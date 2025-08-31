Цены на продукты в Украине: экономист удивил прогнозом на сентябрь (видео)

Цены на овощи, фрукты, мясо, сало подскочили / © ТСН

Реклама

Украинцы вступают в осень с ощущением, что цены на продукты выросли вдвое, но тщательный анализ показывает другую картину.

Журналистка ТСН Ирина Коваленко исследовала цены на рынках и в супермаркетах, чтобы выяснить, что происходит с ценами на продукты и как инфляция влияет на кошельки украинцев.

Борщовый набор: цены приятно удивляют

Общий индекс цен на продукты в текущем году вырос на 22%, но не все продукты дорожают. Наиболее приятная новость касается так называемого «борщового набора». К концу лета цены на овощи оказались ниже, чем в этот же период прошлого года.

Реклама

В конце лета цены на овощи оказались ниже / © ТСН

Картофель подешевел с 22 грн до 17-18 грн за килограмм.

Капуста продается по 12 грн, тогда как в прошлом году ее цена достигала 33 грн.

Лук также упал в цене с 17-18 грн. до 9-16 грн.

По словам президента Украинской плодоовощной ассоциации Тараса Баштанника, в сентябре цены могут еще больше снизиться, что сделает борщовый набор «очень доступным».

В сентябре цены могут еще больше снизиться / © ТСН

«К концу сентября цены могут несколько сесть. На 8-9-10 гривен. То есть борщовый набор будет очень доступен. Удорожание: сало и мясо», — говорит Баштанник.

© ТСН

К сожалению, не все продукты демонстрируют такую положительную динамику. В отличие от овощей цены на сало и мясо значительно выросли. Продавцы объясняют это ростом стоимости кормов и электроэнергии.

Цена на сало достигает 350 грн за килограмм, а «генеральское» с мясными прослоями — до 700 грн.

Свинина подорожала на 30 грн по сравнению с прошлым годом, а килограмм мякоти стоит не менее 280 грн.

Цена на тушку курицы достигает 190 грн за килограмм.

Общий индекс цен на продукты в этом году вырос на 22%, но не все продукты дорожают / © ТСН

Экономическая ситуация и инфляция в Украине

Экономист Олег Пендзин отмечает, что продуктовая инфляция в Украине составляет 22%. Основной причиной такого роста он называет плохой урожай в 2024 году.

Реклама

Сравнивая цены с другими странами, эксперты отмечают, что некоторые продукты в Украине дороже, чем в Румынии, Словакии и Турции. Это объясняется несколькими факторами:

производство зависит от импортного оборудования;

высокая стоимость кредитов для бизнеса;

военные риски, которые производители закладывают в конечную цену продукции.

Что делать со сбережениями и покупать доллары / © ТСН

Что делать со сбережениями и покупать ли доллары

Эксперты успокаивают: до конца года курс доллара не должен существенно измениться, оставаясь в пределах 41-42 грн за доллар благодаря финансовой помощи от западных партнеров.

«Я не рекомендую покупать доллары. Кажется, что каждый год ценники на прилавках просто умножают на два. Оно и так, и не так одновременно. Давайте сразу в главное — я о борщевом наборе», — сказал Баштанник.

Экономист Александр Савченко тоже советует не покупать доллары, а вместо этого рассмотреть другие варианты сбережений:

Реклама

депозиты на 3–6 месяцев;

военные облигации (ОВГЗ), не облагаемые налогом, помогают государству и почти полностью перекрывают инфляцию.

Дата публикации 21:47, 31.08.25 Количество просмотров 10 Готовьте борщи! В сентябре и не покупайте доллары! А что подорожает в несколько раз?!

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Готовьте борщи! В сентябре и не покупайте доллары! А что подорожает в несколько раз?

Таким образом, украинские учатся эффективно тратить и экономить, ища выгодные предложения и выбирая надежные инструменты для сохранения своих финансов.

Между тем, Нацбанк установил курс валют на 1 сентября. В первый день осени гривня ослабнет по отношению к доллару и евро.

В то же время эксперты ожидают падения цен на горючее уже в начале сентября. Бензин может подешеветь на две гривны за литр, дизель на одну гривну.