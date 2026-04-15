Трудовая мобилизация в Киеве: стоит ли безработным готовить перчатки и что повлекло за собой скандал

Будут ли киевлян привлекать к разбору завалов после атак РФ, в КГВА дали ответ

В Киеве ходят слухи, что в городе могут ввести общественно полезные работы, а киевлян определенных категорий направлять на разбор завалов после вражеских прилетов или на заготовку дров.

Тему активно обсуждают в социальных сетях. Якобы такой вопрос сейчас прорабатывается руководством КГВА вместе с военными. По крайней мере, так следует из ответа от КГГА, который получили журналисты одного из изданий на бланке КГВА.

ТСН.ua разобрался в ситуации с адвокатом и получил официальный ответ от Киевской городской военной администрации (КГВА).

Общественно полезные работы: что говорят адвокаты

Адвокат Тамила Алексик разъясняет юридические основания таких мер и рассказывает, кого именно это может затронуть. Трудовая повинность и общественно полезные работы внедряются только в условиях военного положения. Сейчас оно продлено до 4 мая 2026 года.

«Закон позволяет проводить такие мероприятия как по всей стране, так и в отдельных ее регионах. Решение об этом принимает военное командование вместе с военными администрациями. Они могут действовать самостоятельно или привлекать органы власти и местное самоуправление. Но мне кажется, это решение может приниматься военными администрациями там, где это более актуально на данный момент, то есть в прифронтовых регионах», — объясняет ТСН.ua Тамила Алексик.

Введение работ в Киеве или Одессе вполне законно, если военное руководство выдаст соответствующий акт для нужд обороны или ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Главная цель — выполнение работ, имеющих оборонительный характер, а также обеспечение функционирования экономики и защиты критической инфраструктуры.

Кто подпадает под трудовую повинность?

Привлекаться к работам могут трудоспособные лица, которые по возрасту и состоянию здоровья не имеют ограничений и не задействованы в оборонной сфере или не имеют бронирования. Это, в частности:

Зарегистрированы безработные и незанятые лица (в том числе ВПЛ).

Студенты вузов и учащиеся профтехучилищ.

Лица, обеспечивающие себя работой самостоятельно и занятые в сельском хозяйстве.

Работники предприятий (по согласованию с руководителем, в порядке перевода).

Пенсионеры до 70 лет (лишь при их согласии и отсутствии противопоказаний).

Общественно важные работы: что придется делать?

Общественно полезные работы — это задачи, обычно не требующие специальной профессиональной подготовки:

Разбор завалов, расчистка дорог и железнодорожных путей.

Строительство защитных сооружений и ремонт укрытий.

Погрузочно-разгрузочные работы (на железных дорогах, портах и т.п.).

Сельскохозяйственные работы и заготовка дров.

Помощь людям с инвалидностью, детям и больным.

Поддержание публичного порядка.

Официальные гарантии и кого точно не возьмут

Адвокат подчеркивает, что это не принудительные меры без прав. Привлечение людей к таким работам имеет четкие правила:

Сроковый трудовой договор: с каждым лицом заключается официальный договор. Сохранение должности: на время работ за человеком сохраняется его основное место работы. Социальная защита: распространяется законодательство об охране труда и государственном страховании.

«Если работы должны проводиться в опасных местах (радиационное или химическое загрязнение, зоны со взрывоопасными предметами), привлечение возможно исключительно по письменному согласию лица», — отмечает адвокат.

Также запрещено привлекать беременных женщин, женщин с детьми до 3-х лет и подростков до 15 лет, если это может навредить их здоровью.

Трудовая повинность: что говорят в КГВА?

ТСН.ua поинтересовался в Киевской городской военной администрации, действительно ли руководством КГВА вместе с военным командованием прорабатывается вопрос о целесообразности введения в Киеве трудовой повинности и привлечении трудоспособных лиц к выполнению общественно полезных работ?

«В настоящее время вопрос внедрения трудовой повинности в городе Киеве не рассматривается. КГВА соответствующих поручений или других актов не выдавала. А обнародованная ранее информация КГГА на бланке КГВА содержит признаки манипуляции и преднамеренной дискредитации», — сообщили по запросу ТСН.ua в пресс-службе КГВА.

Там соглашаются, что существуют определенные категории лиц, которые могут приобщаться к общественно полезным работам. Но поскольку вопрос внедрения трудовой повинности или общественно важных работ не рассматривается, категории граждан для привлечения к такому типу работ не определялись.

«В то же время, отмечаем, что к разбору завалов на местах прилетов в Киеве часто добровольно приобщаются волонтеры, неравнодушные граждане, местные жители. Этим они очень помогают экстренным службам и коммунальщикам. КГВА приветствует такие инициативы и всегда публично благодарит активных горожан, которые приобщаются к помощи на местах чрезвычайных событий», — отмечают в КГВА.

Там добавляют, что информация, которая распространяется в сети о якобы введении трудовой повинности в Киеве, не соответствует действительности.

«В случае появления каких-либо изменений или решений, касающихся жизнедеятельности города, об этом будет сообщено дополнительно через официальные каналы коммуникации», — отмечают в КГВА.