Трудовая мобилизация: в парламенте рассказали о том, кого могут призвать и на какие работы

В Украине на государственном уровне заговорили о совершенно новом виде мобилизации – целевом. Она может предусматривать привлечение населения к работам по восстановлению инфраструктуры, поврежденной в результате войны.

Подробности в комментарии для ТСН.ua рассказал глава профильного комитета Верховной Рады, соавтор соответствующего закона Олег Бондаренко.

"Этот закон вступил в силу в марте. Он отмечает, что целевая мобилизация должна быть в соответствии с Кодексом гражданской защиты Украины с целью ликвидации последствий ведения военных действий и чрезвычайных ситуаций после окончания военного положения. Цель — восстановление нашей страны, — говорит Олег Бондаренко. - Кстати, целевая мобилизация — не новое явление для нашего законодательства. Были случаи, когда население привлекалось для ликвидации последствий, например наводнения. Будет ли потребность в такой мобилизации сейчас? Мое собственное отношение к этому такое — если она будет крайне необходимой, то она будет вводиться в соответствии с указом президента, где будут указаны объемы, сроки проведения и цели".

На уточняющий вопрос о том, начнется ли такая мобилизация после окончания военного положения, возможна ли во время него, Бондаренко ответил так: "Нет необходимости распределять сейчас на ликвидацию последствий во время военного положения и после него. При необходимости такая мобилизация может пройти и во время военного положения ”.

Кто будет мобилизовать

На этот вопрос парламентарий ответил так: "Скорее всего, это потребует дополнительного регулирования во время военного положения. Скорее всего, это будет происходить через военные администрации".

Если человек не захочет работать

Вопрос уклонения от целевой мобилизации пока остается открытым. Проще говоря – ответственности за это не предусмотрено.

"У нас нет ответственности за уклонение от трудовой мобилизации, поэтому, в данном случае, если государство поставит перед собой эту задачу, то мы будем регулировать вопросы ответственности", – объясняет Бондаренко.

Кого мобилизуют

В парламенте не исключают, что мобилизовать на платной основе могут ВПЛ и не только.

"Количество людей, которые будут привлекаться к такой мобилизации — оно будет определяться в соответствии с целями. Согласно целям, объему работ будет определяться и перечень лиц. Могут быть все дееспособные лица, которые смогут выполнять те или иные работы ", — говорит Олег Бондаренко. .

На какие работы будут привлечены

Четко сформированного перечня работ по состоянию на данный момент не существует.

"Все работы, направленные на восстановление страны, создание экономического продукта. Все они могут считаться как общественно-значимые работы. Это соответствует Конституции Украины", — говорит парламентарий.

На уточняющий вопрос о том, какими они, работы, могут быть, Бондаренко ответил нам так: "Например, разбор завалов требует особого допуска. Это работа спасательных подразделений, этим занимается ГСЧС, специально подготовленные волонтеры". Другой случай – работы по восстановлению. "Работы по созданию новых зданий, новых дорог, инфраструктуры, возможно, полевые работы. Работы, в большинстве своем не требующие квалификации. Если будут нуждаться в квалификации, то будут определяться согласно необходимым профессиям", — уточнил Бондаренко.

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