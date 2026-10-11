Цена тепла во время блекаутов: сколько на самом деле стоят дрова и где покупать выгоднее

Дрова / © pexels.com

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Киевские власти призывают жителей столицы готовиться к возможным длительным отключениям света и воды из-за усиления российских атак. Киевлянам советуют иметь запас воды по меньшей мере на трое суток, заряженные павербанки, фонарики, батарейки и продукты, не требующие приготовления.

Об этом говорится в материале "ТСН.Тиждень".

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На фоне риска перебоев с теплом, водой, электричеством и даже канализацией, часть жителей столицы начинает искать альтернативу городской жизни на зиму — вспоминает о домах родственников в селах или рассматривает аренду жилья за городом. Там одним из основных резервных источников тепла остаются дрова.

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Корреспондент "ТСН.Тиждень" Александр Загородний выяснил, сколько они сейчас стоят на Киевщине и Полесье и как можно сэкономить.

Переехали из Киева после обстрелов

Киевлянка Анна Воронова вместе с мужем, тремя детьми и мамой переехала в село примерно в 60 км от столицы. До этого семья жила на Лукьяновке — районе, неоднократно страдавшем от российских атак.

По ее словам, окончательное решение о переезде она приняла после очередного обстрела недалеко от дома.

«Когда мы с соседями бежали с верхних этажей вниз, я представила себе зиму, детей, которых надо одеть и вместе с ними бежать. Тогда было принято решение переезжать сюда», – рассказывает Анна.

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Теперь семье приходится раньше просыпаться и около полутора часов добираться в Киев на работу и учебу. В то же время главным преимуществом жизни за городом Анна называет более спокойные ночи.

«Я четко понимаю, насколько здесь безопаснее и спокойнее. Мы раньше встаем, позже ложимся, но я всю ночь сплю», — говорит она.

Сколько стоят дрова с доставкой

Прошлой зимой семья купила пять складометров дров и параллельно пользовалась газовым отоплением. В этом году запас решили увеличить.

Анна приобрела семь складов рубленых дров примерно за 19,3 тыс. грн. Один складометр таким образом обошелся примерно в 2757 грн. В цену уже входили изрезанные и изрубленные дрова и доставка во двор.

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Семья приобрела древесину разных пород — в частности, березу, ольху и осину. Твердые породы стоят подороже.

Анна признает, что в лесничестве древесина была бы дешевле, однако в ее случае семья сознательно заплатила больше готовых к использованию дров.

В лесничестве — почти вдвое дешевле

В Белоцерковском надлесничестве заготовка дров продолжается полным ходом. Там сухую непромышленную древесину режут на двухметровые бревна и складывают для последующей продажи.

Начальник отдела продаж филиала "Столичный лесной офис" Евгений Ляшенко рассказал, что цена зависит от места, где покупатель забирает древесину.

Кубометр твердолиственных древесины непосредственно в лесу стоит около 1274 грн. На промежуточном складе ближе к дороге – 1544 грн, а на так называемом нижнем складе у асфальтированной дороги – примерно 1801 грн за кубометр.

В то же время такие дрова не изрезаны на короткие поленья и не изрублены, поэтому покупателю придется самостоятельно организовать доставку и подготовить древесину к использованию.

Есть и разница в единицах измерения. В лесничествах древесину продают кубометрами, в то время как готовые рубленые дрова поставщики часто считают складометрами. Журналисты обращают внимание, что кубометр содержит примерно на 30% больше самой древесины, чем складометр.

Более дешевые дрова означают больше работы

Один из покупателей из Белой Церкви решил отапливать свое новое здание исключительно дровами. Газа в доме нет, поэтому он приобрел древесину прямо в лесничестве.

В итоге она обошлась ему по меньшей мере в два раза дешевле, чем готовые рубленые дрова с доставкой. Однако отдельно придется заплатить за перевозку, а затем самостоятельно пилить и колоть древесину.

Дрова используют и для приготовления пищи

Семья Анны Вороновой также приобрела печь с духовкой. Она может стать резервным источником тепла, а в случае проблем с электричеством или газом позволит готовить еду.

По словам Анны, семья уже опробовала печь для приготовления блюд.

«Сверху мы жарили картофель, и это гораздо вкуснее, чем на обычной плите. Все равно она на дровах с запахом», — рассказывает женщина.

На Полесье отопление дровами остается привычной частью быта. В отдаленных деревнях жители традиционно используют древесину для обогрева домов и приготовления пищи.

Для жителей крупных городов, опасающихся длительных отключений зимой, дом с печным или твердотопливным отоплением может стать резервным вариантом. В то же время он нуждается в предварительной подготовке — от закупки дров до организации их доставки, хранения и заготовки.

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