Трупы месяцами лежат в квартирах: почему в Украине пенсионеры умирают в одиночестве и где были соцслужбы

Трупы месяцами лежат в квартирах: почему в Украине пенсионеры умирают в одиночестве и где были соцслужбы

Где одиноким пожилым людям искать помощи и как их уберечь от позорной смерти, узнавал ТСН.ua.

30% населения Украины — это пожилые люди, в частности пенсионеры. Нередко из-за неспособности обеспечить они оказываются в кризисных ситуациях, особенно это случается среди одиноких людей или лиц с инвалидностью.

Несколько дней назад Украину подорвала новость о семье из Тернополя. Там в квартире была обнаружена женщина, которая три недели прожила с трупами мамы и сестры. По предварительной версии судмедэкспертов, две женщины скончались от голода. Третью, похудевшую до 30 килограммов и без сознания женщину, госпитализировали. Она находится в крайне тяжелом состоянии.

Оставила работу, чтобы ухаживать за мамой и сестрой с инвалидностью

Погибшей женщине 78 лет, ее дочери – 50, она получала пенсию по инвалидности. Женщине, которая три недели жила с покойной мамой и сестрой – 55 лет. Она в начале 2020 года работала медсестрой в одной из городских больниц, а когда началась пандемия — решила уволиться из медучреждения и ухаживать за старенькой матерью и сестрой с инвалидностью. Судя по всему, семья из трех женщин жила только на пенсию 78-летней Стефании и на пенсию по инвалидности 50-летней Людмилы.

Еще месяц назад соседи видели, как 55-летняя Любовь выходила из дома за продуктами и на почту оплачивать коммунальные услуги. Но потом в дверях семьи начали накапливаться платежки, которых никто не забирал. Соседи подумали, что женщины перехали, но после того, как услышали трупный запах, — позвонили в полицию.

Так правоохранители и обнаружили двух мертвых женщин, и 55-летнюю Людмилу, которая с голоду похудела до 30 килограммов. Ее без сознания госпитализировали в больницу в критическом состоянии. Почему она никому не сообщила о смерти своих родных – неизвестно, полиция пытается это выяснить, но Людмила пока не может разговаривать.

ТСН.ua обратился в социальные службы, чтобы выяснить обстоятельства, которые сложились в семье.

В Тернопольском городском территориальном центре социального обслуживания населения нам рассказали, что об этом случае узнали из СМИ, а за помощью к ним никто из семьи или соседей погибших не обращался. Так что семью никто из соцработников не навещал.

Парализованная жена неделю прожила с телом любимого мужа

Не менее ошеломляющая история произошла в Запорожье в конце октября. Парализованная женщина несколько дней жила с телом умершего мужа, ухаживающего за ней. Женщина перенесла инсульт год назад, а затем встать на ноги уже не смогла. Супруги, у которых любовь началась еще со школьной скамейки, прожила в браке 50 лет, но детей так и не имели.

Соседи семейной пары забили тревогу, когда перестали видеть пожилого мужчину. Он не отвечал на телефонные звонки, и дверь в квартиру никто не открывал.

По словам местных жителей, они обращались к правоохранителям, но те не брали разрешения суда на открытие двери, и только через неделю полиции удалось попасть в квартиру.

В доме рядом с трупом мужа была его обессиленная жена. Ее доставили в больницу. Она пробыла там два дня, а потом умерла. По словам медиков, у нее произошел повторный инсульт в тот момент, когда она потеряла любимого.

УНИАН

Смертельное одиночество педагога

Месяцем ранее, в сентябре, в заброшенном доме в Одесской области нашли мертвым пропавшего 71-летнего учителя, директора школы.

Директора школы нашли мертвым в заброшенном доме

Родственники разыскивали пенсионера от 30 июля. Брат усопшего, проживавший по соседству с ним, рассказал, что мужчина нередко куда-то выходил из дома, но никогда об этом никому не сообщал. В последний раз он ушел и не вернулся. Его нашли мертвым в заброшенном доме.

Посыпала труп мамы солью, чтобы получить пенсию

Еще один жуткий случай произошел в Одесской области. Там 60-летняя женщина пять месяцев скрывала смерть матери и прятала тело умершей в одной из комнат, посыпая его солью. Все это она делала, чтобы получать пенсию покойной.

Женщина призналась, что не помнит, когда умерла мать, а о ее смерти не сообщила соответствующие службы, ведь денег на похороны не было.

Смерть матери ей удалось скрыть от родственников и односельчан, потому что 82-летняя женщина долго болела и уже не выходила из дома. Но тело бабушки обнаружила внука и сообщила полицию. За совершенное суд оштрафовал дочь умершей на 850 гривен.

иллюстрация / pixabay.com

Это всего несколько случаев, которые произошли в Украине в последнее время. Такие печальные истории можно услышать почти в каждом украинском селе или городе.

ТСН.ua пытался выяснить, почему среди украинцев такие случаи происходят все чаще, куда обращаться за помощью пенсионерам и как должны реагировать люди, рядом которых живут одинокие пожилые соседи.

Почему не всех пенсионеров и людей с инвалидностью посещают социальные службы?

Социальные услуги от государственных соцслужб получают те пенсионеры и люди с инвалидностью, которые сами за ней обращаются, говорят нам в Департаменте социальной защиты населения Тернопольской ОГА. В противном случае соцработники не имеют права вмешиваться в частную жизнь людей, они могут только предложить свою помощь.

"Здесь такая ситуация неординарна. Сейчас во что бы то ни стало спрашивают, имели ли вы право туда вмешиваться, потому что нарушаются права человека. Без обращения с их согласия и заявления мы не можем вмешаться", — говорит нам и.о. директора департамента социальной защиты населения Тернопольской ОГА Оксана Смолий.

Поэтому проявить инициативу должны сами лица, нуждающиеся в помощи.

"Люди сами должны обращаться с заявлением с просьбой взять над ними опеку и предоставить необходимые документы. Не обязательно, чтобы этот человек приходил в органы социальной защиты, социальный работник может сам, при необходимости, прийти домой. Но инициатива должна исходить от людей, которым нужна эта помощь, или еще по обращению родственников или соседей", – объясняет начальница социальной сервисной службы в Тернопольской области Наталья Найчук.

Недоверие и страх: почему пенсионеры не просят соцзащиты?

Специалист рассказывает, что иногда бывают случаи, когда пенсионеры просят опеки над ними, ведь нуждаются в том, чтобы кто-то помог купить лекарства, сходить в магазин или подать показатели коммунальных услуг, но в последний момент отказываются от социальной помощи. Причиной этого Наталья Найчук называет негативный опыт, недоверие людей к органам власти и страх.

"Человек не знает, кто его будет навещать и это, на мой взгляд, скорее всего из функции недоверия к органам власти, соответственно и недоверию к социальным работникам. Тем более, сейчас очень много разных аферистов. Пожилые люди как раз следят за телевидением, где показывают, как мошенники приходят в дома, пенсионеры их пускают, и в результате они теряют деньги. И это тоже влияет, поэтому вот такая ситуация", — объясняет эксперт.

Равнодушие общества

По словам Наталья Найчук, одной из причин печальных случаев среди пенсионеров является безразличие общества. Позаботиться о пожилых людях иногда просто некому.

"Это также не развито в нашем обществе и это такая достаточно большая проблема. По анализу зарубежных, европейских фактов, — там общество как-то больше социализировано и им не то, что не безразлично, у них — гражданская обязанность обратиться в органы. Поэтому люди приезжают и помогают. А у нас очень большое безразличие. Соседи просто не обращаются, им безразлично, кто живет за стеной. Живой человек, или умер. Это тоже наш менталитет, такая закрытость", — говорит руководительница социальной сервисной службы Тернопольщины.

Куда обращаться за помощью?

Если пенсионер сам не может обратиться в службу социальной защиты, то в этом ему могут помочь его соседи, позвонив на "Горячую линию города" или "Горячую линию" правительства, говорит эксперт.

"Если это городская территориальная община, то есть так называемая "Горячая линия города". К тому же есть правительственная "Горячая линия", туда можно обращаться по любому случаю и это обращение переадресовывается территориально, по месту обращения. Если человек действительно нуждается в помощи, то за ним закрепят социального работника", – объясняет Наталья Найчук.

Также соседи пенсионеров могут позвонить в городскую соцзащиту или департамент социальной защиты и сообщить о проблеме.

Подать заявление на предоставление социальных услуг должен человек, который в них нуждается, его опекун, или сиделец.

УНІАН

Платно или бесплатно?

Такую услугу бесплатно смогут получить одинокие люди, не имеющие детей. Если родственники у таких людей есть, то им нужно доказывать, что они не контактируют и не получают от них помощи. В противном случае эта услуга будет платной.

"Недоработка в законодательстве"

Впрочем, чтобы получить бесплатные социальные услиги, одинокие пенсионеры или те, которые не получают помощи от родных, сталкиваются с проблемой — сбором справок. Часто таким людям это трудно сделать еще и по причине психологического фактора.

"Как по мне, это не правильно в законодательстве, ведь старику собрать справки, что ребенок за ним не ухаживает, это больно и тяжело. Им больно слышать, что вырастили детей и дети их бросили на старости лет. Мне это тоже не нравится и я думаю, что это со временем изменится. То есть, если человек должен получать эту помощь и она ему нужна, то какое это имеет значение, есть у него дети или нет?", — говорит специалист.

pixabay.com

Наталий Найчук отмечает, что часто старики остаются без надлежащего ухода, ведь их дети выезжают за границу, а доказать, что они не получают помощи от них – слишком сложно.

"Ситуация сейчас такова, что учитывая уровень миграции, многие дети проживают за границей, а родители оставлены здесь. И как эта бабушка должна доказать, что сын или дочь работают в Польше, Нидерландах или где угодно, а ей нужна эта помощь? Поэтому это недоработка в законодательстве и я думаю, что это со временем урегулируется, ведь закон о социальной помощи вышел буквально недавно, в начале этого года, и он достаточно сырой и со временем эта ситуация исправится, но сейчас вот такая история", — говорит начальница социальной сервисной службы в Тернопольской области Наталья Найчук.

В случае с двумя умершими от голода в Тернополе женщинами, в соцслужбе говорят, что они не обращались к ним за помощью. Но учитывая законодательство, социальные услуги были бы для них платными. Женщины получали пенсию, но, вероятно, этих средств им просто не хватило на жизнь. Их тела пролежали в квартире три недели.

Два года назад в Тернопле произошел еще один жуткий случай, в квартире многоэтажки нашли труп мужчины, который пролежал там больше года. Тело обнаружила сводная сестра 59-летнего покойного, которая вернулась с заработков и пришла навестить брата.

Чтобы избежать таких сучаев, в Главном управлении социальной сервисной службы Тернопольщины советует соседям пенсионеров, в случае их исчезновения, не реагирования на телефонные звонки, или стук в дверь, обращаться в полицию.

"И только полиция имеет право, по решению суда, открыть дверь, чтобы понять, что происходит в квартире", — сказала начальница управления Наталья Найчук.

Как в Японии борются со смертями одиноких пожилых людей

В Японии компания по недвижимости с помощью технологий пытается бороться со смертями одиноких людей, тела которых после смерти обнаруживают за несколько месяцев, а то и лет.

Работники агентства устанавливают в домах престарелых службы мониторинга и датчики движения, которые могут обнаруживать, когда жильцы больше не двигаются. Благодаря установленным датчикам, если в течение 20 часов в арендованном доме отсутствует движение, система это определяет и арендатору звонят из компании, если он не отвечает на звонок, звонят по телефону арендодателю или риэлтору.

Тревожная кнопка в Украине

Решить социальную проблему попытались еще в 2018 году на Днепропетровщине. В одном из сел области прибегли к новому социальному проекту. В домах уязвимых пожилых жителей установили тревожную кнопку. Лишь с одним нажатием на прибор пенсионеры могли сообщить, что нуждаются в срочной помощи. Звонок направлюсь к председателю сельского совета, а затем переадресовывался в соответствующие службы, в частности медицинскую или социальную.

Напомним, в Хмельницкой области пенсионерка чуть не замерзла в собственном доме. Женщина потеряла сознание от переохлаждения. Соседи заподозрили что-то плохое, когда заметили включенный с вечера свет и то, что дом был заперт изнутри на ключ. Жители позвонили по телефону родственникам женщины, а те вызвали полицию. Так беднягу удалось спасти от холодной смерти.

Еще один пример неравнодушия продемонстрировали жители Кривого Рога. Там соседи не дали "исчезнуть" одинокому пенсионеру. Они забили тревогу, когда пожилой мужчтна перестал появляться на людях.

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