потеряла полгода. Это не должно повториться.

Что поможет перехватить преимущество у россиян

Пока самое важное — получить дополнительные системы ПВО и дальнобойное оружие. Как известно, американские законодатели вписали один очень важный пункт в законопроект о помощи Украине. Если его подпишет Байден, то он будет обязан передать ВСУ дальнобойные баллистические ракеты ATACMS. Такие наши защитники успешно запускали еще в 2023-м, когда удалось поразить десятки российских вертолетов и несколько самолетов на авиабазах РФ в оккупированном Луганске и Бердянске.

Уже в этом году ВСУ ударили ATACMS по аэродрому в Джанкое, что в оккупированном Крыму, уничтожив передовой российский комплекс ПВО С-400 "Триумф". Как видите "Триумф", который сами же россияне называли лучше Patriot, в отличие от него, баллистику сбить не смог. Так что эти ракеты точно помогут ВСУ перехватить преимущество у россиян.

Зеленский назвал город, который РФ хочет захватить до 9 мая

Поддержав законопроект, в США показали, что Украина не новый Афганистан. Пока же вопрос только в скорости принятия решений в Вашингтоне. Зеленский призвал Сенат не подвести Украину и поторопиться, потому что в Кремле уже поставили своей орде четкие задачи: до 9 мая Путин хочет захватить Времен Яр — город на Донетчине близ Бахмута, который даст РФ шанс прорваться дальше — наступать на ключевые города Донбасса: Краматорск и Славянск. Армия РФ уже вплотную к городу, сообщают аналитики Deep State, поэтому Украине нужно оружие здесь и сейчас, чтобы стабилизировать фронт.

Реакция Зеленского на слухи о том, что Трамп хочет отдать РФ оккупированные территории

Какое бы это было интервью Зеленского, если бы у него не спросили Трампа. Не обошли эту тему и журналисты NBS, потому что они же американцы, а Трамп имеет все шансы уже в конце 2024-го во второй раз победить на президентской гонке в США. Дональд Трамп известен своими одиозными заявлениями об Украине. К примеру, как писало издание The Washington Post, Трамп серьезно думал предложить Украине мир в обмен на захваченные Россией земли. Зеленский считает это только "слухами". Любой в мире, будь то президент или обычный человек должен понять и помнить одно: Путин не остановится на Украине. Его план – восстановление СССР 2.0 и, в случае поражения Украины, кремлевского диктатора не испугает даже НАТО.

Прогнозы военных

Впрочем, Украина все еще стоит и будет стоять. Известный украинский военный, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, экскомандир "Азова", майор ВСУ Максим Жорин назвал то, на что реально сейчас способны россияне, а также как и где именно, скорее всего, они будут наступать в мае.



«Несмотря на разные не очень оптимистичные новости в последнее время, я не вижу высокой вероятности прям масштабного «обвала фронта» — сейчас часто используют такую формулировку, хотя она и не совсем корректна. Ну конечно, если мы все расслабимся и убьем, то может быть, но при адекватном раскладе вряд ли.

Отдельные участки продавить при накоплении соответствующего количества сил и средств могут. Мы это уже видели: россияне умеют упорно давить там, где определяют для себя приоритеты.

На таких участках они не жалеют никаких ресурсов, и десятки тысяч погибших тоже не повод остановиться. Именно за счет такого «подхода» они могут преуспевать. И будут такую тактику использовать дальше — не только на Востоке, например, но и на других направлениях, в том числе на границе”, — сказал Жорин.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ЗЕЛЕНСКИЙ И БУДАНОВ ПРЕДУПРЕДИЛИ ВСЕХ: тяжелый период в Украине начнется уже в мае!

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