Трусами по попе: в Киеве вспыхнул скандал из-за странного "воспитания" маленького ребенка

Девочка / Иллюстративное фото / © iStock

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В Дарницком районе Киева соцсети возмутило видео, где пожилая женщина якобы бьет маленькую девочку трусами за то, что она далеко отошла. Ювенальная превенция приступила к проверке инцидента.

Ситуацию для ТСН.ua прокомментировали в полиции Киева.

В Киеве разразился скандал, связанный с воспитанием детей. Якобы пожилая женщина сняла трусы с маленькой девочки и избила ее ими по попе на детской площадке. Сообщение появилось в одной из групп Дарницкого района. Публикация вызвала настоящую бурю эмоций в социальных сетях. Сейчас она уже недоступна.

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Автор поста утверждает, что женщина отказалась предоставлять номер телефона матери ребенка, поэтому неизвестно, это бабушка или няня девочки. Также утверждается, что женщина вела себя агрессивно, забрала громко плакавшего ребенка и ушла с площадки.

На опубликованном видео бабушка объясняла, что девочка далеко ушла без разрешения, и поэтому женщина надавала ей трусами, а обратившим на это внимание посоветовала заниматься собственными детьми.

Кто-то даже поддержал женщину, мол, так и надо воспитывать детей, чтобы они росли послушными, но большинство людей поведение женщины очень разозлило, потому что воспитывать ребенка, ударяя трусами — это дикость. Пользователи социальных сетей потребовали в таких случаях вызвать полицию и разбираться с поведением женщины.

Ко всему, никто не зафиксировал, как женщина избивала ребенка.

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В полиции Киева сообщили, что с заявлениями на поведение женщины никто не обращался.

«Сообщений не было», — сказали правоохранители.

Тем не менее, ювенальная превенция Дарницкого района проводит проверку указанного случая. Для этого нужно установить личность женщины, которая из-за своего поведения попала на видео. Пока поиски результата не дали.

К слову, в Каменском полиция спасла 7-летнего мальчика, которого мать для «воспитания» привязывала металлической цепью к батарее. Ребенка изъяли и передали специалистам, а против женщины открыли уголовное производство.

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