Каждая четвертая территория Украины заминирована / © pexels.com

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70 миллионов евро на разминирование украинских территорий — о такой поддержке страны-партнеры объявили накануне на Международной конференции по вопросам противоминной деятельности в Брюсселе.

Премьер-министр Сергей Корецкий поблагодарил Нидерланды, Норвегию, Финляндию и ЕС. Он также добавил, что это поможет быстрее вернуть земли в безопасное пользование, возобновить работу аграриев, предприятий и общин.

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Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Елены Гущик.

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Площадь заминированной территории в четыре раза превышает площадь Бельгии

Кая Каллас, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности: «Четверть территории Украины загрязнена минами и взрывоопасными веществами — эта территория в четыре раза превышает площадь Бельгии. Мины находят в парках, в лесах, и россияне продолжают их использовать. Поэтому это прямо указывает на то, что они пренебрегают человеческими жизнями. Их оружие не только убивает и калечит, оно терроризирует — Россия намеренно нападает на саперов. Например, в июне они убили двух украинцев — Дениса Буцнева и Руслана Симоненко — в Херсонской области, когда саперы занимались разминированием украинских территорий. Каждый день они причиняют всё больше вреда украинцам — поэтому мы должны вместе помогать и, в частности, призвать их к ответу за это».

Сергей Корецкий, премьер-министр Украины: «С 2023 года 174 тысячи километров украинских территорий, возможно, заминированы. А в период с 2023 по 2025 год мы провели обследование и вернули в пользование более 40 тысяч квадратных километров. В этом году вернули уже 5 тысяч километров — 200 из них — земли, очищенные от мин. Так что ситуация сложная, но вместе мы сможем её преодолеть».

Средства на ремонт техники ГСЧС и поддержку украинских операторов

Здесь также присутствуют представители правительства из Минобороны и Минэкономики. Именно на спасателей ЕС выделил наибольшую сумму средств — на обслуживание техники, а также на ремонт, чтобы имеющиеся машины не простаивали. Кроме того, средства будут направлены на разминирование и поддержку украинских операторов.

Роман Примуш, заместитель председателя ГСЧС по вопросам цифрового развития: «Для нас очень важно выстроить потенциал ГСЧС, чтобы мы не только могли реагировать, но и обеспечивать необходимые возможности. Речь идет о технике и оборудовании для наших пиротехнических подразделений, спецоборудовании для подводного разминирования, обслуживании машин механизированного разминирования — у нас около 100 единиц, которые требуют не только задействования, но и целого комплекса обеспечения».

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Украинские технологии разминирования уже помогают в Сирии

Борис Дрожак, соучредитель Rovertech: «Сначала была Украина, а сейчас мы постепенно начинаем задумываться о сотрудничестве с другими странами, потому что, если мы что-то отправляем, то ожидаем, что они будут помогать нам — это дополнительное финансирование, которое вернётся в Украину для Вооружённых сил».

Игорь Безкаравайный, заместитель министра экономики Украины: «Украина уже оказывает помощь в Сирии. Сейчас мы объясняем, как мы разработали такую систему: следующий шаг — сирийцы приедут в Украину, украинская техника отправляется в Сирию для оказания помощи, а дальше украинцы отправляются на разминирование».

Конференция продлится ещё два дня — участники будут и дальше обсуждать и искать все возможные способы остановить Россию.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Крым без моста, Киев в пробках, а «Рамштайн» предоставляет деньги и оружие | ТСН 20:00 17 НОЯБРЯ

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