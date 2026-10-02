Цены на АЗС могут шокировать: эксперт предупредил о стрессовом сценарии для водителей

Эксперт объяснил, что будет с ценами на топливо в Украине / © Pixabay

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Военное противостояние между США и Ираном в сентябре развивается по худшему сценарию, что привело к стремительному росту цен на нефть в мире. Это сразу же повлекло за собой рост цен на топливо на европейском и украинском рынках.

Об этом в комментарии ТСН.ua сказал эксперт Геннадий Рябцев.

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Что будет со стоимостью дизельного топлива

Из-за высокой неопределённости на мировых рынках называть конкретные цены с точностью до гривны сейчас нецелесообразно, отмечает эксперт. До конца осени сохранится высокая волатильность (быстрые и резкие колебания цен), причем дизельное топливо будет оставаться значительно более уязвимым к внешним ценовым шокам, чем бензин.

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«Дальнейшая динамика цен будет зависеть, прежде всего, от котировок нефтепродуктов в Европе, доступности дизельного топлива, логистики, валютного курса и налоговой нагрузки», — поясняет Геннадий Рябцев.

Почему АЗС повышают цены мгновенно, а снижают с неохотой

Отдельным фактором, влияющим на кошельки водителей, является поведение самих операторов рынка топлива, которые стремятся переложить свои риски на покупателей.

«Операторы традиционно стремятся переложить значительную часть своих ценовых, валютных и логистических рисков на конечного потребителя. Причём делают это асимметрично: когда ожидается подорожание ресурса, розничные цены нередко начинают расти ещё до того, как более дорогой ресурс физически поступил на АЗС. Когда же внешние котировки снижаются, операторы обычно ссылаются на необходимость сначала реализовать ранее приобретенные дорогие запасы», — отмечает специалист.

Будет ли топливо стоить 120 грн/л: при каких условиях возможен стрессовый сценарий

По оценке Геннадия Рябцева, дефицита или исчезновения топлива с АЗС ожидать не стоит — риск заключается исключительно в том, сколько за него придется платить.

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Цена в 115–120 грн за литр является стрессовым ценовым сценарием, для реализации которого должен совпасть целый ряд неблагоприятных факторов:

Сохранение или усугубление мирового дефицита дизельного топлива;

Высокие европейские котировки;

Логистические проблемы и рост стоимости доставки;

Девальвация гривны.

Если же ситуация на внешнем рынке стабилизируется, а котировки нефтепродуктов пойдут вниз, оснований для реализации такого стрессового сценария станет значительно меньше.

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