Цены на продукты в Украине: чего ожидать и не будет ли дефицита

Посевная в Украине / © vk.com/Марина Желямова

20% украинской пашни, а это почти 6 миллионов гектаров, сейчас находятся под временной оккупацией. Несмотря на это, Украина остается мировым аграрным игроком. Весенне-полевые работы уже стартовали, но в этом году фермеры сталкиваются с двойным вызовом: аномальными паводками и стремительным подорожанием ресурсов.

Хватит ли стране урожая и по какой цене он достанется, выясняла корреспондент ТСН Елена Лоскун.

Что говорят фермеры Черкасской области о посевной

В хозяйстве фермера Александра Сытника на Черкасщине нынешняя посевная началась со спасательной операции. Из-за прорыва дамбы река Тясмин вышла из берегов, затопив 150 гектаров арендованных земель. Там, где должна была расти кукуруза, теперь плавают лебеди, а тракторы увязают в грязи так, что их приходится вытаскивать по два дня.

Александр Сытник, фермер: «Если вода не уйдет до середины мая, мы просто не успеем засеять эти площади. Поздние сроки — это автоматически минус 30-40% урожая. Это огромные убытки еще до начала основных работ».

Сколько стоит посевная-2026

В Институте аграрной экономики подсчитали, что в этом году производство всего урожая обойдется Украине в умопомрачительные 600-650 млрд грн. Сама только посевная подорожала на 10-12% по сравнению с прошлым годом.

Затраты на полевые работы (прогноз)

Семена: 50 млрд грн (+10%)

Топливо: 30 млрд грн (+12%)

Минеральные удобрения: 60-65 млрд грн (+15%)

Средства защиты: 25 млрд грн (+8%)

На цены давит не только внутренняя инфляция, но и нестабильность на Ближнем Востоке, что провоцирует ежедневный рост стоимости топлива. На один гектар фермер тратит до 200 литров дизеля (от вспашки до уборки), и при нынешних ценах это становится настоящим шоком для агробизнеса.

Государственная поддержка: кредиты вместо субсидий

В Правительстве признают, что не могут влиять на мировые цены на нефть, но уверяют: физического дефицита топлива в апреле не будет — контракты подписаны. Для тех, кто не имеет оборотных средств, продлили программу льготного кредитования.

Тарас Высоцкий, заместитель министра: «Правительство продлило действие льготных кредитов „5-7-9“ на посевную до 31 марта 2027 года. Агропроизводители могут получить до 90 млн грн, которые можно использовать в том числе и на закупку топлива и удобрений».

Будет ли дефицит?

Несмотря на все трудности, ученые дают оптимистичные прогнозы по урожаю:

Зерновые: около 60 млн тонн.

Масличные культуры: около 20 млн тонн.

Большинство этого зерна традиционно пойдет на экспорт. Главное опасение фермеров теперь — удастся ли «отбить» расходы, ведь закупочные цены на международном рынке остаются низкими, а себестоимость украинского зерна растет ежедневно.

Несмотря на «золотую» цену топлива и затопленные поля, аграрии обещают: Украина будет с хлебом. Пока на одних участках еще стоит вода, на других уже полным ходом подкармливают озимые.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН МАРАФОН НАЖИВО! ВСЕ ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ПЯТНИЦЫ, 27 МАРТА