Цены на бензин и дизель в Украине бьют рекорды: причины роста и будет ли топливо по 100 грн

Из-за ограничения экспорта от соседей дизельное топливо может подорожать еще раз в начале апреля

Топливный кризис продолжает штормить Украину. Пятый день цены на бензин и дизтопливо шокируют водителей изменением стоимости на стелах заправочных станций.

Эксперты говорят, что бензиновую лихорадку вызвала война на Ближнем Востоке. И пока ситуация там не стихнет — нас и дальше будет «штормить».

«К сожалению, нет хороших новостей. Чтобы что-то изменялось в лучшую сторону, должны быть хорошие новости, а с Ближнего Востока они не поступают — военный конфликт продолжается, а с ним и увеличиваются проблемы. Цена на нефть остается высокой. Да, она не слишком быстро растет, но растет», — рассказывает ТСН.ua Сергей Куюн, эксперт рынка топлива.

Почему дизель стал дефицитным товаром

По его словам, уже пятый день подряд растет цена на дизельное топливо на бирже в Лондоне, и это сейчас самая болезненная тема. В Европе наблюдается дефицит именно дизеля: европейские государства его много импортируют, ведь, в отличие от бензина, не могут обеспечить собственные потребности самостоятельно.

Проблемы с дизтоплива прежде всего связаны с ростом цен, а также с тем, что многие страны-производители начали закрывать свои рынки после событий на Ближнем Востоке.

«Соседние страны берегут дизтопливо для собственных нужд. Польша сообщила нашим контрагентам о сокращении поставок дизельного топлива вдвое. Румыния вводит полный запрет на экспорт дизельного топлива, но оставляет возможность для реэкспорта через свои порты. Этот источник снабжения остается. Даже Молдова закрыла свой экспорт дизельного горючего — он невелик, но это тоже показательно. А Венгрия и Словакия свой экспорт для нас давно закрыли», — объясняет Сергей Куюн.

Прогнозы на апрель: цена и наличие топлива

Все это свидетельствует о том, что перед Украиной может возникнуть проблема не только с ценами, но и с наличием дизтоплива.

«В таких условиях о снижении стоимости на дизельное топливо говорить не приходится — предпосылок для этого пока, к сожалению, нет. Цена растет, а горючего становится меньше. Конечно, это не конец света. Ситуация более-менее ясна, поэтому поставки дизельного горючего будут налажены с более отдаленных от Украины рынков. Да, его стоимость из-за этого будет дороже, прежде всего за счет транспортировки, а еще за счет спекулятивных наценок, которые нам выставляют международные трейдеры. К сожалению, у них сейчас удобное время для таких заработков», — объясняет Сергей Куюн.

Эксперт добавляет, что поиск новых рынков и поставок топлива будут растянуты во времени, поэтому цены на АЗС будут оставаться на текущем уровне за счет имеющихся запасов. Но уже в апреле стоимость дизельного топлива может снова вырасти.

«До конца месяца дизельным горючим Украина обеспечена, а через неделю будет известно, что у нас с новой поставкой. Думаю, что в это время (конец марта) возможен рост стоимости дизтоплива еще в пределах 5 гривен за литр. К сожалению, стоимость этого горючего растет безумными темпами», — добавляет специалист.

Стабильность бензина в период большой нестабильности

Из хороших новостей, по словам эксперта, это то, что стоимость бензина, вероятно, уже стабилизировалась.

«Стоимость литра бензина — 70 гривен. То есть, он уже расти в цене не будет. В целом цены на топливо выросли за последние дни на 6 гривен, а, например, в Германии и Нидерландах на 16 гривен, то есть на 31 евроцент за неполную неделю. Бензиновый кризис не только в Украине и мы в данном случае не являемся уникальными или экстраординарными. В той же Польше произошел рост стоимости горючего на 10%, а на некоторых местных АЗС отсутствует топливо, в том числе дизельное. Во Франции наблюдается дефицит горючего. То есть штормит весь континент, и мы здесь пока не в самом плохом положении по сравнению с другими странами», — отмечает Сергей Куюн.

Трехзначные цифры на стелах: фейк о горючем по 100 гривен

В последние дни к АЗС по всей стране приковано внимание потребителей. По сети ширится видео, где рабочие ремонтируют стелу АЗС с ценами. Многих автовладельцев это подтолкнуло к мнению, что на заправках уже меняют табло, чтобы была возможность писать стоимость горючего не в десятках, а в сотнях гривен.

«Это откровенные фейки, народное творчество. С одной стороны хорошо, что люди у нас воспринимают эту ситуацию через юмор, но точно стоимость горючего не будет в сотнях гривен. Не переживайте», — уверяет Сергей Куюн.

Правительство усиливает контроль за ценами на горючее

На ситуацию с ценами на горючее отреагировали и в правительстве. Там обещают ужесточить контроль за ценами.

По словам Юлии Свириденко, премьер-министра Украины, цены на топливо снизятся, правительство начинает стабилизацию, а именно Антимонопольный комитет и «Госпродпотребслужба» усилят контроль за ценами операторов.

Мы поинтересовались у эксперта, удастся ли правительству снизить цены на топливо.

«Юлия Свириденко возглавляла работу по нормализации рынка горючего весной 2022 года и прекрасно знает особенности этой отрасли. Тогда решение властей отменить государственное регулирование цен на горючее позволило быстро исправить ситуацию и наполнить рынок. Думаю, все сделали выводы из той ситуации», — отмечает Сергей Куюн.

Влияние на экономику: что подорожает первым

Эксперты отмечают, что удорожание горючего может повлечь за собой рост цен на ряд товаров и услуг в Украине, а также ускорить инфляцию.

«Из-за подорожания топлива инфляция в этом году будет больше, чем в прошлом. После роста цен на топливо все подорожает. В первую очередь вырастут цены на продукты питания. Прежде всего, мясо и молоко из-за роста стоимости кормов. Единственное, что может не существенно подорожать — это сезонные фрукты и овощи», — рассказывает ТСН.ua экономический эксперт Александр Охрименко.

Также подорожают другие товары и услуги, связанные с доставкой транспорта и перевозкой пассажиров.

«Все зависит от того, что будет происходить с войной на Ближнем Востоке. Если удастся быстро стабилизировать ситуацию, цена на топливо снизится однозначно. Да, они уже не вернутся к старому уровню, но станут меньше. Соответственно, и цены на все остальное останутся стабильными. А если военный конфликт затянется и цены на горючее будут постоянно расти, тогда инфляционные процессы будут обостряться и это может стать действительно очень критическим для экономики», — отмечает Александр Охрименко.