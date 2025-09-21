Цены на квартиры в Украине 2025: где дороже и дешевле всего купить жилье

Цены на квартиры в Украине 2025 / © ТСН.ua

Реклама

Рынок недвижимости Украины в 2025 году показывает разительные контрасты. В Киеве и западных городах квартиры остаются очень дорогими, тогда как в прифронтовых регионах жилье можно купить от 14 тысяч долларов.

Сайт ТСН.ua рассказывает сколько стоит приобрести квартиру на вторичном и первичном рынке в Украине и в каком городе дешевле.

Самые дорогие квартиры в Украине в 2025 году

Киев традиционно удерживает первое место по стоимости недвижимости. Однокомнатная квартира на вторичке в столице, по данным сайтов по поиску недвижимости, стоит в среднем 65 тысяч долларов. На большее жилье цены таковы:

Реклама

Двухкомнатная квартира — 100 тыс. долларов

Трехкомнатная — 150 тыс. долларов

То есть средняя цена на вторичном рынке составляет от 1560 до 1610 долларов за квадратный метр. Естественно, цена разнится в зависимости от района. Чем ближе к центру — тем дороже.

Дороже всего купить жилье традиционно в Печерском районе. Однокомнатная квартира здесь стоит в среднем 123 тысячи долларов — 2 450 долларов за квадратный метр.

Дешевле всего в Деснянском районе. «Однушка» здесь стоит около 42 тысяч долларов. Средняя цена квадратного метра — 1 030 долларов.

В новостройках Киева средняя цена квадратного метра в сентябре 2025 года составляет около 1320 долларов.

Реклама

Стоимость жилья во Львове

На втором месте по дороговизне — Львов. Однокомнатная квартира здесь стоит в среднем 63 тысяч долларов. «Двушку» можно приобрести за 92 тысячи, трехкомнатную квартиру — за 118 тысяч долларов.

Цена за квадратный метр на вторичном рынке варьируется от 1 360 до 1 510 долларов.

Квадратный метр в новостройках Львова стоит в среднем 1380 долларов.

Цены держатся из-за высокого спроса. Город стал привлекательным для переселенцев и инвесторов, выбирающих более безопасные западные области Украины во время полномасштабной войны.

Реклама

Квартиры в Ужгороде

На третьем месте — Ужгород. За последние годы цены здесь выросли на 20–30% из-за высокого спроса.

Купить однокомнатную квартиру на вторичном рынке в среднем стоит 60 тысяч долларов. Двухкомнатную — 95 тысяч долларов, трехкомнатную квартиру — 114 тысяч долларов.

В общей сложности квадратный метр на вторичке стоит 1 250-1 320 долларов.

В то же время квадратный метр в новых домах сегодня стоит в среднем 1120 долларов.

Реклама

Где самые дешевые квартиры в Украине в 2025 году

В регионах, расположенных близко к линии фронта, цены остаются самыми низкими. Самое дешевое жилье можно найти в трех городах:

Херсон

Запорожье

Сумы

Цены на жилье в Херсоне

Херсон — абсолютный лидер по доступности. Однокомнатную квартиру здесь можно купить от 14 300 долларов. Стоимость квадратного метра составляет 400-430 долларов.

Двухкомнатные и трехкомнатные квартиры в Херсоне сегодня продают за 23 и 26 тысяч долларов соответственно.

Квартиры в Запорожье

В Запорожье «однушку» продают в среднем за 16 000 долларов, а квадратный метр стоит 470–500 долларов. Цены на жилье здесь за последний год упали из-за близости боевых действий.

Реклама

Двухкомнатную квартиру в Запорожье можно купить за 23 000 долларов, трехкомнатные в среднем продают за 34 000 долларов.

Стоимость жилья в Сумах

В Сумах однокомнатная квартира стоит в среднем 22 000 долларов, а квадратный метр на вторичном рынке — 550-590 долларов.

Купить двухкомнатную квартиру здесь будет стоить около 30 600 долларов. Трехкомнатную — 35 000 долларов.

Цены на квартиры в Украине.

В целом цены на однокомнатные квартиры на вторичном рынке в Украине по состоянию на сентябрь 2025 следующие:

Реклама

Киев — 65 000

Львов — 63 000

Ужгород — 60 000

Черновцы — 53 300

Ровно — 52 000

Луцк — 49 000

Житомир — 46 000

Винница — 45 000

Одесса — 44 000

Черкассы — 43 500

Тернополь — 40 000

Ивано-Франковск — 38 100

Хмельницкий — 36 500

Полтава — 35 500

Днепр — 34 400

Кропивницкий — 30 000

Харьков — 22 000

Суммы — 22 000

Николаев — 20 000

Запорожье — 16 000

Херсон — 14 300

Прогнозы на 2025 год

Эксперты по недвижимости прогнозируют, что в Киеве и Львове, где и так дороже всего, цены на жилье продолжат расти на 5–10% ежегодно. В то же время в прифронтовых регионах стоимость квартир будет оставаться стабильной или даже снижаться до тех пор, пока продолжается война.