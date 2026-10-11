ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
265
Время на прочтение
4 мин

Цена тепла во время блекаутов: сколько на самом деле стоят дрова и где покупать выгоднее

Из-за угрозы перебоев со светом, водой и теплом украинцы готовятся к сложной зиме и запасаются дровами.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Дрова

Дрова / © pexels.com

Киевские власти призывают жителей столицы готовиться к возможным длительным отключениям света и воды из-за усиления российских атак. Киевлянам советуют иметь запас воды по меньшей мере на трое суток, заряженные павербанки, фонарики, батарейки и продукты, не требующие приготовления.

Об этом говорится в материале "ТСН.Тиждень".

На фоне риска перебоев с теплом, водой, электричеством и даже канализацией, часть жителей столицы начинает искать альтернативу городской жизни на зиму — вспоминает о домах родственников в селах или рассматривает аренду жилья за городом. Там одним из основных резервных источников тепла остаются дрова.

Корреспондент "ТСН.Тиждень" Александр Загородний выяснил, сколько они сейчас стоят на Киевщине и Полесье и как можно сэкономить.

Переехали из Киева после обстрелов

Киевлянка Анна Воронова вместе с мужем, тремя детьми и мамой переехала в село примерно в 60 км от столицы. До этого семья жила на Лукьяновке — районе, неоднократно страдавшем от российских атак.

По ее словам, окончательное решение о переезде она приняла после очередного обстрела недалеко от дома.

«Когда мы с соседями бежали с верхних этажей вниз, я представила себе зиму, детей, которых надо одеть и вместе с ними бежать. Тогда было принято решение переезжать сюда», – рассказывает Анна.

Теперь семье приходится раньше просыпаться и около полутора часов добираться в Киев на работу и учебу. В то же время главным преимуществом жизни за городом Анна называет более спокойные ночи.

«Я четко понимаю, насколько здесь безопаснее и спокойнее. Мы раньше встаем, позже ложимся, но я всю ночь сплю», — говорит она.

Сколько стоят дрова с доставкой

Прошлой зимой семья купила пять складометров дров и параллельно пользовалась газовым отоплением. В этом году запас решили увеличить.

Анна приобрела семь складов рубленых дров примерно за 19,3 тыс. грн. Один складометр таким образом обошелся примерно в 2757 грн. В цену уже входили изрезанные и изрубленные дрова и доставка во двор.

Семья приобрела древесину разных пород — в частности, березу, ольху и осину. Твердые породы стоят подороже.

Анна признает, что в лесничестве древесина была бы дешевле, однако в ее случае семья сознательно заплатила больше готовых к использованию дров.

В лесничестве — почти вдвое дешевле

В Белоцерковском надлесничестве заготовка дров продолжается полным ходом. Там сухую непромышленную древесину режут на двухметровые бревна и складывают для последующей продажи.

Начальник отдела продаж филиала "Столичный лесной офис" Евгений Ляшенко рассказал, что цена зависит от места, где покупатель забирает древесину.

Кубометр твердолиственных древесины непосредственно в лесу стоит около 1274 грн. На промежуточном складе ближе к дороге – 1544 грн, а на так называемом нижнем складе у асфальтированной дороги – примерно 1801 грн за кубометр.

В то же время такие дрова не изрезаны на короткие поленья и не изрублены, поэтому покупателю придется самостоятельно организовать доставку и подготовить древесину к использованию.

Есть и разница в единицах измерения. В лесничествах древесину продают кубометрами, в то время как готовые рубленые дрова поставщики часто считают складометрами. Журналисты обращают внимание, что кубометр содержит примерно на 30% больше самой древесины, чем складометр.

Более дешевые дрова означают больше работы

Один из покупателей из Белой Церкви решил отапливать свое новое здание исключительно дровами. Газа в доме нет, поэтому он приобрел древесину прямо в лесничестве.

В итоге она обошлась ему по меньшей мере в два раза дешевле, чем готовые рубленые дрова с доставкой. Однако отдельно придется заплатить за перевозку, а затем самостоятельно пилить и колоть древесину.

Дрова используют и для приготовления пищи

Семья Анны Вороновой также приобрела печь с духовкой. Она может стать резервным источником тепла, а в случае проблем с электричеством или газом позволит готовить еду.

По словам Анны, семья уже опробовала печь для приготовления блюд.

«Сверху мы жарили картофель, и это гораздо вкуснее, чем на обычной плите. Все равно она на дровах с запахом», — рассказывает женщина.

На Полесье отопление дровами остается привычной частью быта. В отдаленных деревнях жители традиционно используют древесину для обогрева домов и приготовления пищи.

Для жителей крупных городов, опасающихся длительных отключений зимой, дом с печным или твердотопливным отоплением может стать резервным вариантом. В то же время он нуждается в предварительной подготовке — от закупки дров до организации их доставки, хранения и заготовки.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

"Ажиотаж вокруг дров: сколько стоит куб и выгодно ли покупать напрямую от лесничества"

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie