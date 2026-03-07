Топливо дорожает в Украине

Ценовые качели, паника и хаотичные очереди. Эта неделя стала настоящим испытанием для украинских водителей. Стоимость бензина и дизеля на стелах АЗС росла чуть ли не каждый час, прибавив в среднем 5-10 гривен на литре.

Почему топливо внезапно подорожало, грозит ли нам дефицит и действительно ли цифры на табло могут достичь отметки в 100 гривен — в материале Александра Романюка.

Сколько стоит бензин сейчас

Еще на прошлой неделе популярный А-95 стоил на 10 гривен дешевле.

Сегодня же средняя цена по стране колеблется в пределах 68-72 грн/л. Водители в шоке: многие пытались скупить топливо впрок через мобильные приложения, что заставило некоторые сети временно отключить возможность предоплаты.

Почему подорожал бензин

Эксперты единодушны: главный триггер — обострение на Ближнем Востоке. Из-за угрозы блокирования Ормузского пролива под вопросом оказалась четверть мировой добычи нефти.

Сергей Куюн, директор консалтинговой группы «А-95»: «Сегодня паникуют все: от владельца „Жигулей“ до директора нефтяной компании. Когда нет понимания будущего, все начинают накапливать топливо. Производитель не продает, потому что на него давят правительства, а потребитель хочет выкупить все».

Дополнительно на цены давит «индекс страха». Экономист Андрей Длигач отмечает, что рынок реагирует не столько на реальный дефицит, сколько на ожидания худшего.

Впрочем, США и страны ОПЕК+ имеют ресурсы для увеличения добычи, что может стабилизировать рынок.

Какая цена на бензин справедливая

Украина полностью зависима от импорта топлива, что делает нас особенно уязвимыми. Чтобы сбить волну ажиотажа, государство привлекает внутренние ресурсы. Президент Владимир Зеленский заявил, что государственная «Укрнафта» станет базой для регулирования рынка.

Сергей Корецкий, председатель правления ПАО «Укрнафта»: «Цена выросла на мировых площадках — это объективная реальность. „Укрнафта“ будет флюгером для справедливой цены в этот кризисный период, продавая топливо с минимальной рентабельностью».

Одновременно Антимонопольный комитет (АМКУ) начал проверку операторов рынка. У владельцев АЗС есть три дня, чтобы объяснить такое стремительное изменение цен. Если обнаружат сговор — компаниям грозит штраф в размере 10% от годовой выручки.

Почему конфликт в Иране выгоден РФ

Кризис на Ближнем Востоке неожиданно подыграл агрессору. Российская нефть марки Urals подорожала, а США даже предоставили временные исключения из санкций для индийских заводов, чтобы избежать глобального дефицита.

Оккупанты зарабатывают больше на высоких ценах.

Россия пытается использовать момент для разблокирования своих активов в Европе.

Украина в ответ продолжает системно уничтожать российские НПЗ, чтобы перекрыть поток нефтедолларов.

Будет ли дороже бензин и газ

Эксперты считают, что цены вышли на «плато» и убеждают, что топливо не будет стоить по 100 грн за литр.

Бензин: Проблем с поставками не ожидается, поскольку в Европе есть его профицит. Дизель: Ситуация сложнее, ведь он в значительной степени поставлялся именно с Ближнего Востока. Цена может колебаться в пределах 68-76 грн/л. Автогаз: Подорожал меньше всего и остается наиболее стабильным видом топлива.

Дефицита топлива не будет. Украинский бизнес за годы войны научился строить логистику даже в самых экзотических условиях. Если топливный кризис не затянется, цены стабилизируются на текущем уровне.

