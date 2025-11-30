- Дата публикации
Цены будут "кусаться": какие продукты больше всего подорожают в Украине в декабре
Эксперты прогнозируют традиционный зимний рост стоимости яиц до 100 гривен за десяток, а также повышение цен на мясо, молоко и хлеб. Дополнительный фактор — риски вблизи фронта.
Украинцев ожидает традиционный предновогодний рост цен на основные продукты питания. В декабре продолжится подорожание молочки, мяса, хлеба, яиц и овощей.
Об этом заявили эксперты Андрей Забловский и Олег Пендзин, говорится в материале ТСН.ua.
яйца и яблоки: традиционный скачок
По словам Андрея Забловского, цены на цитрусовые и большинство фруктов изменятся мало, но есть исключения:
Яблоки могут прибавить в цене почти половину нынешней стоимости, достигнув 60-70 грн/кг.
Яйца ожидает традиционный зимний рост цен. Причина — в холода куры несутся гораздо меньше, чем в теплое время года.
Эксперт Олег Пендзин прогнозирует, что цена на яйца в розницу вырастет до 80 грн/десяток, а при расфасовке в специальную тару может достичь и 100 грн.
Мясо, сало и молоко
Прогноз Олега Пендзина относительно роста цен на другую «социальную» группу товаров:
Молоко (литр) будет стоить около 80 грн (+10 грн).
Свиная мякоть (плечо, задок) — 300 грн/кг (+20 грн).
Биток, антрекот — до 360 грн/кг (+20 грн).
Сало не снизится в цене, держась на уровне 200-350 грн/кг (цена на «генеральское» сало для гурманов уже превысила 400 грн/кг).
Также постепенно будут дорожать овощи, поскольку закончится распродажа урожая фермерами, которые не имеют хранилищ с обогревом.
Лекарства, хлеб и инфляция
Эксперты ожидают, что цена на лекарства и хлеб повысится в декабре на уровень инфляции, оценочно на 1,5%.
Олег Пендзин заключает: «Продовольственная корзина за год станет дороже на 14-15%, то есть выше, чем уровень инфляции в целом».
Риски войны влияют на цены
Андрей Забловский также уточнил, что цена на овощи и фрукты по регионам будет разной:
«Чем ближе к фронту, тем дороже, потому что продавцы заложат в стоимость риски повреждения товара от возможных попаданий вражеских ракет и дронов».