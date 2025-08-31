- Дата публикации
Цены на продукты в Украине: экономист удивил прогнозом на сентябрь (видео)
Цены на овощи, фрукты, мясо, сало, кажется, умножили на два по сравнению с прошлым годом. Но это только на первый взгляд.
Украинцы вступают в осень с ощущением, что цены на продукты выросли вдвое, но тщательный анализ показывает другую картину.
Журналистка ТСН Ирина Коваленко исследовала цены на рынках и в супермаркетах, чтобы выяснить, что происходит с ценами на продукты и как инфляция влияет на кошельки украинцев.
Борщовый набор: цены приятно удивляют
Общий индекс цен на продукты в текущем году вырос на 22%, но не все продукты дорожают. Наиболее приятная новость касается так называемого «борщового набора». К концу лета цены на овощи оказались ниже, чем в этот же период прошлого года.
Картофель подешевел с 22 грн до 17-18 грн за килограмм.
Капуста продается по 12 грн, тогда как в прошлом году ее цена достигала 33 грн.
Лук также упал в цене с 17-18 грн. до 9-16 грн.
По словам президента Украинской плодоовощной ассоциации Тараса Баштанника, в сентябре цены могут еще больше снизиться, что сделает борщовый набор «очень доступным».
«К концу сентября цены могут несколько сесть. На 8-9-10 гривен. То есть борщовый набор будет очень доступен. Удорожание: сало и мясо», — говорит Баштанник.
К сожалению, не все продукты демонстрируют такую положительную динамику. В отличие от овощей цены на сало и мясо значительно выросли. Продавцы объясняют это ростом стоимости кормов и электроэнергии.
Цена на сало достигает 350 грн за килограмм, а «генеральское» с мясными прослоями — до 700 грн.
Свинина подорожала на 30 грн по сравнению с прошлым годом, а килограмм мякоти стоит не менее 280 грн.
Цена на тушку курицы достигает 190 грн за килограмм.
Экономическая ситуация и инфляция в Украине
Экономист Олег Пендзин отмечает, что продуктовая инфляция в Украине составляет 22%. Основной причиной такого роста он называет плохой урожай в 2024 году.
Сравнивая цены с другими странами, эксперты отмечают, что некоторые продукты в Украине дороже, чем в Румынии, Словакии и Турции. Это объясняется несколькими факторами:
производство зависит от импортного оборудования;
высокая стоимость кредитов для бизнеса;
военные риски, которые производители закладывают в конечную цену продукции.
Что делать со сбережениями и покупать ли доллары
Эксперты успокаивают: до конца года курс доллара не должен существенно измениться, оставаясь в пределах 41-42 грн за доллар благодаря финансовой помощи от западных партнеров.
«Я не рекомендую покупать доллары. Кажется, что каждый год ценники на прилавках просто умножают на два. Оно и так, и не так одновременно. Давайте сразу в главное — я о борщевом наборе», — сказал Баштанник.
Экономист Александр Савченко тоже советует не покупать доллары, а вместо этого рассмотреть другие варианты сбережений:
депозиты на 3–6 месяцев;
военные облигации (ОВГЗ), не облагаемые налогом, помогают государству и почти полностью перекрывают инфляцию.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Готовьте борщи! В сентябре и не покупайте доллары! А что подорожает в несколько раз?
Таким образом, украинские учатся эффективно тратить и экономить, ища выгодные предложения и выбирая надежные инструменты для сохранения своих финансов.
Между тем, Нацбанк установил курс валют на 1 сентября. В первый день осени гривня ослабнет по отношению к доллару и евро.
В то же время эксперты ожидают падения цен на горючее уже в начале сентября. Бензин может подешеветь на две гривны за литр, дизель на одну гривну.