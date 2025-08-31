Цены на аренду в Киеве взлетели до небес: сколько стоит снять квартиру

Аренда квартиры в Киеве / © ТСН

Цены на аренду в Киеве бьют рекорды. Чтобы арендовать двухкомнатную квартиру в столице придется выложить 90% от средней зарплаты. Более того, осенью ожидается повышение цен из-за спроса в высокий сезон — конец августа, начало сентября.

Сколько стоит арендовать квартиру в Киеве, какие цены по районам и где найти жилье дешевле, рассказывает ТСН.ua.

Сколько стоит аренда квартир в Киеве и как изменились цены

По данным сайта по поиску недвижимости ЛУН, по состоянию на август 2025 года средняя стоимость аренды квартир в столице выглядит так:

1-комнатные квартиры: 20 000 грн. За последние полгода цена выросла на 21%.

2-комнатные квартиры: 28 000 грн. Стоимость увеличилась на 11%.

Трехкомнатная квартира: 42 000 грн. Цены остались без изменений.

Кстати, цены в Киеве превышают стоимость жилья во Львове и Ужгороде, долго остававшегося самыми дорогими городами для аренды в Украине после полномасштабного вторжения.

Аренда квартиры в Киеве

Цены по районам: от самого дешевого до самого дорогого

Стоимость аренды значительно отличается в зависимости от месторасположения. Самым дорогим районом традиционно остается Печерский со средней ценой 35 900 грн. за однокомнатную квартиру.

В то время как самое доступное жилье можно найти в Деснянском районе, где средняя арендная ставка составляет 10 000 грн.

В других районах цены на «однушки»:

Бровары — 13 000

Вишневое — 14 500

Святошинский — 14 800

Буча — 15 000

Ирпень — 15 000

Вышгород — 16 000

Днепровский — 16 000

Софиевская Борщаговка — 16 500

Соломенский — 18 000

Дарницкий — 18 000

Оболонский — 16 000

Подольский — 21 000

Голосеевский — 22 300

Шевченковский — 28 000

Аренда квартиры в Киеве

Сколько процентов зарплаты уходит на аренду

Исследование ЛУН и Work.ua показывает, что аренда жилья в Киеве съедает значительную часть дохода. В среднем на аренду 1-комнатной квартиры киевляне тратят 60% своей зарплаты. Это существенно превышает рекомендуемые экономистами 30% месячного дохода.

Этот показатель растет еще больше для более просторного жилья: на 2-комнатную квартиру может идти до 90% зарплаты, а на 3-комнатную — более 150%.

Как быстро сдаются квартиры

Статистика на сайте по поиску недвижимости свидетельствует о высокой динамике рынка. Квартиры сдаются быстро — в среднем за 5 дней, что подтверждает устойчивый спрос на жилье в столице в высокий сезон.

Аренда квартиры в Киеве

Прогноз экспертов и влияние на цены

Эксперты рынка недвижимости ожидают дальнейшего роста цен на аренду жилья в Украине, в частности, в Киеве. Основными факторами, влияющими на стоимость, являются:

Спрос — количество отзывов на объявления об аренде возросло перед новым учебным годом.

Аренда квартиры в Киеве

Общая ситуация в стране — эксперты ожидают, что арендные ставки могут вырасти на 5-10% к весне 2026 года при условии оптимистического сценария.

Внутренняя миграция — возвращающиеся в Киев люди создают дополнительный спрос, подталкивающий цены вверх.

Хотя летом цены были стабильными, осенью прогнозируется их рост, особенно в столице, где спрос продолжает бить рекорды.

