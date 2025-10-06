Цены на аренду квартир в Одессе рекордно выросли: сколько стоит жилье

Аренда квартир / Фото иллюстративная. / © ТСН.ua

Цены на аренду жилья в Одессе рекордно выросли. За последние полгода однокомнатные квартиры прибавили в стоимости больше всего в Украине — на 50%.

Об этом свидетельствует статистика популярного сайта по поиску недвижимости.

Так, за однокомнатную квартиру в октябре 2025 года придется выложить в среднем 12 тысяч гривен.

В то же время цены на аренду «однушек» стартуют от 3,5 тысячи гривен в месяц. За такую сумму можно найти жилье в частном секторе, которое требует ремонта, со старой мебелью и техникой. Хорошие варианты смарт-квартир в жилом состоянии предлагают от 6 тысяч гривен в месяц.

Самые дешевые квартиры в Одессе

Цены на двухкомнатные квартиры также прибавили в цене на 37% и составляют около 16 тысяч гривен.

В то же время самое дешевое жилье, которое можно найти на сайте по поиску недвижимости, стоит 3,5 тысячи гривен. За такую сумму предлагают небольшую «двушку» в жилом состоянии, но со старым ремонтом. Хорошие варианты в лучшем состоянии стартуют от 8 тысяч гривен в месяц. Квартиры с евроремонтом в новых жилых комплексах стоят от 14,5 тысячи гривен.

Трехкомнатные стоят в среднем 21 тысячу гривен в месяц. Впрочем, на сайтах по поиску недвижимости есть самые дешевые варианты и за 6 тысяч гривен. Такое жилье сдают без мебели и с советским ремонтом. Квартиры со свежим ремонтом и современной техникой предлагают от 12 тысяч гривен в месяц.

Двухкомнатные квартиры в Одессе

Стоимость жилья колеблется в зависимости от района. Дороже всего арендовать квартиру в Приморском районе. «Однушка» здесь стоит 14 тысяч гривен, «двушка» — 17 тысяч гривен, трехкомнатная квартира — 26 тысяч гривен. В то же время, самое дешевое в Пересыпском районе: однокомнатная квартира обойдется в 6,5 тысяч гривен, двухкомнатная — 8 тысяч гривен.

В среднем жилье в сентябре казалось за пять дней, что свидетельствует о высоком спросе.

Трехкомнатные квартиры в Одессе

Для того чтобы арендовать однокомнатную квартиру в Одессе, по данным популярного сайта по поиску работы, придется выложить почти половину средней зарплаты — 48%. 62% зарплаты пойдет на аренду двухкомнатной квартиры и 83%, чтобы арендовать трехкомнатную.