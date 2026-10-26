"Ценность меньше, чем грязь под ногтями": боец ДШВ жестко раскритиковал "диванных хейтеров" женщин в ВСУ

Сергей Мирошниченко / © ТСН

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Военнослужащий ДШВ и блогер Сергей Мирошниченко резко отреагировал на издевательства над женщинами-военнослужащими. Он подчеркнул, что так быть не должно, и подобные комментарии со стороны гражданских лиц — это признак их воспитания.

Об этом он рассказал в интервью журналистке ТСН Юлии Кириенко.

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Юлия Кириенко отметила, что иногда бывает так: когда девушка подписывает контракт с ВСУ, некоторые начинают её критиковать, намекая на пикантные темы. Сергей Мирошниченко резко отреагировал на это, раскритиковав подобных комментаторов.

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«Человек, который пишет такие комментарии, ничего не делает. Его ценность меньше, чем грязь под ногтями. Но этот человек существует: он жив и хочет одобрения, хочет показать, что он есть и что он важен. Но чтобы таким быть — нужно что-то сделать. А можно пойти по более лёгкому пути. Ей же нужно засыпать с мыслью — вот эта пошла на х** в армию, а вот я так написала, и так точно и будет. Это — внутренняя отмазка, им это нужно делать, чтобы существовать. Война полностью обнажает человека, это экстремальная ситуация, у тебя нет времени придумать план отступления. Ты поступаешь так, как тебя воспитали. Они за счёт этого пытаются успокоиться: „Все ребята сделают, девушки не воюют“, — пояснил он.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: блогер Сергей Мирошниченко из рубрики «10 тупых вопросов»: о мобилизации, страхе, хейте и реалиях армии

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