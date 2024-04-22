"Трудный период" для ВСУ, вероятное наступление РФ на Киев и "Майдан-3": громкие заявления Буданова для BBC

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов дал большое интервью BBC News Украина, во время которого предупредил о "тяжелом периоде" на фронте, о новых мощных ракетных атаках РФ и прокомментировал убийство российского пилота Кузьминова.

ТСН.ua собрал ключевые заявления главного разведчика Украины.

Украину ожидает "тяжелый период" уже с мая

Буданов предупредил, что в ближайшее время на фронте предстоит тяжелая ситуация.

"Но она не катастрофическая, это тоже надо понимать. Армагеддон не произойдет, как многие сейчас начинают говорить. Но проблемы с середины мая будут", — отметил он, добавив, что оккупанты будут использовать комплексный подход.

"Не будем мы об этом с вами долго разговаривать, но это трудный период будет. Среда мая, начало июня. Речь обо всем", — резюмировал руководитель ГУР.

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Новые детали сбития российского бомбардировщика Ту-22М3

На прошлой неделе Украина сбила российский бомбардировщик Ту-22М3, атаковавший Украину. Буданов рассказал, что к операции причастны разведчик. Операцию готовили долго. По его словам, украинские защитники сбили самолет, когда он вышел на предел.

"Я не хотел бы, честно говоря, раскрывать это все. Могу единственное сказать – самолет был поражен на расстоянии 308 километров, достаточно далеко. Скажем так, плодотворная и долгая работа дает о себе знать. Это тот же, как говорится, прием и те же средства, которые мы использовали, когда уничтожили в воздухе самолет А-50", – сказал Буданов.

Глава ГУР отметил, что это первое сбивание самолета дальней авиации в этой войне.

Будет ли повторное наступление РФ на Киев

Буданов успокоил киевлян и подчеркнул, что по состоянию на данный момент угрозы повторного наступления армии Путин на столицу не наблюдается.

По его словам, ситуация с подготовкой россиян к вероятному второму наступлению на Киев не изменилась.

"По состоянию на сейчас (угрозы – ред.) – абсолютно нет", — заявил он.

"Нет оснований верить в стратегический проигрыш Украины"

Несмотря на трудности на фронте из-за задержки помощи от партнеров, нет оснований для того, чтобы верить в стратегический проигрыш Украины в войне против России, заверил глава разведки.

"Если мы с вами говорим о разрабатываемых сценариях, которые могут быть – так в любом случае есть, скажем так, положительные для одной из сторон и отрицательные для другой со сторон сценарии. Нет оснований для того, чтобы верить в стратегический проигрыш Украины. Да, если говорить, что все будет идти плохо – ну, вполне понятно, что и результат будет плохим.

Глава ГУР предупредил о новых ракетных атаках РФ

По прогнозам ГУР, страна-террористка еще может нанести несколько серьезных ракетных ударов по Украине, но "это не бесконечно".

Смотрите, больше года не было ни одного удара по энергетике. Ну вполне понятно, что при наличии производства они немного их накопили. Они особенно накопили морской компонент ракет, оперативно-тактического ракетного вооружения. Но пока он активно не применяется", – пояснил он.

По его словам, россияне "очень серьезно исчерпали свои запасы" авиационных ракет.

Последствия ракетной атаки на Чернигов 17 апреля / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Буданов прокомментировал убийство российского пилота Кузьминова

В ГУР признали, что не стоило отпускать из-под надзора российского пилота Максима Кузьминова, перегнавшего в Украину вертолет Ми-8 и впоследствии убитого в Испании.

"Это, к сожалению, классическая психологическая ошибка людей. Когда люди расслабляются, у них появляются деньги и они якобы смотрят за своей безопасностью. Но вместе с тем желание славы омрачает глаза всем. И они начинают говорить" ты знаешь, кто я? ", "Вот ты же никому, только вот тебе говорю". Так же потом начинают вызывать девушек из РФ, знакомых им из прошлого, рассказывать, сколько у них теперь много денег, как прекрасно они живут в Испании и так далее", — прокомментировал он.

Буданов также признал, что "их так же постигла ошибка".

"Надо было все же за ним ухаживать, а не поверить тому, что "я взрослый, я знаю, как быть", — подчеркнул он.

Главный разведчик рассказал об опасной операции Кремля "Майдан-3"

Кремль продолжает в Украине операцию Майдан-3. По словам руководителя ГУР, она, к сожалению, продвигается.

В то же время Буданов не раскрыл детали, каким образом пророссийские силы работают в Украине, ссылаясь на "государственную тайну".

"Они четко понимают, что чисто пророссийские силы сейчас не смогут функционировать. Поэтому они камуфлируют это под разного рода деятельность, под разные вопросы социальной напряженности. И это не будет выглядеть, оно не должно выглядеть как какая-нибудь пророссийская позиция. Нет. Абсолютно нет", – объяснил глава разведки.

Буданов прокомментировал фейки россиян о своей "ликвидации"

Буданов прокомментировал фейки россиян о своем "убийстве" с юмором.

"Нет, мне вчера сказали, что недавно бросили, что меня убили где-то под Харьковщиной. Как я могу на это реагировать? Мне бабушка в свое время говорила: "Когда говорят постоянно, что кто-то умер — то человек будет долго жить"., значит, так и будет со мной. Они меня позавчера, как говорится, снова "убили". А я сижу сейчас перед вами.

Напомним, ранее Кирилл Буданов для американского издания WP рассказал, как закончится война и чего больше всего боятся россияне.

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