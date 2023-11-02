"Трудятся ради победы": как украинские депутаты "жируют" во время войны и как их будут наказывать

Они гуляли по полной, пока другие воюют. Депутатов "сожгли" на крутых курортах за границей. Правоохранители нагрянули с обысками сразу в нескольких городах Украины.

О ком именно идет речь, рассказала в эксклюзивном сюжете TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Весь город на ушах

Они, похоже, очень устали от войны и решили отдохнуть. В Украине курорты не те, а потому отправились за границу. Вот так трудятся на победу ужгородские депутаты городского совета. К ним уже присмотрела СБУ, там говорят, делали они это под видом "служебных командировок".

По данным следствия, для выезда за пределы Украины чиновники горсовета вносили недостоверные сведения в официальные документы о служебных командировках. Так, для оформления зарубежной поездки должностные лица использовали фиктивные приглашения от аффилированных иностранных организаций. Для маскировки преступной деятельности фигуранты не регистрировали такую корреспонденцию, а подписанные письма на заграничные командировки не вносили в систему электронного документооборота горсовета», — говорится в сообщении СБУ.

Как будут отвечать?

Уезжали на отдых эти избранники народа регулярно. А теперь за эти свои "покатушки" депутатам придется отвечать. Санкция статьи предусматривает до 9 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Пришли с обысками в городской совет не только в Ужгороде. До этого переворачивали и другие города.

Напомним, что происходило за последние недели. Еще один уставший от войны живет в Чернигове. К нему пришло сразу и Государственное бюро расследований, и Служба безопасности Украины. Речь идет об исполняющем обязанности председателя Черниговского городского совета Александре Ломаке. Его подозревают в оформлении себе документов для каникул за границей.

Что говорит сам Ломако?

Но сам Александр Ломако своей вины не признавал и заявил, что с обысками к нему пришли "из-за политической подоплеки", мол, "четко через день после поста о попытке городской военной администрации избежать ответственности за трагедию в драмтеатре".

Скриншот/Facebook

В этом сообщении чиновник открыто написал о том, что подозревает во лжи начальника Черниговской военной администрации. Речь идет о мероприятии, которое унесло жизни семерых местных, но от которого вся местная власть открещивалась, мол не слышали, не знали о проведении выставки.

Ну и вот этот свой откровенный пост Александр Ломако считает причиной обысков ДБР. Он решил и публично рассказать, куда ездил и почему.

Жаркие дни в Сумах

ДБР на эти заявления никак не отреагировало. Напомним, что сейчас Ломако считается невиновным в соответствии с презумпцией невиновности, однако расследование продолжается и совсем скоро будут результаты.

Но это не все громкие обыски, проводимые по всей Украине. В этот же день, 26 октября, правоохранители переворачивали городской совет Сум. Там, конечно, за границей не гуляли, зато взятки хорошие брали. В городе одновременно производилось 12 обысков. Там в финансовых махинациях подозревают исполняющую обязанности городского головы Юлию Павлик, ее коллег и местных предпринимателей. Всех их подозревают в сговоре.

Правоохранители говорят, воспользовавшись своим служебным положением, чиновники похитили бюджетные средства, выделенные на закупку зимней одежды для добровольческих формирований города.

Что натворил городской голова Сум?

Устал от государственной службы и мэр Сум. Как раз накануне этих обысков, месяц назад лицом в асфальт положили и мэра Александра Лысенко.

Від Суми – до тюрми #СБУ затримала на хабарі (₴1,4 млн) Олександра Лисенка – мера міста #Суми



НеСумно живе мер Сум pic.twitter.com/gX55NzbTB5 — Радіо Трек (@radiotrek) October 2, 2023

Кто был его напарником?

Покрутили не его одного, а вместе с приспешником — директором департамента инфраструктуры города Александром Журбой в момент, когда эти двое как раз получали взятку в размере почти полутора миллионов гривен. Но если вы думаете, что это много, вам кажется. Для мэра Сум это так, очередной "взнос".

СБУ и НАБУ говорят, это был последний транш. А всего чиновники якобы потребовали с местных бизнесменов более 2 миллионов гривен. Ну, а заработать Лысенко и Журба решили на мусоре и тарифах, они требовали деньги от компаний, занимающихся бытовыми отходами.

В СБУ говорят, уже задокументировали, что эти двое "облагали данью" местную компанию, которая занималась вывозом мусора. Фигуранты потребовали с предпринимателя 2 млн 130 тыс. грн. А если бы тот отказался, обещали ему большие проблемы с бизнесом.

Громко и в Тернопольской области

Слаб на деньги и один из мэров Тернопольщины. Тот щедро раздавал землю и нанес государству ущерб в 800 тысяч гривен. Правоохранители уже объявили мэру о подозрении в безосновательном выделении двух с половиной гектаров земли.

Как установили оперативники управления стратегических расследований в Тернопольской области и следователи следственного управления областной полиции, городской голова районного центра подписал решение, которым безосновательно выделил почти 2,5 гектара земли. Такое решение было принято, несмотря на отсутствие необходимого количества голосов на сессии совета», — говорится в сообщении Департамента стратегических расследований НПУ.

Как будет отвечать?

Фамилию мэра правоохранители пока не разглашают, но теперь этому любителю дарить земли грозит лишение свободы от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности сроком до трех лет, ну а вдобавок нужно будет заплатить и штраф.

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