Цены на аренду в Киеве взлетели до небес: сколько стоит снять квартиру
Аренда квартир в Киеве — какие цены по районам и где дешевле.
Цены на аренду в Киеве бьют рекорды. Чтобы арендовать двухкомнатную квартиру в столице придется выложить 90% от средней зарплаты. Более того, осенью ожидается повышение цен из-за спроса в высокий сезон — конец августа, начало сентября.
Сколько стоит арендовать квартиру в Киеве, какие цены по районам и где найти жилье дешевле, рассказывает ТСН.ua.
Сколько стоит аренда квартир в Киеве и как изменились цены
По данным сайта по поиску недвижимости ЛУН, по состоянию на август 2025 года средняя стоимость аренды квартир в столице выглядит так:
1-комнатные квартиры: 20 000 грн. За последние полгода цена выросла на 21%.
2-комнатные квартиры: 28 000 грн. Стоимость увеличилась на 11%.
Трехкомнатная квартира: 42 000 грн. Цены остались без изменений.
Кстати, цены в Киеве превышают стоимость жилья во Львове и Ужгороде, долго остававшегося самыми дорогими городами для аренды в Украине после полномасштабного вторжения.
Цены по районам: от самого дешевого до самого дорогого
Стоимость аренды значительно отличается в зависимости от месторасположения. Самым дорогим районом традиционно остается Печерский со средней ценой 35 900 грн. за однокомнатную квартиру.
В то время как самое доступное жилье можно найти в Деснянском районе, где средняя арендная ставка составляет 10 000 грн.
В других районах цены на «однушки»:
Бровары — 13 000
Вишневое — 14 500
Святошинский — 14 800
Буча — 15 000
Ирпень — 15 000
Вышгород — 16 000
Днепровский — 16 000
Софиевская Борщаговка — 16 500
Соломенский — 18 000
Дарницкий — 18 000
Оболонский — 16 000
Подольский — 21 000
Голосеевский — 22 300
Шевченковский — 28 000
Сколько процентов зарплаты уходит на аренду
Исследование ЛУН и Work.ua показывает, что аренда жилья в Киеве съедает значительную часть дохода. В среднем на аренду 1-комнатной квартиры киевляне тратят 60% своей зарплаты. Это существенно превышает рекомендуемые экономистами 30% месячного дохода.
Этот показатель растет еще больше для более просторного жилья: на 2-комнатную квартиру может идти до 90% зарплаты, а на 3-комнатную — более 150%.
Как быстро сдаются квартиры
Статистика на сайте по поиску недвижимости свидетельствует о высокой динамике рынка. Квартиры сдаются быстро — в среднем за 5 дней, что подтверждает устойчивый спрос на жилье в столице в высокий сезон.
Прогноз экспертов и влияние на цены
Эксперты рынка недвижимости ожидают дальнейшего роста цен на аренду жилья в Украине, в частности, в Киеве. Основными факторами, влияющими на стоимость, являются:
Спрос — количество отзывов на объявления об аренде возросло перед новым учебным годом.
Общая ситуация в стране — эксперты ожидают, что арендные ставки могут вырасти на 5-10% к весне 2026 года при условии оптимистического сценария.
Внутренняя миграция — возвращающиеся в Киев люди создают дополнительный спрос, подталкивающий цены вверх.
Хотя летом цены были стабильными, осенью прогнозируется их рост, особенно в столице, где спрос продолжает бить рекорды.
