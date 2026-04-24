Цены на топливо: какие продукты и товары в Украине "шокируют" стоимостью уже летом - два сценария для украинцев

Разбираем анатомию подорожания топлива, продуктов и услуг и готовимся к двум вариантам развития событий до конца второго квартала.

Первый квартал года завершился для украинцев не на оптимистичной ноте: умеренная инфляция января и февраля внезапно ускорилась в марте вдвое. Цены выросли на 3,4% по сравнению с декабрем прошлого года. В апреле также продолжается повышение цен на топливо, начали дорожать доллар и евро.

Почему цены рвутся в галоп и чего ожидать во втором квартале, выяснил сайт ТСН.ua с помощью члена Экономического дискуссионного клуба заслуженного экономиста Украины Олега Пендзина и эксперта рынка нефтепродуктов Геннадия Рябцева.

Цены на топливо: итоги первого квартала — было и стало

По данным Государственной службы статистики, инфляция с начала года (накопленная за 3 месяца до декабря 2025 года) составила 3,4% (в прошлом году за январь-март было 3,5%). Но если в прошлом году все дорожало понемногу и незаметно, то сейчас нокаутирующий удар нанесли цены на топливо.

Топливо прибавило в стоимости более 20%, из них в марте 13,2%. Первое подорожание было в январе из-за планового увеличения акцизного налога, второе — в марте в связи с быстрым подорожанием нефти выше 100 долларов за баррель (159 л). По состоянию на конец марта средняя цена А-95 была 71,70 грн/л (+10,2 грн/л), ДТ — 84,7 грн/л (+24 грн/л), автогаза — 46,5 грн/л (+8 грн/л). В апреле средние цены уже поднялись еще на 2-3 грн.

Выросли за квартал тарифы на мобильную связь, также более 20%, или на 50-100 грн в зависимости от тарифного плана и оператора связи. Сезонное обновление коллекций привело к резкому скачку цен на одежду и обувь (одежда +12,0%, обувь +11,8%).

Среди продуктов больше всего подорожали куриные яйца (+7,7%), на конец марта цена за десяток в среднем составляла около 75 грн.

Далее следуют транспортные услуги (+6,4%): из-за роста стоимости топлива железнодорожные перевозки подорожали на 8,2%, а автодорожный пассажирский транспорт — на 6,0%.

На фоне общей инфляции некоторые товары подешевели. Это сахар, макаронные изделия и рис (до -1%) благодаря значительным запасам прошлого урожая. В марте незначительно подешевели свинина и курятина — на 0,2-0,5% или в среднем на символические 1-2 гривны за кило. Молоко и твердые сыры стали стоить меньше на 0,9-2,5% или на 50 коп. за литр молока и до 20 грн за килограмм сыра средней ценовой категории (до 500 грн/кг). Не изменилась цена на сливочное масло.

Можно подытожить, что I квартал стал периодом «топливной инфляции». Подорожание энергоносителей потянуло за собой логистику и стоимость промышленных товаров (одежда и обувь). Зато бакалея и мясная продукция пока выступают сдерживающим фактором для общего индекса цен.

Какой процент стоимости горючего в различных товарах и услугах

На фоне общих фраз типа: «дорожает топливо — дорожает все», оценим, насколько на самом деле топливная составляющая повышает стоимость буханки хлеба, бутылки молока, килограмма мяса и тому подобное.

По подсчетам Олега Пендзина, с декабря прошлого года за счет двойного подорожания топлива и «генераторной наценки» (работа бензогенераторов во время отключения тока) себестоимость выросла на 1,5-2% для мяса, молокопродуктов и яиц, на 3-4% для хлеба, на 5-6% для овощей и напитков.

Оценочно для основных продуктов питания, которые продаются в крупных сетях, сейчас топливная доля составляет в себестоимости (без наценки продавца): 6-9% для мяса и мясопродуктов, 7-10% для яиц, 8-11% для молока и молокопродуктов, 12-15% для хлеба, 15-20% для напитков (вода, соки), 20-25% для овощей. В малых сетях типа «магазин у дома» топливная составляющая выше на 4-7%. Как пояснил Олег Пендзин, в малых сетях логистика часто децентрализована, что делает «последний километр» значительно дороже.

Для примера рассчитаем, как подорожание дизтоплива с начала года на 22% повлияло на себестоимость литра молока.

Себестоимость на 31.12.2025 года — 42 грн/л.

Доля горючего в декабре — 8% (3,36 грн)

Рост стоимости топлива на 22% — 3,36×0,22=0,74 грн

Изменение доли горючего — рост до 11%

Результат — только за счет горючего литр молока стал дороже на 74 коп.

Аналогичные расчеты для мяса дают дополнительный рост себестоимости на 3 грн/кг, хлеба — на 1 грн/кг, овощей — на 2,4 грн/кг, яиц — на 1,5 грн/десяток.

«Эти цифры — чистое влияние исключительно подорожания литра дизельного топлива/бензина на логистику и производственные процессы, — пояснил Олег Пендзин. — Однако в реальности потребитель видит в чеке большее повышение, поскольку торговые сети добавляют к этой надбавке свой НДС, торговую наценку, производители закладывают риски дальнейшего роста курса доллара, цен на топливо. Кстати, топливо подорожало не только для грузовиков, но и для генераторов, которые многие предприятия до сих пор используют для бесперебойной работы. Итак, если молоко стало стоить на 4 гривны дороже, то лишь одна гривна в этом росте — это прямое следствие ситуации на рынке нефтепродуктов (акцизы + противостояние Иран–США), а остальное — другие факторы, как объективные, это НДС, так и субъективные, как торговая наценка».

Больше всего повлияло подорожание топлива на стоимость автомобильных пассажирских перевозок, подчеркнул Геннадий Рябцев. По его подсчетам, в себестоимости перевозок доля топлива выросла с начала года до 45-50% (+9-11%) для городских маршруток и автобусов, до 57-64% (+12-14%) для пригородных рейсов и до 70-78% (+15-18%) для междугородних маршрутов протяженностью 400-500 км и более. В гривнах это соответственно +2-3 грн, +5-7 грн и +100-120 грн за каждое пассажироместо.

«Не стоит забывать о корреляции: нефть — это не только топливо, но и моторные масла и сырье для шин. Масла подорожали на 12%, а шины на 8-10% из-за роста котировок и девальвации гривны», — пояснил Геннадий Рябцев.

По словам эксперта, рост стоимости топлива в I квартале фактически «съел» всю рентабельность перевозчиков, которые не успели поднять тарифы до марта. В городских перевозках это привело к увеличению интервалов движения и апрельскому росту цен на 5-10 грн, а в межобластных — к стремительному пересмотру цен в сторону повышения.

Цены в Украине: чего ожидать во втором квартале 2026 года

Анализируя перспективы II квартала, мы входим в зону высокой неопределенности, считают оба эксперта. Поэтому они рассмотрели два сценария: реалистичный, это сохранение нынешней относительно стабильной ситуации на Ближнем Востоке (вероятность которого оценили в 70%) и пессимистичный (30%), то есть нарушение перемирия. Во втором случае нефть снова идет до 130+ долларов за баррель, а курс доллара в Украине из-за дефицита торгового баланса и энергетических рисков давит на отметку 48-50 грн/доллар.

«В реалистичном сценарии мы увидим „переваривание“ мартовского шока: потребитель почувствует незначительное подорожание продуктов, но оно будет размыто во времени, — говорит Олег Пендзин. — Пессимистический сценарий будет означать переход к стагфляции: когда из-за чрезмерно дорогого топлива (100+ грн) спрос начнет падать, но цены продолжат расти из-за невозможности производителей работать в убыток. Особое внимание стоит обратить на яйца: они являются индикатором — если в июне яйца не подешевеют хотя бы до 60 грн, это будет означать, что топливная составляющая и курс доллара окончательно нарушили сезонные экономические циклы».

По реалистичному сценарию цена на топливо стабилизируется на уровне 80-85 грн/л для дизеля, 70-75 грн/л для бензина и 49-50 грн/л для автогаза. Рынок насыщается, паника исчезает.

Молоко и молокопродукты: цена вырастет еще на 5-7% из-за эффекта от мартовского подорожания топлива, но к концу июня стабилизируется из-за увеличения предложения в летний период.

Мясо, хлеб, крупы: цены зафиксируются.

Яйца и набор для борща: существенное удешевление, потому что сезонный фактор в мае-июне традиционно сильнее подорожания топлива.

Пессимистический сценарий будет жестким.

Топливо: прорыв психологической отметки — 100+ грн/л за дизель и бензин А-95. Цены на проезд снова пойдут вверх.

Молоко и молокопродукты: логистические расходы (которые в этом случае составят до 15-18% цены) и подорожание импортных составляющих (ветеринария, упаковка) толкнут цену вверх (оценочно до 65-70 грн за литр молока).

Мясо, хлеб, крупы: рост стоимости зерновых и логистики комбикормов приведет к стремительному подорожанию мяса (кило свиной лопатки — 300-330 грн, куриная тушка-бройлер — 120-140 грн/кг). Повышение цены на хлеб и крупы начнется в третьем квартале ближе к осени, когда будет собрано зерно нового урожая.

Яйца и набор для борща: сезонное удешевление полностью нивелируется ростом себестоимости содержания птицы и логистики.

Экономическое резюме: если первый квартал был периодом «топливной инфляции», то второй квартал при любом сценарии станет периодом роста цен производителя на товары и услуги.