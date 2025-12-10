ТСН в социальных сетях

Цены на жилье в 2026-м: риелтор предупредил, где квартиры подорожают больше всего

Риелтор согласен с прогнозами коллег о росте цен как на первичном рынке, так и в сегменте аренды жилья в 2026 году.

Сколько стоит квартира в Украине.

Сколько стоит квартира в Украине / © iStock

Риелтор Александр Бойко прогнозирует умеренный, но стабильный рост цен на недвижимость в 2026 году. По его словам, на первичном рынке Киева ожидается рост на уровне 8-15%.

Об этом эксперт по недвижимости рассказал в комментарии ТСН.ua. Он говорит, что это не будет скачкообразным повышением.

«Почему именно такие цифры? Потому что рынок постепенно стабилизируется и адаптируется к новым реалиям, но все структурные факторы, о которых я говорил выше, никуда не исчезнут. Более того, они будут продолжать оказывать давление на ценообразование», — объясняет эксперт.

Он обращает внимание на немаловажный момент для потенциальных покупателей: если девелопер начинает снижать цены на квадратный метр, это часто свидетельствует о финансовых проблемах компании, а не о выгодном предложении.

«Серьезные застройщики, которые уверены в собственной способности завершить проект и выполнить все обязательства перед инвесторами, будут продолжать повышать цены в соответствии с рыночными реалиями», — говорит Александр Бойко.

По арендному сегменту, по словам риелтора, в 2026 году ожидается возврат к росту на 5-10%. Это будет связано со стабилизацией экономической ситуации и возобновлением деловой активности в столице.

Ранее мы говорили, что влияет на стоимость квартир в Украине.

