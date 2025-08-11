Цены на квартиры в Украине 2025: сколько стоит жилье от Ужгорода до Харькова

Цены на квартиры в Украине 2025 / © ТСН.ua

В большинстве областей Украины умеренно, но стабильно растут цены на квадратный метр в новостройках. На вторичном рынке в июле подорожали квартиры почти во всех регионах. Стоимость аренды повышается в большинстве областей, за исключением прифронтовых, где, наоборот, наблюдается снижение цен.

ТСН.ua собрал актуальные данные, сколько стоит купить или арендовать квартиру в областных центрах Украины и как изменились цены в последнее время.

Цены на квартиры в Украине 2025

Стоимость квадратного метра в новостройках растет в большинстве областей Украины. В июле 2025 года наибольшее жилье подорожало в Полтавской области — на 6%.

Дороже всего купить квартиру на первичке — в Киеве. Средняя цена квадратного метра в столице составляет 1407 долларов (58384 грн).

Самое дешевое жилье — в прифронтовых регионах, в частности, в Запорожской, Сумской и Харьковской областях.

Стоимость квадратного метра по регионам:

Закарпатская область — 1 141 дол.

Львовская — 1 138 дол.

Волынская — 872 дол.

Ивано-Франковская — 906 дол.

Тернопольская — 716 дол.

Ровенская — 969 дол.

Черновицкая — 966 дол.

Хмельницкая — 730 дол.

Житомирская — 795 дол.

Винницкая — 920 дол.

Киевская — 870 дол.

Киев — 1 407 дол.

Одесская — 953 дол.

Черкасская — 791 дол.

Кировоградская — 1080 дол.

Николаевская — 713 дол.

Полтавская — 851 дол.

Сумская — 544 дол.

Днепропетровская — 1 119 дол.

Харьковская — 832 дол.

Запорожская — 512 дол.

Жилье в Украине продолжают активно строить. Так, по данным dim.ria, в июле количество работающих отделов продаж новостроек увеличилось до 83%. В течение месяца в эксплуатацию ввели в общей сложности 14 новостроек. Из них больше всего (четыре) — в Киевской области.

Купить квартиру в Украине: какие цены на вторичном рынке

Стоимость квартир на вторичном рынке выросла почти во всех регионах Украины. Больше всего подорожало жилье в июле в Черновицкой области — на 10%.

В Киеве средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет 94,2 тыс. долларов (3 908 893 грн) — это самая высокая цена в Украине. Самый дорогой район столицы — Печерский, где такая квартира обойдется в среднем в 141,6 тыс. долларов (5 875 788 грн). Самый доступный — Деснянский, со средней ценой 54 тыс. долларов (2 240 766 грн)

Дешевле всего купить однокомнатную квартиру в Украине можно в регионах, приближенных к фронту: Сумской, Николаевской, Запорожской и Херсонской областях. Жилье там обойдется от 18 983 дол. (787 712 грн).

Сколько стоит однокомнатная квартира в Украине:

Закарпатская область — 70 980 дол.

Львовская — 72 920 дол.

Волынская — 52 203 дол.

Ивано-Франковская — 56 623 дол.

Тернопольская — 46 154 дол.

Ровенская — 55 366 дол.

Черновицкая — 55 668 дол.

Хмельницкая — 51 585 дол.

Житомирская — 54 384 дол.

Винницкая — 57 427 дол.

Киевская — 44 432 дол.

Киев — 94 171 дол.

Одесская — 50 779 дол.

Черкасская — 48 187 дол.

Кировоградская — 30 55 дол.

Николаевская — 22 695 дол.

Полтавская — 37 134 дол.

Сумская — 23 913 дол.

Днепропетровская — 46 765 дол.

Харьковская — 27 589 дол.

Запорожская — 20 193 дол.

Сколько стоит арендовать квартиру в Украине

На рынке аренды цены растут, а предложений становится меньше. Киев сохраняет лидерство по стоимости аренды — в июле средняя цена осталась на уровне 18,4 тыс. грн в месяц.

Однокомнатные квартиры самые дорогие в Печерском районе — в среднем 25,2 тыс. грн, а самые дешевые в Деснянском — 10,3 тыс. грн.

Растут цены на аренду в большинстве областей, в частности, в Тернопольской, Житомирской и Винницкой. В то же время в прифронтовых регионах стоимость аренды продолжает снижаться.

Сколько стоит арендовать двухкомнатную квартиру в Украине:

Киев — 21 700 грн

Закарпатская область — 20 300 грн

Днепропетровская область — 18 600 грн

Киевская — 18 350 грн

Волынская — 18 300 грн

Черкасская — 16 800 грн

Львовская — 15 800 грн

Винницкая — 15 000 грн

Ивано-Франковская — 13 900 грн

Херсонская — 13 000 грн

Одесская — 12 800 грн

Полтавская — 12 700 грн

Хмельницкая — 12 4000 грн

Ровенская — 12 200 грн

Житомирская — 11 500 грн

Кировоградская — 10 200 грн

Черновицкая — 9 100 грн

Тернопольская — 9 400 грн

Черниговская — 9 160 грн

Николаевская — 8 500 грн

Запорожская — 8 500 грн

Харьковская — 6 900 грн

Сумская — 6 750 грн

“єОселя”: какие условия ипотеки и кто может воспользоваться

Напомним, что в Украине действует государственная программа доступного кредитования жилья «єОселя». По состоянию на июль 2025 более 18 000 семей воспользовались программой и получили по ней кредиты.

Воспользоваться «єОселей» могут как отдельные категории граждан, на льготных условиях: представители сил безопасности и обороны Украины и члены их семей, медицинские, педагогические, научные и научно-педагогические работники.

Также государство предлагает массовую ипотеку для ветеранов войны и членов их семей, участников боевых действий, лиц с инвалидностью в результате войны, семьи погибших ветеранов войны, а также семьи погибших защитников, внутренне перемещенных лиц и других граждан, отвечающих условиям программы.

Программой могут воспользоваться граждане, которым на момент оформления кредита должно быть не менее 18 и не более 70 лет на дату погашения кредита.

Ипотека доступна под 3% и 7% годовых. Приобрести можно квартиры, частные дома, дуплексы и таунхаусы в возрасте до десяти или трех лет — в зависимости от вашей категории.

Выгодно ли покупать через «єОселю»

Ранее эксперт по недвижимости Еленой Бондарук в комментарии ТСН.ua рассказывала: если не хватает средств приобрести собственное жилье, сейчас активно работает государственная программа «єОселя». Впрочем, наблюдается дефицит объектов, подпадающих под программу.

По ее словам, учитывая удорожание аренды, можно просчитать, какой первый взнос через «єОселю» выгодно внести, чтобы месячный платеж был равен арендной плате за аналогичную квартиру.

«Но чтобы сумма условно покрывала аренду, первый взнос должен быть не минимальный. Мы уже много раз учитывали с разными бюджетами клиентам. По программе „єОселя“, нужно иметь на первый взнос 20%, и 10% — для молодежи до 25 лет. Если возьмем 20%, то платеж в месяц — тело кредита и проценты — будут гораздо больше, чем аренда аналогичной квартиры. Если есть возможность внести около 50%, тогда да. Это действительно одинаково — что покупать квартиру по программе „єОселя“, что арендовать ее», — объяснила Елена Бондарук.

Что касается экономсегмента, например, небольшая квартира в новостройке с ремонтом — ее аренда стоит недешево. В то же время ее можно купить по госпрограмме и перекрывать тело кредита и проценты — сумма будет немного больше, чем аренда аналогичной, но квартира останется в вашей собственности.

«Большие квартиры, элитный сегмент — там сложнее. Там нужен гораздо больший процент первого взноса. И будет еще существенная доплата, существенная разница между условно арендой и расходами по кредиту», — рассказала эксперт.