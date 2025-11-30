Цены будут "кусаться": какие продукты больше всего подорожают в Украине в декабре

В Украине вырастут цены на товары / © коллаж ТСН.ua/pixabay.com

Украинцев ожидает традиционный предновогодний рост цен на основные продукты питания. В декабре продолжится подорожание молочки, мяса, хлеба, яиц и овощей.

Об этом заявили эксперты Андрей Забловский и Олег Пендзин, говорится в материале ТСН.ua.

яйца и яблоки: традиционный скачок

По словам Андрея Забловского, цены на цитрусовые и большинство фруктов изменятся мало, но есть исключения:

Яблоки могут прибавить в цене почти половину нынешней стоимости, достигнув 60-70 грн/кг.

Яйца ожидает традиционный зимний рост цен. Причина — в холода куры несутся гораздо меньше, чем в теплое время года.

Эксперт Олег Пендзин прогнозирует, что цена на яйца в розницу вырастет до 80 грн/десяток, а при расфасовке в специальную тару может достичь и 100 грн.

Мясо, сало и молоко

Прогноз Олега Пендзина относительно роста цен на другую «социальную» группу товаров:

Молоко (литр) будет стоить около 80 грн (+10 грн).

Свиная мякоть (плечо, задок) — 300 грн/кг (+20 грн).

Биток, антрекот — до 360 грн/кг (+20 грн).

Сало не снизится в цене, держась на уровне 200-350 грн/кг (цена на «генеральское» сало для гурманов уже превысила 400 грн/кг).

Также постепенно будут дорожать овощи, поскольку закончится распродажа урожая фермерами, которые не имеют хранилищ с обогревом.

Лекарства, хлеб и инфляция

Эксперты ожидают, что цена на лекарства и хлеб повысится в декабре на уровень инфляции, оценочно на 1,5%.

Олег Пендзин заключает: «Продовольственная корзина за год станет дороже на 14-15%, то есть выше, чем уровень инфляции в целом».

Риски войны влияют на цены

Андрей Забловский также уточнил, что цена на овощи и фрукты по регионам будет разной:

«Чем ближе к фронту, тем дороже, потому что продавцы заложат в стоимость риски повреждения товара от возможных попаданий вражеских ракет и дронов».