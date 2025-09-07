- Дата публикации
Цена шокирует: в Киеве продают дом за 18 миллионов долларов (фото)
Чтобы заработать на такое жилье, имея среднюю столичную зарплату, понадобилось бы откладывать все деньги более двух тысяч лет.
В Киеве продают дом за 18 миллионов долларов. Это более 744 миллионов гривен.
Такое объявление появилось на популярном сайте по поиску недвижимости.
Автор объявления — киевское агентство премиум-недвижимости. Отмечается, что дом находится в «Царском селе» в Киеве. Это жилой микрорайон в Печерском районе столицы.
Риелтор разместила всего два фото дома. Однако они не реальны — это 3D-визуализация интерьера. В агентстве объясняют, что дом находится в «закрытой продаже», а информацию могут предоставить лично.
«Продажа уникального дома в самой элитной локации Киева», — говорится в объявлении.
Судя по фото, размещенным в объявлении, интерьер в доме выполнен в стиле современного минимализма.
В описании жилья повсюду семерки. Указывается, что площадь дома — 777 квадратных метров, он имеет 17 комнат, а площадь участка — 17 соток.
Отметим, что средняя зарплата в Киеве в сентябре 2025 года, по данным Work.ua, составляет 30 тысяч гривен. Для того чтобы заработать на такое жилье, понадобилось бы откладывать всю зарплату более двух тысяч лет.
Ранее мы рассказывали, что в Одессе продают резиденцию за 9 миллионов долларов.