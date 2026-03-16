Цены на топливо растут: эксперт объяснил, сможет ли Трамп изменить ситуацию

Дональд Трамп

Исполнительный директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос подтвердил, что США перешли от угроз к действиям в Ормузском проливе, однако ситуация в Иране остается шаткой.

Об этом он сказал в интервью для ТСН.ua

«Насколько мне известно, американцы уже нанесли удары по судам, которые пытались заминировать пролив. Оценивать результативность этого удара и удалось ли предотвратить минирование — пока сложно», — отметил эксперт.

По словам Семиволоса, для Дональда Трампа свободный проход через Ормузский пролив — это вопрос номер один, однако его обещания обеспечить сопровождение танкеров базируются на устаревших сценариях.

«Трамп постоянно говорит о сопровождении танкеров, мол, у американцев есть опыт. Но этот опыт был в 80-х годах во время „войны танкеров“. Сомневаюсь, что сейчас он релевантен. Пока мы видим только заявления, конкретных шагов мало, хотя ночной удар по иранским судам может быть именно тем результатом, на который намекает Белый дом», — подытожил Семиволос.

Больше читайте в материале: Война в Иране: остановят ли обстрелы Украины оборванные сосуды между Москвой и Тегераном

Что известно о ситуации в Ормужском проливе и как это влияет на цену на топливо

Цены на нефть и газ продолжают расти, поскольку блокирование Ираном узкого Ормузского пролива затягивается и ограничивает значительную часть мировых поставок сырой нефти.

Трамп 14 марта в заметке в Truth Social заявил, что США вместе с несколькими другими государствами направят военные корабли в залив для восстановления коммерческого судоходства. Он также призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею и Великобританию присоединиться к этой инициативе. Пока они не отреагировали.

Заметим, Financial Times написало, что война на Ближнем Востоке грозит миру новым продовольственным кризисом из-за дефицита удобрений.