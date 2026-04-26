Цены на горючее в Украине: чего ожидать во втором квартале 2026 года

Цены на горючее в Украине

В Украине во втором квартале 2026 года ситуация с ценами на горючее будет оставаться в зоне высокой неопределенности.

Такую оценку ТСН.ua дают член Экономического дискуссионного клуба, заслуженный экономист Украины Олег Пендзин и эксперт рынка нефтепродуктов Геннадий Рябцев.

Эксперты рассмотрели два возможных сценария развития событий: реалистичный, предполагающий сохранение относительно стабильной ситуации на Ближнем Востоке (вероятность — 70%), и пессимистический (30%) — в случае нарушения перемирия. Во втором случае нефть может снова подорожать до 130+ долларов за баррель, а курс доллара в Украине из-за дефицита торгового баланса и энергетических рисков будет давить на отметку 48–50 грн/доллар.

«В реалистическом сценарии мы увидим „переваривание“ мартовского шока: потребитель почувствует незначительное подорожание продуктов, но оно будет размыто во времени, — говорит Олег Пендзин. — Пессимистический сценарий будет означать переход к стагфляции: когда из-за сверхдорогого топлива (100+ грн) спрос начнет падать, но цены продолжат расти из-за невозможности производителей работать в убыток. Особое внимание следует обратить на яйца: они являются маркером — если в июне яйца не упадут в цене хотя бы до 60 грн, это означает, что топливная составляющая и курс доллара окончательно сломали сезонные экономические циклы».

Реалистичный сценарий: стабилизация цен на топливо

По реалистичному сценарию цены на топливо стабилизируются на текущем уровне. Рынок постепенно насыщается, а панические настроения исчезают.

Ожидаемые цены:

дизель — 80-85 грн/л

бензин — 70-75 грн/л

автогаз — 49-50 грн/л

В то же время подорожание горючего в марте будет иметь отложенный эффект на другие товары.

Молоко и молокопродукты подорожают еще на 5–7%, однако к концу июня цены могут стабилизироваться из-за увеличения предложения в летний период.

Мясо, хлеб и крупы при таком сценарии большей частью зафиксируются на текущих уровнях.

Вместо этого яйца и набор для борща могут существенно подешеветь, поскольку сезонный фактор в мае-июне традиционно сильнее влияния подорожания горючего.

Пессимистический сценарий: горючее более 100 грн за литр

При обострении ситуации на мировых рынках и нарушении перемирия эксперты прогнозируют резкое подорожание горючего.

Прежде всего может быть преодолена психологическая отметка — 100+ грн за литр дизеля и бензина А-95. Это приведет к новому витку роста стоимости проезда и логистики.

В таком случае:

Молоко и молокопродукты подорожают из-за увеличения логистических затрат (до 15–18% цены) и удорожания импортных составляющих, в частности, ветеринарных препаратов и упаковки. По оценкам экспертов, цена может вырасти до 65–70 грн за литр молока.

Мясо, хлеб и крупы тоже подорожают. Рост стоимости зерновых и логистики комбикормов приведет к стремительному повышению цен на мясо:

свиная лопатка — 300-330 грн за килограмм

куриная тушка-бройлер — 120-140 грн/кг

Повышение цен на хлеб и крупу ожидается в третьем квартале, ближе к осени, после сбора зерна нового урожая.

Яйца и набор для борща в этом сценарии не подешевеют, поскольку сезонный эффект будет полностью нивелирован ростом затрат на содержание птицы и логистику.

Экономическое резюме

Эксперты отмечают: если первый квартал 2026 стал периодом «топливной инфляции», то второй квартал при любом сценарии будет периодом роста цен производителя на товары и услуги.