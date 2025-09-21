- Дата публикации
Цены на квартиры в Украине 2025: где дороже и дешевле всего купить жилье
Какая стоимость жилья в Киеве, Львове, Ужгороде, Запорожье, Херсоне и Сумах.
Рынок недвижимости Украины в 2025 году показывает разительные контрасты. В Киеве и западных городах квартиры остаются очень дорогими, тогда как в прифронтовых регионах жилье можно купить от 14 тысяч долларов.
Сайт ТСН.ua рассказывает сколько стоит приобрести квартиру на вторичном и первичном рынке в Украине и в каком городе дешевле.
Самые дорогие квартиры в Украине в 2025 году
Киев традиционно удерживает первое место по стоимости недвижимости. Однокомнатная квартира на вторичке в столице, по данным сайтов по поиску недвижимости, стоит в среднем 65 тысяч долларов. На большее жилье цены таковы:
Двухкомнатная квартира — 100 тыс. долларов
Трехкомнатная — 150 тыс. долларов
То есть средняя цена на вторичном рынке составляет от 1560 до 1610 долларов за квадратный метр. Естественно, цена разнится в зависимости от района. Чем ближе к центру — тем дороже.
Дороже всего купить жилье традиционно в Печерском районе. Однокомнатная квартира здесь стоит в среднем 123 тысячи долларов — 2 450 долларов за квадратный метр.
Дешевле всего в Деснянском районе. «Однушка» здесь стоит около 42 тысяч долларов. Средняя цена квадратного метра — 1 030 долларов.
В новостройках Киева средняя цена квадратного метра в сентябре 2025 года составляет около 1320 долларов.
Стоимость жилья во Львове
На втором месте по дороговизне — Львов. Однокомнатная квартира здесь стоит в среднем 63 тысяч долларов. «Двушку» можно приобрести за 92 тысячи, трехкомнатную квартиру — за 118 тысяч долларов.
Цена за квадратный метр на вторичном рынке варьируется от 1 360 до 1 510 долларов.
Квадратный метр в новостройках Львова стоит в среднем 1380 долларов.
Цены держатся из-за высокого спроса. Город стал привлекательным для переселенцев и инвесторов, выбирающих более безопасные западные области Украины во время полномасштабной войны.
Квартиры в Ужгороде
На третьем месте — Ужгород. За последние годы цены здесь выросли на 20–30% из-за высокого спроса.
Купить однокомнатную квартиру на вторичном рынке в среднем стоит 60 тысяч долларов. Двухкомнатную — 95 тысяч долларов, трехкомнатную квартиру — 114 тысяч долларов.
В общей сложности квадратный метр на вторичке стоит 1 250-1 320 долларов.
В то же время квадратный метр в новых домах сегодня стоит в среднем 1120 долларов.
Где самые дешевые квартиры в Украине в 2025 году
В регионах, расположенных близко к линии фронта, цены остаются самыми низкими. Самое дешевое жилье можно найти в трех городах:
Херсон
Запорожье
Сумы
Цены на жилье в Херсоне
Херсон — абсолютный лидер по доступности. Однокомнатную квартиру здесь можно купить от 14 300 долларов. Стоимость квадратного метра составляет 400-430 долларов.
Двухкомнатные и трехкомнатные квартиры в Херсоне сегодня продают за 23 и 26 тысяч долларов соответственно.
Квартиры в Запорожье
В Запорожье «однушку» продают в среднем за 16 000 долларов, а квадратный метр стоит 470–500 долларов. Цены на жилье здесь за последний год упали из-за близости боевых действий.
Двухкомнатную квартиру в Запорожье можно купить за 23 000 долларов, трехкомнатные в среднем продают за 34 000 долларов.
Стоимость жилья в Сумах
В Сумах однокомнатная квартира стоит в среднем 22 000 долларов, а квадратный метр на вторичном рынке — 550-590 долларов.
Купить двухкомнатную квартиру здесь будет стоить около 30 600 долларов. Трехкомнатную — 35 000 долларов.
Цены на квартиры в Украине.
В целом цены на однокомнатные квартиры на вторичном рынке в Украине по состоянию на сентябрь 2025 следующие:
Киев — 65 000
Львов — 63 000
Ужгород — 60 000
Черновцы — 53 300
Ровно — 52 000
Луцк — 49 000
Житомир — 46 000
Винница — 45 000
Одесса — 44 000
Черкассы — 43 500
Тернополь — 40 000
Ивано-Франковск — 38 100
Хмельницкий — 36 500
Полтава — 35 500
Днепр — 34 400
Кропивницкий — 30 000
Харьков — 22 000
Суммы — 22 000
Николаев — 20 000
Запорожье — 16 000
Херсон — 14 300
Прогнозы на 2025 год
Эксперты по недвижимости прогнозируют, что в Киеве и Львове, где и так дороже всего, цены на жилье продолжат расти на 5–10% ежегодно. В то же время в прифронтовых регионах стоимость квартир будет оставаться стабильной или даже снижаться до тех пор, пока продолжается война.