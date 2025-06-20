Цена недостроенных окопов: почему Украина до сих пор теряет территории и жизни

Военные должны решать: где и как строить фортификации

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Из-за затяжной войны в Украине снова заговорили о проблемах строительства фортификационных сооружений. Об их отсутствии или несовершенстве на некоторых направлениях рассказывают военные. Даже в Верховной Раде ждут визита Рустема Умерова, министра обороны Украины, с докладом о проблемах связанных с укреплениями.

О проблеме пишет и немецкое издание WELT, мол, из-за несовершенства наших укреплений россиянам удается продвигаться вперед, якобы они проходят даже четвертую линию обороны в виде колючей проволоки.

Отсутствие окопов и поиск крайнего

По словам военного эксперта Игоря Романенко, в условиях четвертого года войны, действительно есть проблема с укреплениями на фронте. И из-за их несовершенства или отсутствия россиянам удается существенно продвигаться вперед.

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Эксперт добавляет, что отсутствие таких сооружений чревато катастрофическими последствиями, а их наличие, наоборот, дает возможность для ведения эффективной обороны. И соглашается, что примеров отсутствия оборонительных сооружений немало. Один из самых громких был обнаружен в прошлом году на Харьковщине.

«Тогда Главное управление разведки Минобороны своевременно предупреждало о возможности наступления россиян в Харьковской и Сумской областях. И информация подтвердилась через 1,5 месяца — россиян пошли вперед. Но оборонительные сооружения на этом направлении не были готовы. Что позволило противнику на тактическом уровне продвинуться вперед. В связи с этим позже были арестованы ответственные лица — генералы и полковники. Сейчас ведутся суды и поиски крайнего. Но ведь вопрос не в этом! А в том, что строительство фортификационных сооружений — это не военное, а именно государственное дело. Именно государство должно собрать людей, обеспечить их всем необходимым: экипировкой, оружием и, в том числе, позаботиться о наличии надежных оборонительных укреплений», — утверждает Игорь Романенко, генерал-лейтенант в отставке и заместитель начальника Генштаба (2006-2010 гг.).

Цена несооруженных фортификаций слишком высока

По мнению генерал-лейтенанта у нас, к сожалению, происходит искажение этих процессов и все падает на плечи военных. Ведь похожая ситуация и в вопросах мобилизации, за которую отвечает Кабмин, а на самом деле оно спущено до уровня Командования Сухопутных войск, не имеющего соответствующих полномочий.

«Поэтому офицеры ТЦК и СП бесправны, они не имеют права задерживать уклонистов. Эта функция возложена на Национальную полицию, но она этого должным образом не выполняет. Потому и имеем такой результат. Если все это будет так и дальше происходить, то ситуация на фронте будет ухудшаться. У нас уже хронически не хватает военнослужащих даже в бригдах на линии столкновения. А низкая укомплектованность частей и отсутствие оборонных сооружений приводит к соответствующим негативным последствиям на фронте — платим жизнями людей», — объясняет Игорь Романенко.

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Надо учиться на успехах противника

Военный эксперт отмечает, что оборонные сооружения нужно строить, а главное — правильно и в нужных для этого местах, как, например, действовали россияне в 2023 году.

«Тогда американцы задержали нам военную помощь, чем сильно помогли Путину. Союзники фактически дали время агрессору построить на Мариупольском и Бердянском направлениях классическую систему фортификаций. В этом процессе были задействованы все государственные, частные, военные организации. Они построили 3-4 линии обороны, в том числе известную линию Суровикина. Были обеспечены минированием и резервными линиями. После этого россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС и залили водой наиболее эффективное направление для наступления. Наши войска были вынуждены наступать на линию уже подготовленной российской обороны. Как результат удалось пройти только одну линию», — вспоминает эксперт.

Что не так с окопами и фортификацией

Игорь Романенко отмечает, что нам нужно привлекать к строительству фортификационных сооружений больше ресурсов.

«Сейчас россияне наступают на Сумщине и пытаются прорваться к границам Днепропетровщины. Потребность в фортификационных сооружениях там очень острая. У нас такое строительство отдано военным областным администрациям. Они это делают — где лучше, а где хуже. Но в целом складывается так, что укрепления строят, а когда передают военным, то оказывается, что построили не на том направлении, не в том качестве или же и вовсе не успели достроить. Конечно, военные тоже строят укрепления, например, во время ведения боевых действий, но эти укрепления не такие мощные, как они должны быть», — рассказывает Игорь Романенко.

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И добавляет, что на скорую руку и под обстрелами — качественно не построишь. Именно поэтому противник продвигается вперед, как на Сумщине, так и в сторону Днепропетровщины.

Как улучшить работу по строительству укреплений?

По словам Игоря Романенко, улучшить ситуацию с фортификационными и оборонительными сооружениями можно.

«По моему мнению, нужно передать эту функцию именно военным. Они должны решать: где, как и что именно строить. Этим могут заниматься, например, командиры оперативно-тактического уровня. Имея доступ к средствам, такой командир нанимал бы подрядчиков и лично контролировал ход строительства. Это дало бы возможность военным строить фортификационные укрепления исключительно под свои нужды, а не как-нибудь», — уверяет военный эксперт.

Как наказывать за коррупцию во время войны?

Что касается хищения средств на таких стройках, то, по мнению Игоря Романенко, за подобные действия нужно судить и гражданских, и военных.

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«За такое нужно судить. Делать это быстро, строго и желательно публично. Я считаю, что за подобные махинации должно быть наказание фронтом. Все коррупционеры и лица, совершившие правонарушения, связанные с безопасностью, должны быть на фронте. Только вопрос в каком качестве — с оружием в окопе или без оружия в спецподразделениях», — заключает Игорь Романенко.

Дата публикации 19:11, 13.06.25 Количество просмотров 8 Такого еще никто не показывал! Посмотрите, как защитникам вслепую доставляют еду в окопы