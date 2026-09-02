Цены на топливо удивят: сколько будут стоить бензин, дизель и автогаз в сентябре

Эксперт рассказал, что будет с ценами на топливо / © ТСН

Реклама

Пессимистические прогнозы относительно возможного скачка цен на топливо в августе до 100 грн/л не оправдались. Напротив, на украинских АЗС зафиксировано незначительное подешевение большинства видов топлива.

Об этом заявил эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев в комментарии для ТСН.ua.

Реклама

В течение августа стоимость топлива изменилась следующим образом:

Реклама

Бензин А-95 в среднем подешевел на 0,7 грн/л — до 78–80 грн/л ;

Дизельное топливо подешевело в среднем на 1 грн/л — до 90–94 грн/л (в зависимости от сети АЗС).

Единственным видом топлива, которое продолжило дорожать, оказался сжиженный автогаз. Из-за ограниченного предложения и логистических сложностей его розничная стоимость выросла на 1–1,5 грн/л — в среднем до 43–44 грн/л.

Факторы влияния и прогноз на сентябрь

По словам Геннадия Рябцева, в сентябре динамика цен на украинских автозаправках, как правило, будет зависеть от мировых котировок нефти и внутреннего спроса.

«Пока нет оснований утверждать, что нефть будет дорожать, поскольку не наблюдается эскалации боевых действий на Ближнем Востоке между США и Ираном, а переговоры о прекращении войны продолжаются. У нас продолжаются активные полевые работы, поэтому спрос на дизельное топливо высок, однако накопленные операторами рынка запасы полностью компенсируют это сезонное давление. Поэтому базовый прогноз: цены на топливо в сентябре останутся стабильными, возможно, даже немного снизятся из-за жесткой конкуренции между сетями АЗС», — отмечает эксперт.

Прогнозируемые цены на АЗС в сентябре

В цифрах ожидаемый ценовой коридор в сентябре будет выглядеть следующим образом:

Реклама

Бензин А-95: от 75 грн/л в дискаунтерных сетях до 83 грн/л в премиальных сетях;

Дизельное топливо: от 88 грн/л до 94 грн/л соответственно;

Автогаз: от 41 грн/л до 45 грн/л.

Кроме того, аналитик напомнил, что у водителей появится дополнительная возможность сэкономить от 2 до 5 грн на литре, используя программы лояльности и бонусные карты конкретных сетей АЗС.

Подробнее читайте в материале: У кого вырастут пенсии, какими будут зарплаты и «взлетят» ли цены на продукты: чего ожидать в сентябре 2026 года

Новости партнеров

Новости партнеров