Нейт Венс в ВСУ / © Associated Press

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Планы администрации президента США Дональда Трампа по прекращению войны России против Украины противоречат его личному отношению к российскому диктатору Владимиру Путину. В частности, американский лидер называет Путина другом, хотя Россия помогает Ирану разведданными и вооружением, из-за чего гибнут американские военные.

На это противоречие обратил внимание Нейт Вэнс, американский ветеран ВСУ и двоюродный брат вице-президента США Джея Ди Вэнса, в эфире «1+1» в рамках национального телемарафона.

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Вэнс подверг сомнению стратегию Трампа в отношении Путина

Нейт Вэнс обратил внимание на то, что Вашингтон заявляет о стремлении добиться мира с помощью силы, но в то же время Дональд Трамп демонстрирует дружеское отношение к главе Кремля.

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По словам ветерана, такая позиция выглядит особенно противоречиво на фоне конфликта США с Ираном, которому Россия поставляет вооружение и разведывательную информацию. В результате этой помощи гибнут американцы, однако Трамп продолжает называть российского диктатора другом.

«Я не знаю, кто определяет силу, собственно, поцелуем в задницу своего врага. По крайней мере, мне это так кажется», — заявил Вэнс, комментируя подход американского президента к отношениям с Путиным.

Таким образом, по мнению ветерана, заявленная администрацией Трампа стратегия достижения мира силой не согласуется с его личной риторикой в отношении российского руководства.

Передача Донбасса России не остановит войну

Отдельно Нейт Вэнс высказался против идеи уступок России ради прекращения боевых действий, в частности передачи Москве контроля над Донбассом. Он убежден, что такая стратегия лишь продемонстрирует слабость и подтолкнет Кремль к дальнейшей агрессии.

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Ветеран напомнил о долгой истории российской политики, в рамках которой попытки договориться и пойти на уступки не гарантировали безопасности тем, кто их предлагал.

«Единственное, что они уважают — это сила», — подчеркнул Вэнс.

Он считает, что предложение передать России часть украинской территории противоречит именно принципу сдерживания агрессора силой. По его мнению, Москва воспримет такие уступки как слабость, воспользуется ими и в конечном итоге накажет тех, кто пошел на компромисс.

«Они воспользуются этим и накажут людей за это. И это неправильный ответ», — подытожил американский ветеран.

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Напомним, кузен вице-президента США Джея Ди Вэнса — Нейт Вэнс — воевал за Украину в составе «Вовків да Вінчі». 47-летний техасец пробыл в Украине три года, из которых два с половиной — на фронте. Нейт Вэнс участвовал в боях за Купянск, Бахмут, Авдеевку и Покровск. Однако он уволился из армии в начале января 2025 года, незадолго до инаугурации своего двоюродного брата на посту вице-президента.

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