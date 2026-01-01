Цены на бензин и дизель с 1 января: как изменятся акцизы и стоимость АЗС

Эксперт объяснил, какие будут цены на топливо / © Pixabay

Начало 2026 года готовит украинским водителям новые вызовы на заправках. С 1 января стартует очередной этап повышения акцизов, что автоматически добавляет стоимости каждому литру топлива.

Об этом говорится в материале ТСН.ua.

Новые ставки акциза: математика подорожания

Согласно действующему законодательству, с 1 января налоговая нагрузка на топливо возрастет. Эксперт Геннадий Рябцев напоминает, как изменятся цифры за каждые 1000 литров:

Бензин: акциз вырастет на 29 евро (до 300,8 евро);

Дизель: акциз вырастет на 38 евро (до 253,8 евро);

Автогаз: акциз вырастет на 25 евро (до 198 евро).

По «сухой» арифметике, это должно было бы поднять цены на АЗС в среднем на 1,5-2,5 грн/л. Однако реальность может быть мягче.

Нефтяной фактор: надежда на стабильность

Главным сдерживающим фактором для бензина и дизеля является мировая конъюнктура. В конце декабря нефть торгуется на уровне 60 долларов за баррель, что на 4 доллара дешевле, чем в ноябре.

«Снижение закупочной цены на нефтепродукты в Европе может компенсировать рост налогов в Украине. Поэтому средние цены на бензин и дизель в январе могут вырасти лишь в пределах 1 грн/л, или вообще остаться на текущем уровне», — прогнозирует Рябцев.

Самая сложная ситуация с автогазом. Для него нет факторов, которые могли бы сдержать рост цены, поэтому владельцам авто с ГБО стоит готовиться к подорожанию уже с первых дней января.

Генераторный спрос и «зимние» расходы

Дополнительным фактором давления на рынок является использование генераторов. Потребность в топливе для энергонезависимости бизнеса и частных домохозяйств создает стабильный спрос, что не позволяет ценам на АЗС падать даже при дешевой нефти.